Se le cayó la pelota en otra casa y la fue a buscar: denunció que su vecino amenazó con disparar

Un hombre de 30 años fue detenido por golpear a un adolescente tras una discusión. En su vivienda hallaron 65 balas de rifle

10 de noviembre 2025 · 10:35hs
Luciano V. fue trasladado a la comisaría por agredir a un vecino menor de edad.

Foto: Policía de Santa Fe.

Luciano V. fue trasladado a la comisaría por agredir a un vecino menor de edad.

La policía rosarina hizo este domingo un operativo inusual a raíz de una discusión entre vecinos de la zona oeste. De acuerdo a la denuncia, un hombre de 30 años le pegó a un joven porque había tirado una pelota en su casa y más tarde quedó detenido.

La agresión al adolescente no es la única acción que llamó la atención de las autoridades. La madre de la víctima también refirió amenazas graves por parte de Luciano V. durante el altercado en inmediaciones del barrio Avellaneda Oeste.

Según el relato de la mujer, el sospechoso dijo que iba a disparar contra la vivienda del joven de 16 años. A partir de esta declaración, el personal de la Brigada de Orden Urbano (BOU) fue a inspeccionar su hogar y no encontró ningún arma de fuego, pero hallaron una gran cantidad de municiones.

Un vecino detenido por la discusión sobre una pelota

El procedimiento se llevó a cabo este fin de semana a partir de un conflicto vecinal en Lima al 3100. El reporte preliminar indica que todo comenzó por una pelota extraviada en un patio.

Detenido Lima 3100 balas 3

El dueño del inmueble fue a entregar el balón a una casa lindera, pero no lo hizo de forma pacífica. Además de devolvérselo al adolescente, le dio un golpe en la cara con la mano abierta. Antes de irse, amenazó con balear la vivienda de sus vecinos.

El adolescente de 16 años no sufrió lesiones, pero la advertencia del acusado bastó para que su madre llamara a la policía. Los agentes que recibieron la denuncia fueron a buscar al presunto agresor y advirtieron que intentaba ocultar una vaina servida con el pie mientras hablaba con ellos en la puerta.

Durante la entrevista, los miembros de la BOU notaron que en el living había una caja de proyectiles calibre 22 y decidieron ponerle las esposas. A continuación le pidieron permiso a la propietaria para ingresar y empezaron a inspeccionar todo el inmueble. Si bien no encontraron armas de fuego, resolvieron secuestrar el recipiente que contenía 65 cartuchos intactos. La evidencia quedó a disposición de la Justicia y el detenido fue trasladado hasta la comisaría 32ª.

