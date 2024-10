Sí, quiero: Britney Spears se casa con ella misma y lo anuncia en un posteo de Instagram

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de XILA MARIA RIVER RED (@britneyspears)

En el posteo la cantante escribió: "El día en que me casé conmigo misma… Lo traigo de vuelta porque puede parecer embarazoso o estúpido, ¡pero creo que es la cosa más brillante que he hecho en mi vida!". La publicación, acompañada de la canción "Fields of Gold", de Sting, era en realidad un recuerdo de diciembre de 2022, cuando Britney llevaba solo 6 meses de matrimonio con Sam Asghari y todo parecía perfecto.