"El Eternauta" ya está en Neftlix: las palabras de sus protagonistas ante el estreno

“No estamos hablando de un material inédito, sino un material muy conocido sobre todo para el público argentino. Después está la posibilidad de llegar a públicos nuevos en todo el mundo, pero tenemos un compromiso en principio con el público que conoce el material y no podemos de ningún modo traicionar eso. Evidentemente hay una adaptación, pero tiene que ser fiel y respetuosa del original. Haber llegado, según creo yo y bastantes personas de las que trabajamos en este proyecto, a un muy buen puerto con este material, es la gran satisfacción”, aportó por su parte César.

La difícil tarea de versionar un clásico

Meterse con un clásico siempre es tarea difícil. Para el enorme equipo que durante años trabajó en la serie de “El Eternauta”, una producción de dimensiones históricas en la Argentina, el reto fue enorme porque implicó intervenir sobre una obra instalada en el núcleo afectivo de varias generaciones, que crecieron junto a esa entrañable narrativa: la maravilla de la ciencia ficción llevada a la vuelta de la esquina, la épica del hombre común, y la noción, tan propia de la idiosincrasia nacional, del héroe colectivo.

“Podría parecer exagerado, para mí es una especie de Martín Fierro contemporáneo. Es un material tan icónico y con tanta significancia, que se siente como si hubiéramos acariciado ese tipo de reliquias”, subrayó Subiotto.

“El Eternauta” es una celebrada historieta argentina seriada de ciencia ficción creada por el guionista Héctor Germán Oesterheld (desaparecido por la última dictadura militar) y el dibujante Francisco Solano López, que fue publicada desde 1957 hasta 1959 en Hora Cero Semanal. Cuenta las andanzas de Juan Salvo, quien junto a su grupo de amigos encara una carrera por la supervivencia ante una repentina nevada mortal que cae una noche de verano en Buenos Aires. Poco a poco, se devela que la lucha es contra algo más grande de lo esperado: una amenaza alienígena controlada por una fuerza invisible.

“Crear una versión contemporánea fue una decisión muy meditada. Cuando Oesterheld publicó su obra, proponía un juego de contemporaneidad, una especie de mundo paralelo donde el lector pudiera sentirse en las calles de entonces, de esa misma época en que transcurría la historia. Nos pareció fundamental preservar esa idea: que la historia fuera emitida en la misma época en que sucedía. Retroceder en el tiempo no hubiese respetado el espíritu original. Además, nos iba a impedir que la ciudad fuera una presencia viva, algo que es parte fundamental de ‘El Eternauta’. La principal lealtad es hacia el corazón de la historia”, contó Bruno Stagnaro, director de la serie, y uno de los guionistas junto a Ariel Staltari.

La aclaración está hecha para los inminentes espectadores: no hay que esperar de la serie un traslado literal de aquellas memorables viñetas. Como ya se pudo observar en los tráilers, son varias las modificaciones que introduce la adaptación audiovisual: a la sucesión de los hechos, a la distribución de los escenarios clave, a la composición y edad de los personajes centrales.

La épica intacta

La Capital tuvo acceso anticipado a los primeros cuatro episodios y confirmó, sin adelantar ningún punto clave, que “El Eternauta” de Stagnaro y Netflix construye un universo propio para acercar a la audiencia actual a la historia de supervivencia, que puedan sentir que podrían ser ellos cualquier día, sin perder de vista los pilares identitarios de la tira original. El hecho de que Juan Salvo sea un hombre de sesenta y no de treinta, y de que hayan transcurrido sucesos clave en la historia argentina, habilita potencias narrativas que los guionistas supieron aprovechar muy bien.

Una cosa es segura: la épica está intacta. Episodio a episodio, el despliegue técnico, visual y narrativo adopta un in crescendo que de a ratos pone la piel de gallina. La emoción que generaba la historieta de ver de pronto una tremenda batalla contra alienígenas en la General Paz o en la cancha de River se traslada a la serie con la contundencia que genera el lenguaje audiovisual. Escuchar, desde la primera secuencia, canciones emblemáticas del cancionero nacional, sin dudas le aporta un condimento extra a la emotividad propia de la propuesta. Las secuencias de acción se sienten cercanas y dejan al espectador al borde del sillón. La sensación es clara y persistente: nunca se hizo algo así, de estas dimensiones y esta calidad, en la Argentina.

Cómo fue la producción de El Eternauta

Los números de la producción de “El Eternauta” son realmente impactantes: fueron 148 jornadas de rodaje entre mayo y diciembre de 2023, con un equipo técnico de entre 150 y 250 personas (según la jornada), y 2900 intérpretes entre elenco y extras. Se usaron 16 cámaras, 250 armas de 20 modelos distintos, 28 dobles de acción, 53 grúas, y 500 máscaras para los personajes. Para hacer la nieve se usaron 410 toneladas de sal, de 3 a 4 toneladas de celulosa y 600 kilogramos de eco-nieve.

“Lo que de todas formas me impresionó mucho fue lo que pasaba con los viejos modos. Nosotros cortamos el tránsito de ciertas zonas de la ciudad de Buenos Aires y llenamos las calles de nieve y escarabajos. Ese tipo de cosas a mí me impresionaban: estar en un lugar por el cual uno pasa habitualmente, una calle colapsada de automóviles de pronto se transforma en tierra de nadie. Ver eso es muy potente, y creo que es una de las cosas más impactantes que le va a pasar al espectador, y sobre todo a quienes sean de Buenos Aires: reconocer los lugares y verlos totalmente transformados en desiertos de nieve”, afirmó Troncoso.

“El lenguaje y el género de la ciencia ficción, para nosotros como para actores de esta región, es un desafío y la verdad que lo hemos disfrutado muchísimo. También ‘El Eternauta’ tiene algo muy particular que es que no es una ciencia ficción, sino una historia que utiliza el lenguaje de la ciencia ficción para hablar de otra cosa. Eso hace que hayamos abordado el género como algo cercano, como si fuera algo de nuestra cotidianidad. Esa combinación fue súper interesante”, sumó Subiotto.

“Estamos muy contentos. A las expectativas que uno siempre cuando estrena algo, en este caso se suman las expectativas particulares por el tipo de material que es y el volumen de trabajo que tiene. Tenemos muchas ganas de ver la recepción que va a tener”, apuntó el actor, en relación al estreno.

“En un terreno estrictamente personal, para mí es una vuelta a mi juventud y a mi adolescencia. Yo vi los seis capítulos y creo que me puedo quedar tranquilo de que estoy trabajando en tremendo proyecto. Eso me da mucha calma. Después lo que el público ve y decide, no depende de nosotros”, cerró por su parte Troncoso.