La reacción de Miranda! ante el cover de Dua Lipa en River: "Shock total" La cantante británica cantó “Tu misterioso alguien” durante su segundo show en el Estadio Monumental y la banda 10 de noviembre 2025 · 10:29hs

Miranda! compartió su desconcierto en redes ante el cover que la británica Dua Lipa hizo de su canción "Tu misterioso alguien"

Dua Lipa tuvo un paso destacado por Argentina en el marco del Radical Optimism Tour. La cantante británica no sólo la rompió en dos shows repletos en River, sino que además tuvo varios gestos que conquistaron al público local: fue a ver el Superclásico y hasta hizo covers de bandas argentinas en sus presentaciones, cantando en perfecto español.

En el concierto del viernes hizo “De música ligera”, el clásico de Soda Stereo. El sábado, eligió uno de los hits indiscutidos de este año: “Tu misterioso alguien”, de Miranda!, un tema que la banda lanzó hace más de quince años pero que tuvo un resurgimiento total en 2025 gracias a la presencia de Ale Sergi y Juliana Gattas en el reality “La Voz Argentina”.

La respuesta de Miranda! al cover de Dua Lipa La performance de Dua sorprendió al público presente pero también, por supuesto, a los Miranda. “La versión que ni siquiera nos animamos a soñar”, comentó la banda desde su cuenta oficial en una publicación de Instagram que registraba ese momento del show. “En shock total”, afirmaron en una historia en la que compartieron el video del cover de su tema.

El domingo, Miranda volvió a celebrar la inesperada versión de su canción. "Todavía no nos recuperamos de esto", escribieron junto a un posteo que hizo Dua Lipa en sus redes sociales, recuperando los mejores momentos de sus presentaciones en Argentina.