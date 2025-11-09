La Capital | Policiales | Femicidio

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario

La policía atrapó a Ezequiel P. tras un operativo en inmediaciones de Villa Fanta, horas después del crimen de Romina Sánchez

9 de noviembre 2025 · 09:54hs
El presunto autor del femicidio fue identificado a la noche.

Foto: Policía de Santa Fe.

El presunto autor del femicidio fue identificado a la noche.

Un hombre de 33 años quedó demorado este sábado a la noche por un supuesto femicidio en Villa Gobernador Gálvez. Según fuentes oficiales, el cuarto detenido tras el asesinato es la expareja de la joven baleada a la tarde tras un presunto reclamo por dinero.

Agentes de la Policía de Santa Fe arrestaron a Ezequiel P. al final de un operativo realizado en la zona oeste de Rosario, lejos de la escena del crimen. De acuerdo al reporte preliminar, tiene antecedentes de delitos cometidos en un contexto de violencia de género.

El presunto autor del homicidio de Romina Sánchez era buscado desde el inicio de la investigación, ya que familiares de la víctima lo habían acusado en la denuncia inicial. En primera instancia, las fuerzas de seguridad provinciales apresaron a un cómplice y otras dos personas por encubrimiento del ataque fatal en el cruce de avenida Raúl Alfonsín y Bordabehere, cerca del límite entre ambas ciudades.

¿Qué se sabe del femicidio en Villa Gobernador Gálvez?

La muchacha de 25 años falleció alrededor de las 15 de este sábado, cuando le dispararon cerca de una cancha de fútbol en el extremo noroeste de Villa Gobernador Gálvez. De acuerdo al testimonio de otra joven que estaba en el lugar, el tirador había escapado hacia el puente del arroyo Saladillo después de la agresión.

La primera declaración que recogieron los encargados del operativo indica que Sánchez había ido a pedirle dinero al padre de sus hijos. En ese momento, el acusado empezó a insultarla, sacó un arma de fuego y la baleó.

>> Leer más: Homicidios en Villa Gobernador Gálvez: en dos meses de 2025 hubo más casos que en todo 2024

Minutos más tarde, agentes del Comando Radioeléctrico recibieron un aviso sobre la presencia de dos sospechosos en el barrio Las Flores, al otro lado del arroyo. Ambos intentaron escapar desde el cruce de Flor de Nácar y la calle 513, pero finalmente quedaron bajo arresto.

En primer lugar, las fuerzas provinciales atraparon a Alejandro P., de 25 años, con una motocicleta Motomel de 110 centímetros cúbicos. A continuación, ingresaron a una vivienda de la zona en busca de Roberto P. (35). En este domicilio también arrestaron a una mujer de 43 años identificada como Micaela C. y encontraron un revólver escondido calibre 38 dentro de un colchón y cuatro proyectiles compatibles.

A partir del relato de un testigo, la policía profundizó la inspección del inmueble y halló un arma de fuego de fabricación casera. Además, el procedimiento concluyó con el secuestro de 11 cartuchos calibre 12 y un segundo rodado Guerrero con guarismos adulterados.

La persecución y captura de Mugre

En el marco de la investigación a cargo del fiscal Alejandro Ferlazzo, el Comando Radioeléctrico hizo un segundo operativo a la noche en Tupac Amaru y Nicaragua, cerca de Villa Fanta. Las autoridades recibieron aviso de que Ezequiel Damián "Mugre" P. estaba en ese sector y había escapado hacia el este por las vías del ferrocarril.

A partir de este reporte, los policías empezaron a patrullar la zona oeste minutos antes de las 23 en busca de un hombre con buzso oscuro y pantalón. Cuando llegaron al nivel de avenida Provincias Unidas, encontraron al sospechoso y éste intentó huir hacia unas casas vecinas. Más tarde, el Grupo Táctico Multipropósito (GTM) hizo un rastrillaje y dio con el presunto asesino, que ya había sido denunciado por amenazas y daños.

Noticias relacionadas
Pillín Bracamonte, más de 25 años como jefe de la barra de Central hasta que fue asesinado. 

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del asesinato que conmovió a la ciudad

En medio del duelo, Zulma y Valther Cicarelli se presentaron como querellantes en la causa que investiga el homicidio de su hijo Lucas.

El duelo de los Cicarelli: "A Lucas no lo devuelven, pero no queremos que se repita algo así"

La víctima yacía en un descampado, en Villa Gobernador Gálvez.

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

El Servicio Penitenciario suma agentes para trabajar en El Infierno.

La provincia extendió el plazo de inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario

Ver comentarios

Las más leídas

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Newells consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

Newell's consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

Newells derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

Newell's derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

Newells fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Newell's fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Lo último

Pullaro volvió a la carga contra las retenciones porque ayudan a barones del conurbano

Pullaro volvió a la carga contra las retenciones porque ayudan a "barones del conurbano"

La carrera de los autos locos en Interlagos la ganaron Franco Colapinto y Pierre Gasly

La carrera de los autos locos en Interlagos la ganaron Franco Colapinto y Pierre Gasly

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

Pullaro volvió a la carga contra las retenciones porque ayudan a "barones del conurbano"

El gobernador de Santa Fe pidió una "reforma laboral con visión pyme" y planteó la necesidad de "discutir nuevamente el sistema impositivo argentino"

Pullaro volvió a la carga contra las retenciones porque ayudan a barones del conurbano
Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años
Policiales

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

Matías Bottoni: Tengo la esperanza de recuperarme

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Matías Bottoni: "Tengo la esperanza de recuperarme"

Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del asesinato que conmovió a la ciudad

Por Martín Stoianovich

Policiales

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del asesinato que conmovió a la ciudad

Argentina llenó la canasta en el Mundial sub-17 y le metió siete goles a Fiyi
Ovación

Argentina llenó la canasta en el Mundial sub-17 y le metió siete goles a Fiyi

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Newells consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

Newell's consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

Newells derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

Newell's derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

Newells fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Newell's fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

El uno x uno de Newells: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

El uno x uno de Newell's: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Ovación
Central puntero: ¿qué tiene que pasar para que gane su grupo en la penúltima fecha?

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central puntero: ¿qué tiene que pasar para que gane su grupo en la penúltima fecha?

Central puntero: ¿qué tiene que pasar para que gane su grupo en la penúltima fecha?

Central puntero: ¿qué tiene que pasar para que gane su grupo en la penúltima fecha?

Argentina llenó la canasta en el Mundial sub-17 y le metió siete goles a Fiyi

Argentina llenó la canasta en el Mundial sub-17 y le metió siete goles a Fiyi

El termómetro de los hinchas en la llegada de los pilotos a Interlagos, con un claro ganador

El termómetro de los hinchas en la llegada de los pilotos a Interlagos, con un claro ganador

Policiales
Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años
Policiales

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del asesinato que conmovió a la ciudad

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del asesinato que conmovió a la ciudad

El duelo de los Cicarelli: A Lucas no lo devuelven, pero no queremos que se repita algo así

El duelo de los Cicarelli: "A Lucas no lo devuelven, pero no queremos que se repita algo así"

La Ciudad
Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios en Rosario

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios en Rosario

Matías Bottoni: Tengo la esperanza de recuperarme

Matías Bottoni: "Tengo la esperanza de recuperarme"

La Capital regalará el próximo domingo una revista libro que cuenta la historia de Rosario

La Capital regalará el próximo domingo una revista libro que cuenta la historia de Rosario

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140% más de mamografías en Santa Fe
La Ciudad

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140% más de mamografías en Santa Fe

Newells derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división
Ovación

Newell's derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

A Newells lo vamos a sacar adelante: el contundente mensaje de Luciano Herrera
Ovación

"A Newell's lo vamos a sacar adelante": el contundente mensaje de Luciano Herrera

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

Un impactante choque en la ruta entre un colectivo y un camión cerca de Piñero
La Región

Un impactante choque en la ruta entre un colectivo y un camión cerca de Piñero

Violencia de género: un hombre fue detenido acusado de golpear a su pareja en la zona sudoeste
Policiales

Violencia de género: un hombre fue detenido acusado de golpear a su pareja en la zona sudoeste

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal
La Ciudad

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

Al estilo Tío Sam, Bullrich promocionó la nueva carrera para ser detective en el país
politica

Al estilo "Tío Sam", Bullrich promocionó la nueva carrera para ser detective en el país

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025
Economía

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025

Por culpa de la lluvia, la apertura de Colectividades se pasa al sábado
La Ciudad

Por culpa de la lluvia, la apertura de Colectividades se pasa al sábado

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia
POLICIALES

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días la semana que viene
La Ciudad

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días la semana que viene

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto
La Ciudad

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

La construcción saltó a contramano de la caída de la actividad económica en Rosario
Economía

La construcción saltó a contramano de la caída de la actividad económica en Rosario

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción
Policiales

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior
Política

Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027
Política

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Ordenan medidas para comprobar si hubo desvío de fondos de una ONG para la campaña de Fuerza Patria
Política

Ordenan medidas para comprobar si hubo desvío de fondos de una ONG para la campaña de Fuerza Patria

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?
Salud

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?