Segunda temporada de "El Eternauta": qué dijo Netflix sobre la contunidad

“Cada episodio va tomando una escala humana cada vez más grande. En el capítulo uno, parece que son ellos nada más y de a poco nos enteramos que la escala es global. Eso va acompañado también del avance de los personajes de una forma muy clara. Me parece que Bruno ha hecho un trabajo estupendo”, aseguró Francisco Ramos en diálogo con La Capital.

Episodio a episodio, el despliegue técnico, visual y narrativo adopta un in crescendo que de a ratos pone la piel de gallina. La emoción que generaba la historieta al ver de pronto una tremenda batalla contra alienígenas en la General Paz o en la cancha de River se traslada a la serie con la contundencia adicional que genera el lenguaje audiovisual. Las secuencias de acción se sienten cercanas y dejan al espectador al borde del sillón. Los efectos especiales están a la altura de la mega producción de ciencia ficción que es. La sensación es clara y persistente: nunca se hizo algo así, de estas dimensiones y esta calidad, en Argentina.

“Verdaderamente, lo que nosotros queríamos era hacer honor a la obra original. No podíamos pensar en hacer una serie basada en una obra de tal dimensión y tal ambición sin el presupuesto adecuado. Si no estamos cómodos o preparados para hacer una inversión de la envergadura que cada proyecto requiere, pensamos que es mejor no hacerlo”, apuntó Ramos.

Los números de la producción de “El Eternauta” son realmente impactantes: fueron 148 jornadas de rodaje entre mayo y diciembre de 2023, con un equipo técnico de entre 150 y 250 personas (según la jornada), y 2900 intérpretes entre elenco y extras. Se usaron 16 cámaras, 250 armas de 20 modelos distintos, 28 dobles de acción, 53 grúas, y 500 máscaras para los personajes. Para hacer la nieve se usaron 410 toneladas de sal, de 3 a 4 toneladas de celulosa y 600 kilogramos de eco-nieve.

“Es importante también entender que la ambición cuesta dinero. Pero lo que ha sido muy especial es la capacidad artesanal y de ingenio que han demostrado tener los que han hecho la serie, que se parece al ingenio que han tenido que desarrollar nuestros héroes para sobrevivir. Esto creo que también demuestra que el talento y el talante argentinos son muy poderosos en cuanto encontrar el camino en circunstancias adversas”, aseguró Francisco.

Un proyecto con historia

Según compartió Ramos, el proyecto llegó a la plataforma en 2018. “Yo entré a Netflix en 2017 y ya tenía una vinculación personal con ‘El Eternauta’ porque me gustaba la novela. Siempre fui testigo indirecto de otros intentos que hubo en su momento. En una de las primeras conversaciones que tuve con K&S, les dije que teníamos que hacer ‘El Eternauta’”, narró el referente de contenidos para Latinoamérica.

Tal como contó Ricardo Darín en varias oportunidades, hace tiempo que se venía intentando adaptar “El Eternauta” al lenguaje audiovisual. En una entrevista extensa con Seba De Caro, el actor contó que su primer contacto con el proyecto fue hace aproximadamente una década, cuando la idea de la adaptación estaba en manos de “un director y un productor muy conocidos”. En aquella oportunidad, el proyecto no prosperó, pero Darín se metió de lleno en la narrativa de Oesterheld y Solano López.

“Rápidamente, nos dimos cuenta que el camino era más de una serie que de una película. Esto fue una razón por la cual costó tanto tiempo concretarla, además de las limitaciones presupuestarias que tenían en ese momento los contenidos que no eran en inglés. Eso ha cambiado en muy pocos años. Pero narrativamente hablando, el lenguaje de las viñetas se trasladaba mejor a una estructura episódica que a una estructura de tres actos. No se podía contar lo que quería contar Bruno en una película, aún si fuera de cuatro horas. Creo que la noción de las aventuras y ese cambio de escala que funciona de cierta manera como pasar pantalla, funciona muy bien en el formato serie”, detalló Francisco.

Hay segunda temporada

En este sentido, quienes vean la serie, y sobre todo quienes hayan leído la historieta, notarán rápidamente que la narrativa no es concluyente. Es decir, da la sensación de que todavía queda mucho por pasar. “Sí, hay segunda temporada. Porque la historia lo requiere, básicamente”, confirmó Ramos. Para los ansiosos: no se conocen detalles sobre si ya está filmada, o cuándo podría estrenarse.

El estreno de “El Eternauta” es histórico para Argentina, pero tiene escala global, tal como la invasión alienígena de la ficción. La serie hecha en el país llegará a todo el mundo, y desde Netflix apuestan a que las audiencias de distintas latitudes. Vale recordar que en los últimos años, los contenidos populares superaron las barreras idiomáticas.

“La accesibilidad del streaming genera una democracia en la cual ya no sólo el contenido hecho en Estados Unidos tiene pasaporte. El pasaporte lo tiene la calidad y la variedad. Entonces, al todos estar jugando con las mismas reglas de acceso, se ha igualado la competencia y es el espectador el que decide lo que quiere ver”, consideró Ramos.

“En el caso concreto de 'El Eternauta', creo que hay muchas razones para pensar que puede encontrar público mayor que el argentino. Por un lado, están los amantes de la ciencia ficción, una ciencia ficción más convencional. Por otro lado, el gusto que tiene la gente por el contenido argentino y especialmente por Ricardo Darín. Y finalmente, los amantes de la obra gráfica. Luego, creo que hay algo muy específico que tiene la serie, que es un espíritu humanista muy potente que creo puede encontrar resonancias fuera de Latinoamérica también”, sumó.

Finalmente, el vicepresidente de contenidos fundamentó la decisión de sostener los estrenos con disponibilidad completa (todos los episodios juntos). “Parte de nuestra propuesta de valor a nuestro miembros es decirles que con su dinero vamos a hacer todo este contenido, lo vamos a poner delante de sus ojos, y ellos pueden elegir qué, cómo y cuándo verlo. A su vez, es parte de nuestra propuesta histórica, ya lo hacíamos desde nuestros primeros contenidos originales. No digo que sea mejor ni peor, es una opción más, pero a nosotros sí nos ha permitido formar una relación de confianza con los miembros”, cerró Francisco.