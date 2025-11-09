Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario

Un hombre de 33 años quedó demorado este sábado a la noche por un supuesto femicidio en Villa Gobernador Gálvez . Según fuentes oficiales, el cuarto detenido tras el asesinato es la expareja de la joven baleada a la tarde tras un presunto reclamo por dinero.

Agentes de la Policía de Santa Fe arrestaron a Ezequiel P. al final de un operativo realizado en la zona oeste de Rosario , lejos de la escena del crimen. De acuerdo al reporte preliminar, tiene antecedentes de delitos cometidos en un contexto de violencia de género.

El presunto autor del homicidio de Romina Sánchez era buscado desde el inicio de la investigación, ya que familiares de la víctima lo habían acusado en la denuncia inicial. En primera instancia, las fuerzas de seguridad provinciales apresaron a un cómplice y otras dos personas por encubrimiento del ataque fatal en el cruce de avenida Raúl Alfonsín y Bordabehere, cerca del límite entre ambas ciudades.

La muchacha de 25 años falleció alrededor de las 15 de este sábado, cuando le dispararon cerca de una cancha de fútbol en el extremo noroeste de Villa Gobernador Gálvez . De acuerdo al testimonio de otra joven que estaba en el lugar, el tirador había escapado hacia el puente del arroyo Saladillo después de la agresión.

La primera declaración que recogieron los encargados del operativo indica que Sánchez había ido a pedirle dinero al padre de sus hijos. En ese momento, el acusado empezó a insultarla, sacó un arma de fuego y la baleó.

Minutos más tarde, agentes del Comando Radioeléctrico recibieron un aviso sobre la presencia de dos sospechosos en el barrio Las Flores, al otro lado del arroyo. Ambos intentaron escapar desde el cruce de Flor de Nácar y la calle 513, pero finalmente quedaron bajo arresto.

En primer lugar, las fuerzas provinciales atraparon a Alejandro P., de 25 años, con una motocicleta Motomel de 110 centímetros cúbicos. A continuación, ingresaron a una vivienda de la zona en busca de Roberto P. (35). En este domicilio también arrestaron a una mujer de 43 años identificada como Micaela C. y encontraron un revólver escondido calibre 38 dentro de un colchón y cuatro proyectiles compatibles.

A partir del relato de un testigo, la policía profundizó la inspección del inmueble y halló un arma de fuego de fabricación casera. Además, el procedimiento concluyó con el secuestro de 11 cartuchos calibre 12 y un segundo rodado Guerrero con guarismos adulterados.

La persecución y captura de Mugre

En el marco de la investigación a cargo del fiscal Alejandro Ferlazzo, el Comando Radioeléctrico hizo un segundo operativo a la noche en Tupac Amaru y Nicaragua, cerca de Villa Fanta. Las autoridades recibieron aviso de que Ezequiel Damián "Mugre" P. estaba en ese sector y había escapado hacia el este por las vías del ferrocarril.

A partir de este reporte, los policías empezaron a patrullar la zona oeste minutos antes de las 23 en busca de un hombre con buzso oscuro y pantalón. Cuando llegaron al nivel de avenida Provincias Unidas, encontraron al sospechoso y éste intentó huir hacia unas casas vecinas. Más tarde, el Grupo Táctico Multipropósito (GTM) hizo un rastrillaje y dio con el presunto asesino, que ya había sido denunciado por amenazas y daños.