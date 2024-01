Britney Spears: "¡Nunca volveré a la industria musical!"

Britney Spears publicó en Instagram un video en el que se luce bailando al ritmo de su megahit "Get Naked".

"Solo para que quede claro, la mayoría de las noticias son basura. No paran de decir que estoy recurriendo a gente al azar para hacer un nuevo álbum. ¡Nunca volveré a la industria de la música! ", escribió la artista en su cuenta personal de Instagram.

Sin embargo, en 2022 lanzó la canción "Hold Me Closer" de Elton John y en 2023 presentó el single "Mind Your Business" junto al cantante de Black Eyed Peas Will.i.am. En tanto, su último disco "Glory" data de 2016.

Luego del fenomenal suceso mundial experimentado en los inicios de este siglo, la carrera de Britney Spears ingresó en un espiral descendente a raíz de diversos escándalos públicos que protagonizó.

Precisamente, en su reciente autobiografía "The Woman In Me", la artista revela su drama familiar, sus problema con el alcohol, un aborto sufrido en su juventud y sus distintos ingresos a centros psiquiátricos.

Desde 2019, Britney Spears volvió a ser noticia recurrente en los medios por su lucha para librarse de la tutela de su padre e incluso se creó un movimiento llamado Free Britney (Liberen a Britney) que respaldaba públicamente sus reclamos.

Finalmente, en noviembre de 2021, la artista logró una sentencia favorable en la justicia.