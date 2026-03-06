El nuevo thriller de menos de dos horas que arrasa en Netflix Desde la India, la película de suspenso cautivó a los usuarios de distintos países. El suspenso, el crimen y el escándalo son sus grandes pilares. 6 de marzo 2026 · 07:05hs

La película india la rompe en Netflix y es número 1 en 26 países

Una nueva película llegó desde la India para lucirse en Netflix. Se trata de un thriller ambientado en Londres y protagonizado por mujeres. Estrenada hace algunos días, la película llegó al puesto número 1 en 26 países y promete seguir cosechando nuevos espectadores.

El thriller se titula “Acusada” y sigue la historia de la doctora Geetika Sen, una ginecóloga muy reconocida con una reputación sólida. El asunto es que su vida empieza a desmoronarse a partir de terribles acusaciones que ponen en riesgo no solo su carrera profesional sino también su matrimonio. Su esposa, por su parte, debe debatir internamente entre confiar en su pareja o buscar la verdad por su cuenta.

Dirigida por Anubhuti Kashyap, la cinta torna casi imposible para el espectador decidir en quién confiar, por lo que lo mete en la misma encrucijada que el personaje de la esposa. El escándalo, el temor, la duda y la posibilidad de perderlo todo, imprimen en “Acusada” un suspenso intenso y constante.

En Netflix, esta historia llena de drama lidera el ranking de lo más visto y está poniendo a las producciones hindúes en boca de todos.

"Acusada" fue dirigida por Anubhuti Kashyap a partir de un guion de Sima Agarwal y Yash Keswani. En los roles protagónicos destacan Konkona Sen Sharma y Pratibha Ranta, la primera como la ginecóloga acusada y la segunda como su esposa. Las demás actuaciones están en manos de Sukant Goel, Monica Mahendru, Aditya Nanda, Daniele Secondi y Kallirroi Tziafeta.