Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas

La mayoría está en jurisdicción de Entre Ríos. Un relevamiento elaborado en base a un informe del Consejo Consultor del Río revela la falta de guardavidas en las islas

Un relevamiento realizado por una concejala de Rosario en base a un informe del Consejo Consultivo del Río arrojó un dato preocupante: sólo tres de los 24 paradores en las islas frente a Rosario cuentan con guardavidas. La situación motivó la presentación de un proyecto en el Concejo Municipal para que se solucione a la brevedad.

Y no es para menos: entre octubre y diciembre de 2025, más de 8 mil personas cruzaron a los paradores de las isla del Delta frente a Rosario, y la proyección del Enapro es que para fines de la temporada estival lo hayan hecho cerca de 50 mil.

El relevamiento de los paradores fue realizado por la edil radical Anahí Schibelbein en base al informe del Consejo Consultivo del Río, lo que llevó a la presentación de un proyecto en el cuerpo deliberativo rosarino.

En la iniciativa ingresada por Schibelbein se encomienda al Departamento Ejecutivo Municipal a "adoptar las medidas que estime pertinentes, con el fin de garantizar la presencia de guardavidas habilitados en los 24 paradores isleños, ubicados en los sectores de La Invernada, Paraná Viejo y El Banquito (Isla Sabino Corsi), incluidos en el listado oficial del Consejo Consultivo del Río" y promocionados en Rosario.

Dos puntos de referencia son de Entre Ríos

“Sabemos que de los tres principales puntos de referencia donde se concentran los 24 paradores isleños, dos pertenecen a jurisdicción de Entre Ríos y uno a la provincia de Santa Fe, con lo cual esto implica una compleja superposición de competencias entre municipios y provincias. Sin embargo, también creemos que es de vital importancia que se tomen medidas urgentes, ya que la seguridad es un tema crucial que no puede esperar a que ocurra otra tragedia para actuar”, consideró la edil, quien ya presentó numerosos proyectos que ponen el foco en reforzar la seguridad en el río.

“Si bien las costas de las islas son un destino preferido de los rosarinos y rosarinas para enfrentar las altas temperaturas del verano, sus playas no están habilitadas para bañarse. Como consecuencia de ello, la presencia de guardavidas en las mismas es muy bajo y, además, faltan boyas y cartelería preventiva que identifiquen las zonas del río más peligrosas para los bañistas”, sumó la edil.

Hechos graves en el río

También recordó que en el último cuatrimestre del 2025 se sucedieron "múltiples sucesos de gravedad en el río Paraná en zonas de recreación y tránsito de embarcaciones, incluyendo colisiones con heridos graves, desapariciones de nadadores y hallazgos de cuerpos sin vida frente a la costa de Rosario, lo que expone la insuficiente protección y vigilancia en los lugares concurridos por bañistas y cruces recreativos, que pone en evidencia la urgente necesidad de contar con el Servicio de Guardavidas en los 24 paradores isleños".

Como ejemplo puntual, el proyecto cita al sector isleño denominado “La Invernada”, el cual no cuenta con guardavidas en sus paradores. Este dato no es menor, si se tiene en cuenta que la mayor cantidad de incidentes de bañistas se produce en sus costas, como el ocurrido en noviembre pasado con la desaparición y posterior muerte de Caren Itatí Ojeda, de 32 años, tras tirarse al río desde un parador.

“Esa tragedia no fue un hecho aislado”, agregó Schibelbein, y puntualizó: “La problemática podría resumirse en pocas palabras: existen más de 20 playas no habilitadas que se ubican en paradores isleños cuya jurisdicción es la provincia de Entre Ríos en su mayoría y una minoría que pertenece a Santa Fe. Si bien existe alguna tímida cartelería con el texto 'Playa no habilitada' o 'Prohibido bañarse', lo cierto es que en época estival se registra la presencia de cientos de bañistas en sus costas, incluso a veces superando con creces la concurrencia de las 'playas habilitadas' sobre la costa rosarina”.

Otro dato no menor es que las playas no habilitadas de los 24 paradores isleños son promocionados por el Municipio de Rosario en la página oficial del Entre Turístico Rosario, ofreciendo información útil sobre los paradores y medios de acceso a los mismos.