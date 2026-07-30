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"El diablo viste a la moda 2" ya está disponible en streaming: dónde verla

La secuela del clásico de 2006 es una de las películas más taquilleras del año. Y se puede ahora disfrutar desde la comodidad del sillón

30 de julio 2026 · 13:35hs
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Meryl Streep y Anne Hathaway protagonizan El diablo viste a la moda 2

Meryl Streep y Anne Hathaway protagonizan "El diablo viste a la moda 2", que ya se puede ver  en streming

“El diablo viste a la moda 2” es dudas una de las películas del año. La secuela del film de 2006, devenido clásico contemporáneo, logró conquistar a las audiencias de todo el mundo y convertirse en una de las producciones más taquilleras del año.

Después de la espera, la película ya está disponible en una plataforma de streaming. Se estreno exclusivamente en la plataforma de Disney+ el 29 de julio, por lo que todos los usuarios pueden disfrutarla On Demand.

La película reúne al elenco original integrado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, y retoma la historia de los personajes veinte años después. En esta oportunidad, la trama se sitúa en un panorama de medios cambiante.

>> Leer más: Es santafesino, diseña para grandes marcas y actuó en "El diablo viste a la moda 2"

¿De qué se trata "El diablo viste a la moda 2"?

Andy (Hathaway) vuelve a trabajar en Runway, pero esta vez con un nuevo rol como editora de reportajes especiales. Miranda (Streep), en medio de la crisis de los medios gráficos, se ve enfrentada a su ex asistente Emily (Blunt), ahora una ejecutiva altamente influyente. En medio de los reencuentros, por supuesto hay diseños de alta costura y visitas a las capitales de la moda.

Desde su estreno a finales de abril, la película tuvo una excelente respuesta del publico. A nivel global, recaudó más de 600 millones de dólares.

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