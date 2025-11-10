La Capital | Política | Nuevo Alberdi

Crimen en Nuevo Alberdi: detuvieron al presunto autor tras 40 días de investigación

Nahuel Brule fue apuñalado tras discutir con el que habría sido su asesino. El arresto se produjo en el marco de siete allanamientos en la zona norte de Rosario

10 de noviembre 2025 · 18:27hs
Allanamientos por el crimen de Nahuel Fernando Brule en Nuevo Alberdi

Allanamientos por el crimen de Nahuel Fernando Brule en Nuevo Alberdi

Detuvieron a un joven de 27 años acusado del homicidio de Nahuel Fernando Brule, asesinado a fines de septiembre en el barrio Nuevo Alberdi, en el norte de Rosario. La aprehensión se dio en el marco de múltiples allanamientos en la zona, ordenados por el fiscal Patricio Saldutti, de la Fiscalía de Homicidios Dolosos del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La encargada de los procedimientos fue la Policía de Investigaciones (PDI) en conjunto con grupos tácticos, que desplegó sus agentes en siete allanamientos en la zona norte de Rosario. Las intervenciones policiales apuntaban a esclarecer el crimen de Brule, que fue ultimado el 29 de septiembre de 2025.

Los agentes desarrollaron los allanamientos en tres domicilios de la cuadra de Benito Álvarez al 2800, tres en Luzarriaga al 2700 y uno en Calderón al 4100.

>> Leer más: Condenados por un ataque a tiros en la canchita de Vía Honda, donde ya hubo dos asesinatos

En uno de los domicilios allanados detuvieron a un joven de 27 años, identificado como Alan Rodrigo P., quien habría sido el autor material del hecho y ya está a disposición de la Justicia. Además, secuestraron 18 teléfonos celulares y cuatro elementos cortos.

¿Qué se sabe del crimen en Nuevo Alberdi?

El asesinato de Brule, de 36 años, se dio en una reunión social en una casa de Matheu y Luzarriaga, según indicó la investigación. La víctima habría discutido con el detenido, que en medio del altercado habría agredido Brule con un cuchillo en el pecho. La herida fue mortal.

A partir de las investigaciones y relevamientos en la zona, los policías identificaron al presunto autor y sitios que visitaba con frecuencia, lo que derivó en el pedido de allanamientos y la concreción de éstos.

Los primeros testimonios que recogieron las fuerzas de seguridad provinciales indican que Brule fue apuñalado alrededor de las 20 en la zona cercana a las vías del ferrocarril. Si bien quedó claro que lo atacaron en la vía pública mientras iba caminando.

