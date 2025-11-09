La Capital | Información General | Quini 6

Quini 6 vacante: el pozo acumulado por primera vez supera los $10.000 millones

Cuatro de los ganadores del Siempre Sale son de la provincia de Santa Fe y cada uno se llevará algo más de 22 millones de pesos

9 de noviembre 2025 · 21:45hs
Quini 6 vacante: el pozo acumulado por primera vez supera los $10.000 millones

El pozo acumulado del Quini 6 superó por primera vez los diez mil millones de pesos, luego de que quedaran vacantes los premios principales de las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha en el sorteo 3.320, realizado este domingo 9 de noviembre.

Mientras tanto, hubo solamente 15 ganadores en el Siempre Sale (cuatro de ellos de la provincia de Santa Fe), cada uno de los cuales recibirá algo más de 22 millones de pesos.

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el próximo miércoles 12, a las 21.15, y tendrá un pozo acumulado de $10.100.000.000.

►Tradicional

Números sorteados: 02 - 05 - 09 - 26 - 28 - 45

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $828.530.010

Con cinco aciertos: 29 ganadores, que recibirán $1.270.107

Con cuatro aciertos: 2.116 ganadores, que recibirán $5.222

►La Segunda

Números sorteados: 05 - 17 - 18 - 21 - 22 - 26

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $2.221.354.454

Con cinco aciertos: 91 ganadores, que recibirán $404.759

Con cuatro aciertos: 3.442 ganadores, que recibirán $3.210

►Revancha

Números sorteados: 01, 03, 04, 15, 25 y 31

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $5.823.231.021

►Siempre Sale

Números sorteados: 17, 30, 33, 37, 40 y 41

Con cinco aciertos: 15 ganadores, que recibirán $22.027.950

►Pozo extra

2.494 ganadores, que recibirán $52.125ç

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>>Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Noticias relacionadas
el quini 6 quedo vacante y el pozo acumulado se acerca al record historico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

Resultados del Quini del miércoles 29 de octubre

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles

brasil reconstruye una ciudad totalmente en ruinas tras el paso de un tornado

Brasil reconstruye una ciudad totalmente en ruinas tras el paso de un tornado

la nochebuena esta a un paso: el rockefeller center ya tiene su arbol de navidad

La Nochebuena está a un paso: el Rockefeller Center ya tiene su árbol de Navidad

Ver comentarios

Las más leídas

Aldosivi ganó y Newells ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Aldosivi ganó y Newell's ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del crimen que conmovió a la ciudad

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del crimen que conmovió a la ciudad

Matías Bottoni, a seis meses del accidente: Tengo la esperanza de recuperarme

Matías Bottoni, a seis meses del accidente: "Tengo la esperanza de recuperarme"

Newells se despertó, quedó muy cerca de la permanencia y parece que será el fin de la pesadilla

Newell's se despertó, quedó muy cerca de la permanencia y parece que será el fin de la pesadilla

Lo último

Regional Amateur: PSM Fútbol venció a Coronel Aguirre y es único líder

Regional Amateur: PSM Fútbol venció a Coronel Aguirre y es único líder

Quini 6 vacante: el pozo acumulado por primera vez supera los $10.000 millones

Quini 6 vacante: el pozo acumulado por primera vez supera los $10.000 millones

Brasil reconstruye una ciudad totalmente en ruinas tras el paso de un tornado

Brasil reconstruye una ciudad totalmente en ruinas tras el paso de un tornado

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el emblemático edificio de Sarmiento 778

El histórico inmueble donde funcionó uno de los espacios culturales más trascendentes de Rosario. se ofrece nuevamente en alquiler. El intento de reconvertirlo en la galería Paseo Star duró apenas seis meses
Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el emblemático edificio de Sarmiento 778
Qué papel juega Losada en la polémica reforma laboral que impulsa Milei
Política

Qué papel juega Losada en la polémica reforma laboral que impulsa Milei

La historia del fan irlandés que viajó a Rosario para correr la maratón Bielsa

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La historia del fan irlandés que viajó a Rosario para correr la maratón Bielsa

Matías Bottoni, a seis meses del accidente: Tengo la esperanza de recuperarme

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Matías Bottoni, a seis meses del accidente: "Tengo la esperanza de recuperarme"

Pichetto contra Mercado Libre: Shein y Temu te van a pasar por arriba
Economía

Pichetto contra Mercado Libre: "Shein y Temu te van a pasar por arriba"

Quini 6 vacante: el pozo acumulado por primera vez supera los $10.000 millones
Información General

Quini 6 vacante: el pozo acumulado por primera vez supera los $10.000 millones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Aldosivi ganó y Newells ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Aldosivi ganó y Newell's ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del crimen que conmovió a la ciudad

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del crimen que conmovió a la ciudad

Matías Bottoni, a seis meses del accidente: Tengo la esperanza de recuperarme

Matías Bottoni, a seis meses del accidente: "Tengo la esperanza de recuperarme"

Newells se despertó, quedó muy cerca de la permanencia y parece que será el fin de la pesadilla

Newell's se despertó, quedó muy cerca de la permanencia y parece que será el fin de la pesadilla

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

Ovación
Fórmula 1: Lando Norris cada vez más cerca y cada vez más rechazado

Por Gustavo Conti
Ovación

Fórmula 1: Lando Norris cada vez más cerca y cada vez más rechazado

Fórmula 1: Lando Norris cada vez más cerca y cada vez más rechazado

Fórmula 1: Lando Norris cada vez más cerca y cada vez más rechazado

Franco Colapinto cerró cantando con los fans: su mejor resumen de Brasil en la Fórmula 1

Franco Colapinto cerró cantando con los fans: su mejor resumen de Brasil en la Fórmula 1

Aldosivi ganó y Newells ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Aldosivi ganó y Newell's ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Policiales
Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años
Policiales

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

Femicidio en Villa G. Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario

Femicidio en Villa G. Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del crimen que conmovió a la ciudad

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del crimen que conmovió a la ciudad

El duelo de los Cicarelli: A Lucas no lo devuelven, pero que esto no vuelva a ocurrir

El duelo de los Cicarelli: "A Lucas no lo devuelven, pero que esto no vuelva a ocurrir"

La Ciudad
Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el emblemático edificio de Sarmiento 778

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el emblemático edificio de Sarmiento 778

Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios

Cierre del gobierno de EEUU: hay más de 2.000 vuelos cancelados por día
Información General

Cierre del gobierno de EEUU: hay más de 2.000 vuelos cancelados por día

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

Por Pablo Mihal
Ovación

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

El duelo de los Cicarelli: A Lucas no lo devuelven, pero que esto no vuelva a ocurrir

Por María Laura Cicerchia

Policiales

El duelo de los Cicarelli: "A Lucas no lo devuelven, pero que esto no vuelva a ocurrir"

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios
La Ciudad

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios

Dengue: los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dengue: los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

El uno x uno de Newells: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su expareja
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su expareja

La provincia extendió la inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario
Policiales

La provincia extendió la inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140 % más de mamografías en Santa Fe
La Ciudad

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140 % más de mamografías en Santa Fe

Newells derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división
Ovación

Newell's derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

A Newells lo vamos a sacar adelante: el contundente mensaje de Luciano Herrera
Ovación

"A Newell's lo vamos a sacar adelante": el contundente mensaje de Luciano Herrera

Se vienen los Martín Fierro de salud y la Fundación Víctor J. Vilela dirá presente

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Se vienen los Martín Fierro de salud y la Fundación Víctor J. Vilela dirá presente

Un impactante choque en la ruta entre un colectivo y un camión cerca de Piñero
La Región

Un impactante choque en la ruta entre un colectivo y un camión cerca de Piñero

Un hombre fue detenido acusado de golpear a su pareja en la zona sudoeste
Policiales

Un hombre fue detenido acusado de golpear a su pareja en la zona sudoeste

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal
La Ciudad

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

Al estilo Tío Sam, Bullrich promocionó la nueva carrera para ser detective en el país
politica

Al estilo Tío Sam, Bullrich promocionó la nueva carrera para ser detective en el país

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025
Economía

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia
POLICIALES

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días la semana que viene
La Ciudad

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días la semana que viene