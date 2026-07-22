¿Cómo se construyen hoy los ídolos? Un libro invita a pensar el poder de los algoritmos

El periodista Tomás Maglioca presenta en Rosario un ensayo que analiza cómo el streaming, las redes y los algoritmos moldean a los nuevos referentes

Nacido como una tesis de investigación, el libro invita a reflexionar sobre cómo los algoritmos, el streaming y las redes redefinen el liderazgo

¿Qué convierte hoy a una persona en un ídolo? ¿Alcanza con tener millones de seguidores, una cámara y capacidad para marcar agenda en redes sociales? Esas son algunas de las preguntas que atraviesan "Los nuevos ídolos. En los templos del cartón digital" , el libro del periodista e investigador Tomás Maglioca , que será presentado este miércoles a las 19 en Casa Marechal (Salta 1356).

La obra nació como una tesis de investigación sobre el fenómeno del streaming, pero terminó convirtiéndose en un ensayo que busca explicar cómo las plataformas digitales modificaron la manera en que las personas construyen pertenencia, eligen referentes y forman comunidades.

"Todo empezó con una pregunta muy simple: qué era realmente el streaming. Se decía que venía a reemplazar a la televisión, como tantas veces se dijo que iban a desaparecer la radio o los diarios", explicó Maglioca durante una entrevista en el programa Una Tarde +.

Sin embargo, a medida que avanzó la investigación llegó a una conclusión distinta: lejos de romper con todo lo anterior, muchas de las lógicas del streaming reproducen mecanismos ya conocidos.

"Terminé descubriendo que se asemeja muchísimo a la televisión, sobre todo en la forma de construir agenda y de contar las historias", sostuvo. Para el autor, fenómenos como Olga, Luzu o Blender recuperan recursos del infoentretenimiento y de la televisión de los años 90, aunque adaptados al lenguaje de las plataformas digitales.

El problema no son los influencers

Aunque el libro toma como punto de partida el auge de streamers e influencers, su mirada va mucho más allá de esos casos particulares.

La tesis central es que los algoritmos y las plataformas digitales modificaron la manera en que una sociedad construye liderazgo.

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"Hoy los ídolos se constituyen mucho más rápido que en otras épocas. Hay una falta de épica y de sentido de trascendencia en las historias que hace que tener una cámara y seguidores ya te convierta en un actor muy gravitante en la esfera pública", afirmó.

Tribus digitales en lugar de comunidades

Uno de los conceptos centrales del libro es la diferencia entre tribu y comunidad, dos palabras que suelen utilizarse como sinónimos, pero que para Maglioca describen fenómenos muy distintos.

Según explicó, las tribus digitales suelen estar unidas por emociones intensas como la frustración, la indignación o la intolerancia, mientras que funcionan bajo la lógica del algoritmo y de la tendencia.

"Lo que me diferencia del otro termina siendo mucho más fuerte que lo que me une. Eso, a largo plazo, no genera una comunidad", sostuvo.

En cambio, una comunidad se sostiene sobre vínculos sociales duraderos, proyectos compartidos y espacios de encuentro que trascienden la pantalla.

Como ejemplo mencionó a los seguidores del periodista Tomás Rebord, que encontraron en los libros y las actividades presenciales una identidad común, y también al fenómeno de los libertarios digitales, cuya organización en redes sociales terminó proyectándose al plano político.

El desgaste del streaming

Para el autor, el streaming atraviesa un momento de maduración y también de agotamiento.

"No solo bajan algunas audiencias. También aparecen conductas de cansancio, frustraciones y patologías asociadas al ecosistema digital", señaló.

A eso se suma la presión permanente por mantener la atención y los números.

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Maglioca investigó además cómo funcionan los modelos de financiamiento de estas plataformas y advirtió que, detrás del discurso de las comunidades de nicho, sigue vigente una lógica tradicional: la obsesión por ser el más visto y atraer grandes anunciantes.

"Al principio decían que eran comunidades de nicho. Pero eso no alcanza. Lo que se vende caro sigue siendo la masividad", explicó.

Los templos del cartón digital

El subtítulo del libro, En los templos del cartón digital, resume otra de sus principales ideas. Para Maglioca, estos nuevos espacios de legitimación son extremadamente frágiles.

"Están a un comentario o a un video de que toda la audiencia les suelte la mano", advirtió, al recordar casos de figuras que perdieron respaldo o quedaron fuera de los principales canales de streaming.

En ese sentido, plantea que construir influencia únicamente sobre emociones instantáneas puede dar resultados en el corto plazo, pero difícilmente alcance para sostener una comunidad durante años.

Presentación en Rosario

La presentación de "Los nuevos ídolos. En los templos del cartón digital" será este miércoles 22 de julio, a las 19, en Casa Marechal, ubicada en Salta 1356, con entrada libre.