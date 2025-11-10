La Capital | Información General | Balneario

"Lleven chaleco si van a Río": el filoso mensaje del dueño de un balneario de Mar del Plata contra Brasil

El propietario de Balneario 12 apuntó contra quienes viajan a Río de Janeiro en el verano porque es más barato, y alentó a elegir la costa argentina

10 de noviembre 2025
Brasil es uno de los destinos más elegidos por los argentinos. 

Se acerca el verano 2026 y comenzaron las comparaciones sobre qué es más barato, más caro y a dónde conviene ir. Augusto Digiovanni, dueño del tradicional Balneario 12 de Mar del Plata, disparó fuerte contra Brasil.

Esta vez, en medio de una entrevista en un canal de noticias, el dueño del parador dijo que tenía otro mensaje para Brasil y fue durísimo al señalar la inseguridad que se vive en estos tiempos en Río de Janeiro.

“Tengo para decirle más cosas a los brasileños”, sentenció Digiovanni, para luego agregar: “Los que vayan a Río (de Janeiro) lleven chaleco”, en una clara referencia a la inseguridad que se vive en esa ciudad.

El video viral contra Brasil

El dueño del tradicional Balneario 12 de Punta Mogotes, Augusto Digiovanni, ya había apuntado contra Brasil tras las comparaciones que se hicieron el verano anterior entre los precios argentinos y los del país vecino.

Digiovanni defendió la calidad de los servicios y la infraestructura que ofrece Mar del Plata, destacando las ventajas de quedarse en el país. En su mensaje, enfatizó: "Primero Argentina", subrayando que el destino argentino es superior en términos de infraestructura y servicios para los turistas.

En el video, comparó la infraestructura de Brasil con la de Argentina, cuestionando a quienes destacan los precios más bajos en el país vecino. "¿Se ponen contento que es más barato eso? Sin baño, sin hospital, sin infraestructura", expresó.

El empresario resaltó que, a diferencia de Brasil, la costa atlántica argentina ofrece servicios de calidad y todas las comodidades que los turistas necesitan para disfrutar de unas vacaciones en familia.

En su discurso, resaltó que la costa atlántica argentina tiene lugares para todos los bolsillos, con servicios para toda la familia y abiertas de forma extendida durante la temporada.

Finalmente, el dueño del Balneario 12 cerró su mensaje con un claro llamado a elegir Argentina este verano. "Esta temporada la vamos a romper", aseguró, invitando a quienes piensan en Brasil a quedarse en ese país. Con un tono desafiante, Digiovanni dejó en claro su postura y su confianza en el potencial turístico de la costa argentina para la temporada 2025.

