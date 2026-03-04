La Capital | Zoom | Netflix

Netflix: nueve estrenos destacados que llegan en marzo

La plataforma renueva su catálogo como todos los meses y genera expectativa por los títulos que desembarcan. Una lista de los favoritos

4 de marzo 2026
Cillian Murphy se vuelve a poner la boina de Tommy Shleby para la película Peaky Blinders: The Immortal Man que llega a Netflix este mes

Cillian Murphy se vuelve a poner la boina de Tommy Shleby para la película "Peaky Blinders: The Immortal Man" que llega a Netflix este mes

Al igual que cada mes, Netflix recibe títulos de todo tipo para renovar su catálogo. Durante marzo, la reconocida plataforma tiene prevista una gran cantidad de incorporaciones que van desde series a películas, nuevas y pasadas. Y vale la pena conocerlas.

Entre los títulos más destacados aparecen “Peaky Blinders: El hombre inmortal” y en el plano argentino “Parque Lezama” de Campanella. Además, películas de hace algunos años se incorporarán a la plataforma como es el caso de “No te preocupes cariño” y “Guasón 2: Folie à Deux”.

Asimismo, las series estarán presentes entre las novedades, con títulos nuevos en la plataforma así como con nuevas temporadas de títulos ya aclamados, como es el caso de la séptima temporada de “Un lugar para soñar”, que llega el 12 de marzo.

Estrenos de marzo en Netflix

“Peaky Blinders: El hombre inmortal” - 20 de marzo.

El universo de la exitosa serie británica se expande con esta película que continúa la historia criminal ambientada en Birmingham. El filme, protagonizado por el ganador del Oscar, Cillian Murphy, retomará la historia en el final de la sexta temporada, cuando Tommy descubre que su diagnóstico terminal había sido una manipulación de sus enemigos. La producción mostrará las consecuencias de ese giro y las presiones que empujan a Tommy a retomar el campo de batalla que había dejado atrás. Todo esto en un contexto de guerra.

“Parque Lezama” - 6 de marzo.

Juan José Campanella vuelve al cine con la adaptación de “Parque Lezama”, su mayor éxito teatral de la última década. Protagonizada por la dupla de Luis Brandoni y Eduardo Blanco, la película traslada el icónico banco de plaza a un relato visual que expande las fronteras del escenario original hacia la pantalla grande. La trama presenta a dos desconocidos, León Schwartz y Antonio Cardozo, quienes entablan una amistad improbable en el sur de la ciudad. León, interpretado por Brandoni, es un militante comunista obstinado, mientras que Antonio, el personaje de Blanco, es un encargado de mantenimiento de perfil más conformista que enfrenta la posibilidad de una jubilación forzosa.

“Vladimir” - 5 de marzo.

Se trata de una miniserie estadounidense de comedia dramática protagonizada por la ganadora del Oscar Rachel Weisz y Leo Woodall (“The White Lotus”). Es una adaptación del libro homónimo de Julia May Jonas. La protagonista (Weisz) es una profesora universitaria en una crisis existencial total. Su marido (John Slattery) es acusado de acoso por varias alumnas. En ese contexto, irrumpe Vladimir, un nuevo profesor joven y brillante. La atracción inicial pronto se transforma en una obsesión que descoloca a la protagonista y la empuja a cuestionarse no solo su matrimonio, sino también su identidad, su sexualidad y los límites que se ha impuesto a lo largo de los años.

“No te preocupes, cariño” (2022) – 27 de marzo.

Esta obra dramática y suspensiva de Olivia Willde tiene como protagonistas a Florence Pugh y Harry Styles. La historia se desarrolla en una pintoresca y perfecta comunidad desértica experimental donde los hombres van a trabajar y las mujeres son amas de casa. Pero esa aparente normalidad se empieza a desmoronar cuando una esposa comienza a preguntar cosas que nadie quiere responder y la tensión comienza a crecer. Con el ojo afilado de su directora, una estética destacada y una impronta feminista, ‘No te preocupes, cariño” lleva al espectador al delirio para mostrarle la realidad y liberarlo de ella.

“Five Nights at Freddy’s” (2023) - 8 de marzo.

Basada en la exitosa franquicia de videojuegos, “Five Nights at Freddy’s” cuenta una historia de terror que ha enloquecido a sus espectadores. La película sigue a un guardia que, tras aceptar un turno nocturno en un restaurante que cerró sus puertas, debe sobrevivir al acecho de una aterradora banda de animales animatrónicos poseídos.

“One Tree Hill” (2003) - 11 de marzo.

Esta serie dosmilera es evocada con nostalgia por los fanáticos de los dramas adolescentes. La producción está ambientada en la ciudad ficticia de Tree Hill ubicada en Carolina del Norte y la historia comienza cuando Nathan, el astro del básquet escolar, empieza a sentir su juego amenazado por la llegada de Lucas, quien no solo es su rival en el equipo sino también su medio hermano. A lo largo de sus 9 temporadas, la serie va siguiendo la relación entre los hermanos (interpretados por Chad Michael Murray y James Lafferty), sus grupos de amigos y sus vínculos amorosos.

“Guasón 2: Folie à Deux” (2024) - 13 de marzo.

En marzo también llega “Guasón 2: Folie à Deux”, la película que retoma la historia del reconocido personaje en clave musical. Con Joaquin Phoenix y Lady Gaga como protagonistas, la trama sigue a un payaso nihilista y peligroso que encuentra el amor con una compañera de hospital. Sus fantasías compartidas desatan un violento y musical descenso a la locura.

“Aún es de noche en Caracas” - 27 de marzo.

Tras su reciente paso por los cines, este drama lleno de tensión dirigido por Mariana Rondón y Marité Ugás llega a Netflix en marzo. Se trata de una adaptación de la novela “La hija de la española” de la escritora venezolana Karina Sainz Borgo. La película sigue a Adelaida (interpretada por Natalia Reyes), una mujer que tras enterrar a su madre queda completamente sola en una Caracas al borde del colapso. Cuando descubre que su apartamento ha sido tomado por un grupo de mujeres leales al régimen, Adelaida se refugia con un desconocido en el departamento contiguo. Atrapada y sin poder confiar, la protagonista queda sumergida en una paranoia de la que solo podrá salir reinventando su identidad.

“Harry Hole” - 26 de marzo.

Este policial nórdico ambientado en Oslo tiene como centro de su historia toda una conspiración de asesinatos, rituales y corrupción. Del exitoso autor Jo Nesbø, el relato sigue a un detective que debe lidiar con patrones enigmáticos, corrupción y sus propios demonios para encontrar a un asesino que acecha la ciudad.

