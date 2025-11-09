La Capital | La Ciudad | Teatro Arteón

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: el emblemático edificio de Sarmiento 778 vuelve a alquilarse

El histórico inmueble donde funcionó uno de los espacios culturales más trascendentes de Rosario. se ofrece nuevamente en alquiler. El intento de reconvertirlo en la galería Paseo Star duró apenas seis meses

9 de noviembre 2025 · 15:25hs
Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: el emblemático edificio de Sarmiento 778 vuelve a alquilarse

El inmueble de Sarmiento 778, donde funcionó durante décadas el Teatro Arteón, vueleve a ofrecerse en alquiler por u$s 7.000 mensuales.

La propiedad tiene una superficie total de 1.700 m2, distribuidos en tres plantas, con disponibilidad de 17 locales comerciales. Cuenta con una sala para espectáculos (teatro/conciertos) con capacidad para 200 personas, espacio de coworking, sala de convenciones, salón de reuniones y baños completamente funcionales para el uso del público.

El inmueble se ubica en una zona estratégica del centro rosarino, a metros de la peatonal Córdoba, rodeada de íconos urbanos como el bar El Cairo, el edificio del diario La Capital y la tradicional tienda La Favorita.

El inmueble es ofrecido por la inmobiliaria Banchio, que destaca en el aviso del inmueble su versatilidad y valor histórico.

Del escenario al cartel de “se alquila”

La noticia del regreso del edificio al mercado tiene impacto en el ambiente artístico y cultural de Rosario, ya que no es un inmueble cualquiera. Se trata del antiguo hogar del Teatro Arteón, fundado en 1968 por el realizador y dramaturgo Néstor Zapata, y símbolo de la resistencia cultural de la ciudad.

Por esa sala pasaron generaciones de actores, directores y músicos. Allí se estrenaron obras emblemáticas, ciclos de cine nacional, conciertos de cámara y espectáculos alternativos cuando el circuito comercial no les abría espacio. El Arteón fue, durante más de cinco décadas, una usina de creación y un refugio para la cultura independiente rosarina.

imagestar2

Su actividad se sostuvo, con interrupciones, hasta diciembre de 2023, cuando finalizó su contrato de locación. Desde entonces, el elenco y la producción del Arteón funcionan sin sede propia, a la espera de que la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Municipalidad concreten el compromiso asumido en 2024 para relocalizar la sala en otro espacio. Ese proyecto, hasta ahora, no se materializó.

El fallido intento del Paseo Star

Tras la salida del Arteón, el edificio fue reacondicionado y reabierto en septiembre de 2024 como Paseo Star, un emprendimiento comercial y cultural impulsado por Grupo Madero SRL. El proyecto se presentaba como un “espectáculo de compras”, que integraría gastronomía, locales comerciales, coworking y espectáculos en vivo.

La remodelación abarcó 1.700 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, con locales, una sala de espectáculos para 200 personas y un área de eventos. Sin embargo, la propuesta nunca logró consolidarse: solo cuatro locales abrieron y la actividad artística fue escasa.

En marzo de 2025, una tormenta dañó parte de las instalaciones. La administración emitió un comunicado anunciando un “cierre temporal por razones de seguridad”, pero la reapertura nunca se produjo. Los inquilinos se fueron retirando y, a fines de ese mes, el paseo cerró definitivamente sus puertas.

>>Leer más: Inaugura el paseo comercial Star en la galería donde funcionó el teatro Arteón

“Nos quedamos esperando novedades porque invertimos mucho como para abandonar todo. Perdimos el mobiliario y las mejoras que hicimos al local”, lamentó Hugo Nuesh, responsable del bar de té Chat Tea, que funcionaba en el espacio donde estuvo la legendaria confitería Paco Tío.

Poco después, los administradores del Paseo Star comenzaron a vender en redes sociales las 250 sillas Tiffany que habían adquirido para el salón de eventos, símbolo del abrupto final del emprendimiento.

Un patrimonio cultural en busca de futuro

El edificio de Sarmiento 778 no es solo una estructura con valor inmobiliario: forma parte del patrimonio simbólico y cultural de Rosario.

Por eso, su retorno al mercado —con fines comerciales— reabre la discusión sobre el destino de los espacios culturales emblemáticos del centro rosarino. Para el sector inmobiliario, la propiedad representa una oportunidad única por su ubicación y dimensiones. Para la comunidad artística, en cambio, es un recordatorio de la fragilidad de los proyectos culturales sin políticas públicas sostenidas.

Mientras tanto, el Arteón sigue funcionando sin sala fija, y la historia del inmueble que lo albergó por más de 50 años queda suspendida entre la nostalgia del aplauso y la expectativa del negocio.

Noticias relacionadas
Matías Bottoni, en exclusiva con La Capital.

Matías Bottoni: "Tengo la esperanza de recuperarme"

La portada de la publicación de La Capital.

La Capital regalará el próximo domingo una revista libro que cuenta la historia de Rosario

El gobierno provincial ya aplicó 145 mil dosis de la vacuna contra el dengue.

Dengue: cuáles son los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

Durante el mes se realizaron 6.456 mamografías a mujeres de entre 40 y 70 años en hospitales públicos para prevenir el cáncer de mama. 

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140% más de mamografías en Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Newells consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

Newell's consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

Newells derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

Newell's derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

El uno x uno de Newells: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

El uno x uno de Newell's: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Lo último

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa con modelos

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa con modelos

Rosario tendrá su primer mapa de costureras y modistas: buscan visibilizar el trabajo textil local

Rosario tendrá su primer mapa de costureras y modistas: buscan visibilizar el trabajo textil local

Franco Colapinto peleó para terminar 15º y Lando Norris empieza a relamerse

Franco Colapinto peleó para terminar 15º y Lando Norris empieza a relamerse

Qué papel juega la senadora santafesina Losada en la polémica reforma laboral que impulsa Milei

El Consejo de Mayo, que la legisladora integra en representación de algunos bloques del Senado, está redactando el proyecto que el gobierno nacional enviará al Congreso en sesiones extraordinarias. La legisladora defendió la iniciativa: "Se busca beneficiar al empleador y al trabajador"
Qué papel juega la senadora santafesina Losada en la polémica reforma laboral que impulsa Milei
Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: el emblemático edificio de Sarmiento 778 vuelve a alquilarse
La Ciudad

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: el emblemático edificio de Sarmiento 778 vuelve a alquilarse

Matías Bottoni: Tengo la esperanza de recuperarme

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Matías Bottoni: "Tengo la esperanza de recuperarme"

Pichetto cruzó al dueño de Mercado Libre: Las plataformas Shein y Temu te van a pasar por arriba
Economía

Pichetto cruzó al dueño de Mercado Libre: "Las plataformas Shein y Temu te van a pasar por arriba"

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa con modelos
Información General

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa con modelos

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del asesinato que conmovió a la ciudad

Por Martín Stoianovich

Policiales

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del asesinato que conmovió a la ciudad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Newells consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

Newell's consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

Newells derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

Newell's derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

El uno x uno de Newells: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

El uno x uno de Newell's: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Newells y la emoción de Lucas Bernardi y Ever Banega por el triunfazo ante Huracán

Newell's y la emoción de Lucas Bernardi y Ever Banega por el triunfazo ante Huracán

Ovación
Los Pumas lograron un victoria clave ante Gales y se afianzan en el ranking pensando en el Mundial
Ovación

Los Pumas lograron un victoria clave ante Gales y se afianzan en el ranking pensando en el Mundial

Los Pumas lograron un victoria clave ante Gales y se afianzan en el ranking pensando en el Mundial

Los Pumas lograron un victoria clave ante Gales y se afianzan en el ranking pensando en el Mundial

La carrera de los autos locos en Interlagos la ganaron Franco Colapinto y Pierre Gasly

La carrera de los autos locos en Interlagos la ganaron Franco Colapinto y Pierre Gasly

Central puntero: ¿qué tiene que pasar para que gane su grupo en la penúltima fecha?

Central puntero: ¿qué tiene que pasar para que gane su grupo en la penúltima fecha?

Policiales
Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años
Policiales

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del asesinato que conmovió a la ciudad

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del asesinato que conmovió a la ciudad

El duelo de los Cicarelli: A Lucas no lo devuelven, pero no queremos que se repita algo así

El duelo de los Cicarelli: "A Lucas no lo devuelven, pero no queremos que se repita algo así"

La Ciudad
Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: el emblemático edificio de Sarmiento 778 vuelve a alquilarse
La Ciudad

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: el emblemático edificio de Sarmiento 778 vuelve a alquilarse

Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios en Rosario

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios en Rosario

Matías Bottoni: Tengo la esperanza de recuperarme

Matías Bottoni: "Tengo la esperanza de recuperarme"

El uno x uno de Newells: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

La provincia extendió el plazo de inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario
Policiales

La provincia extendió el plazo de inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140% más de mamografías en Santa Fe
La Ciudad

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140% más de mamografías en Santa Fe

Newells derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división
Ovación

Newell's derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

A Newells lo vamos a sacar adelante: el contundente mensaje de Luciano Herrera
Ovación

"A Newell's lo vamos a sacar adelante": el contundente mensaje de Luciano Herrera

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

Un impactante choque en la ruta entre un colectivo y un camión cerca de Piñero
La Región

Un impactante choque en la ruta entre un colectivo y un camión cerca de Piñero

Violencia de género: un hombre fue detenido acusado de golpear a su pareja en la zona sudoeste
Policiales

Violencia de género: un hombre fue detenido acusado de golpear a su pareja en la zona sudoeste

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal
La Ciudad

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

Al estilo Tío Sam, Bullrich promocionó la nueva carrera para ser detective en el país
politica

Al estilo "Tío Sam", Bullrich promocionó la nueva carrera para ser detective en el país

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025
Economía

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025

Por culpa de la lluvia, la apertura de Colectividades se pasa al sábado
La Ciudad

Por culpa de la lluvia, la apertura de Colectividades se pasa al sábado

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia
POLICIALES

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días la semana que viene
La Ciudad

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días la semana que viene

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto
La Ciudad

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

La construcción saltó a contramano de la caída de la actividad económica en Rosario
Economía

La construcción saltó a contramano de la caída de la actividad económica en Rosario

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción
Policiales

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior
Política

Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior