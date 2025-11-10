Se viene el documental de Lali, la popstar argentina del momento: cuándo y dónde se podrá ver

En uno de los momento más importantes de su carrera, la cantante presenta el largometraje “Lali: la que le gana al tiempo”, el cual ya tiene trailer y fecha de estreno

La música argentina tiene de todo para ofrecer pero lo cierto es que últimamente los focos se los ha llevado Lali . Por su último y aclamado álbum, su actitud inconfundible, sus performances enérgicas y su larga trayectoria , la cantante y actriz se encuentra en la cima de su carrera y, para revivir su recorrido, presenta un documental en una plataforma de streaming.

No es fácil contar la historia de Mariana Espósito , porque la artista trabaja frente a cámara desde que tiene poco más de 10 años. Hoy, a sus 34 años, Lali puede decir que hizo de todo: actuó en las series de televisión más conocidas del país, fue protagonista de programas y películas, lanzó seis álbumes de estudio como solista, giró por todo el mundo con su música, ganó premios por sus proyectos y hasta se plantó frente a un presidente.

Pero aunque la vida de Lali se desarrolló bajo el ojo público, su documental “Lali: la que le gana al tiempo”, promete mostrar algunas de las partes más íntimas y desconocidas de su historia . A partir de entrevistas, testimonios y un vistazo exclusivo a su proceso creativo , los espectadores podrán conocer un poco más del detrás de escena de una de las voces más imponentes de la época en Argentina.

Cuándo y dónde se podrá ver el documental de Lali

“Lali: la que le gana al tiempo” ya tiene fecha de estreno y trailer oficial. Producido especialmente para el streaming, el documental estará disponible en Netflix. Su estreno será el 4 de diciembre.

El largometraje fue producido por Rei Pictures, El Estudio y Cinemática especialmente para Netflix, por lo que se trata de uno de los estrenos más esperados en la plataforma.

De qué se trata el documental de Lali

El largometraje protagonizado por Lali está conformado por archivo personal, entrevistas, material inédito y las voces de las personas que estuvieron al lado de la artista durante sus momentos más emocionantes y turbulentos. Así, se construye un relato más íntimo y cercano con respecto al que comúnmente ha trascendido de la artista.

“Lali: la que le gana al tiempo” fue filmado a lo largo de tres años y sigue el recorrido artístico de Lali en su camino a sus shows en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires.