La Capital | Salud | deshidratación

Ola de calor en verano: cuáles son las señales de deshidratación y cómo evitarlo

El aumento de las temperaturas expone a millones de personas a un riesgo poco visible. Consejos sencillos para prevenir riesgos en días de calor extremo

15 de enero 2026 · 16:11hs
Los especialistas remarcan que la sed no siempre funciona como un indicador confiable

Los especialistas remarcan que la sed no siempre funciona como un indicador confiable

Durante el verano, el calor intenso incrementa la pérdida de líquidos a través del sudor y la respiración. Cuando esa pérdida no se repone adecuadamente, aparece la deshidratación, un cuadro frecuente que suele pasar desapercibido y puede generar problemas si no se procede correctamente.

Especialistas en salud advierten que este tipo de deshidratación resulta más común durante las olas de calor y que identificar sus señales tempranas permite prevenir complicaciones severos, como los famosos golpes de calor.

La deshidratación silenciosa afecta con mayor frecuencia a niños y adultos mayores, quienes suelen percibir menos la necesidad de beber agua, por lo que necesita ser supervisada mas de cerca sus situación.

En este sentido, las personas que trabajan o permanecen muchas horas al aire libre, quienes realizan actividad física prolongada y aquellas expuestas a ambientes cerrados con altas temperaturas también tienen riesgos de salud.

>> Leer más: Ola de calor: cómo enfriar la casa en verano con tres pasos simples y sin usar el aire acondicionado

Cuáles son las señales de deshidratación

Existen síntomas que pueden aparecer antes de que la sed se manifieste de forma intensa. Entre los indicadores más habituales se encuentran:

  • Orina de color oscuro

  • Sequedad en la boca y los labios

  • Fatiga persistente

  • Dolores de cabeza leves

  • Dificultad para concentrarse

Los especialistas remarcan que la sed no siempre funciona como un indicador confiable, ya que cuando aparece, el organismo muchas veces ya atraviesa un proceso de deshidratación.

Recomendaciones para prevenir la deshidratación

Para evitar complicaciones asociadas a la falta de líquidos, los especialistas recomiendan incorporar hábitos simples a la rutina diaria:

  • Beber agua de manera regular durante todo el día, sin esperar a sentir sed

  • Controlar el color de la orina: los tonos claros indican una hidratación adecuada

  • Aumentar la ingesta de líquidos en jornadas de mucho calor o mayor actividad física

  • Prestar especial atención a niños y adultos mayores

  • Elegir aguas de buena calidad y con bajo contenido de sodio para el consumo diario

Mantener una hidratación adecuada durante el verano no solo reduce el riesgo de emergencias vinculadas al calor, sino que también sirve para sostener el bienestar general.

Noticias relacionadas
En marzo comenzarán a colocar las vacunas, empezando por los grupos de riesgo 

Gripe A, cepas 2026: cuándo llegan las vacunas a las farmacias rosarinas

geriatria con enfoque humano: por que el tiempo de consulta tambien cura

Geriatría con enfoque humano: por qué el tiempo de consulta también cura

tos convulsa: vuelve una enfermedad prevenible y la vacunacion es la proteccion principal

Tos convulsa: vuelve una enfermedad prevenible y la vacunación es la protección principal

emerger: tecnologia aplicada para transformar la atencion en emergencias

Emerger: tecnología aplicada para transformar la atención en emergencias

Ver comentarios

Las más leídas

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

En Newells todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

En Newell's todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Lo último

Un ex-Central al que le fue muy mal en su paso por River jugará en un grande del fútbol de Brasil

Un ex-Central al que le fue muy mal en su paso por River jugará en un grande del fútbol de Brasil

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir los ahorros en 2026

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir los ahorros en 2026

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

Asado 82% más caro: así se encareció la mesa de los santafesinos en el último año

La comparación de precios del Ipec entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 muestra subas generalizadas en alimentos. La carne vacuna lideró las remarcaciones, seguida por lácteos, productos de almacén y frutas.

Asado 82% más caro: así se encareció la mesa de los santafesinos en el último año
Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país por la causa de corrupción
Policiales

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país por la causa de corrupción

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir los ahorros en 2026
Economía

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir los ahorros en 2026

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia
La Ciudad

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

Clausuraron un jardín maternal tras la viralización de videos y denuncias de maltrato
La Región

Clausuraron un jardín maternal tras la viralización de videos y denuncias de maltrato

Prisión domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo millonario en barrio Martin
POLICIALES

Prisión domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo millonario en barrio Martin

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

En Newells todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

En Newell's todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Newells cerró de palabra su noveno refuerzo para el próximo campeonato

Newell's cerró de palabra su noveno refuerzo para el próximo campeonato

Ovación
El primer rival de Central en el Apertura sumó un gran refuerzo y ganó un amistoso
OVACIÓN

El primer rival de Central en el Apertura sumó un gran refuerzo y ganó un amistoso

El primer rival de Central en el Apertura sumó un gran refuerzo y ganó un amistoso

El primer rival de Central en el Apertura sumó un gran refuerzo y ganó un amistoso

La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newells: Tratamos de ser precisos

La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newell's: "Tratamos de ser precisos"

Mientras todos dicen que viene a Boca, el canalla Chimy Ávila la rompió en España y el Betis pudo ganar

Mientras todos dicen que viene a Boca, el canalla Chimy Ávila la rompió en España y el Betis pudo ganar

Policiales
Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país por la causa de corrupción
Policiales

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país por la causa de corrupción

Prisión domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo millonario en barrio Martin

Prisión domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo millonario en barrio Martin

Seguirá preso un joven imputado por el homicidio de una mujer en zona oeste

Seguirá preso un joven imputado por el homicidio de una mujer en zona oeste

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario

La Ciudad
Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia
La Ciudad

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán todo lo que nos dé el cuero

Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán "todo lo que nos dé el cuero"

Empezó el recambio de vacaciones en la Terminal de Ómnibus con pasajes desde 38 mil pesos

Empezó el recambio de vacaciones en la Terminal de Ómnibus con pasajes desde 38 mil pesos

Anmat inhabilitó a un laboratorio rosarino por operar sin director técnico

Anmat inhabilitó a un laboratorio rosarino por operar sin director técnico

Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas
La Ciudad

Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas

Quini 6 vacante: de cuánto será el pozo acumulado que se pone en el domingo
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto será el pozo acumulado que se pone en el domingo

Robo violento en zona oeste: un repartidor fue baleado y le arrebataron su vehículo
Policiales

Robo violento en zona oeste: un repartidor fue baleado y le arrebataron su vehículo

Anmat prohibió la venta de una serie de productos cosméticos
Información General

Anmat prohibió la venta de una serie de productos cosméticos

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público
La Ciudad

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario
POLICIALES

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña
La Ciudad

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña

Circunvalación: la Justicia intimó a Vialidad a reparar la iluminación en un plazo de diez días

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Circunvalación: la Justicia intimó a Vialidad a reparar la iluminación en un plazo de diez días

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante
Ovación

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin
Policiales

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo
La Ciudad

Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo

Más de 60 mil personas ya disfrutaron de las piletas de polideportivos municipales
La Ciudad

Más de 60 mil personas ya disfrutaron de las piletas de polideportivos municipales

Lácteos Verónica: se agrava la crisis con las plantas paralizadas
Economía

Lácteos Verónica: se agrava la crisis con las plantas paralizadas

Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas
Policiales

Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas

La deuda marca el ritmo de los mercados: suben la tasa y el riesgo país
Economía

La deuda marca el ritmo de los mercados: suben la tasa y el riesgo país

Santa Fe logró un avance en la búsqueda de reducir el costo del gas industrial
Economía

Santa Fe logró un avance en la búsqueda de reducir el costo del gas industrial

Milei declaró organizaciones terroristas a tres ramas de la Hermandad Musulmana
Política

Milei declaró organizaciones terroristas a tres ramas de la Hermandad Musulmana

El presidente recibió a dos argentinos que habían sido secuestrados por Hamas
Política

El presidente recibió a dos argentinos que habían sido secuestrados por Hamas

Choque de camiones en Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado
La Ciudad

Choque de camiones en Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado

Inflación en Santa Fe: los precios de los alimentos saltaron 3,8 % en diciembre
Economía

Inflación en Santa Fe: los precios de los alimentos saltaron 3,8 % en diciembre