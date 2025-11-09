La Capital | Ovación | Newell's

Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newell's: seguirá en primera

La Lepra dependía de que Aldosivi o Godoy Cruz no ganaran este domingo para olvidarse del descenso. El Tiburón venció en primer turno y tuvo que esperar a la noche la derrota del Tomba en Tucumán

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

9 de noviembre 2025 · 23:32hs
Luciano Herrera abrió el marcador para Newells frente a Huracán y celebra la conquista.

Sebastián Suárez Meccia

Luciano Herrera abrió el marcador para Newell's frente a Huracán y celebra la conquista.

Newell’s cumplió su parte el sábado. Venció a Huracán por 2 a 0 en Parque Patricios y sumó tres puntos vitales para no descender por la tabla anual, en la que el último perderá la categoría. Llegó al domingo con la chance de salvarse definitivamente, si Aldosivi o Godoy Cruz no ganaban sus respectivos partidos.

La primera oportunidad pasó de largo. Por la tarde, el Tiburón venció a Banfield por 1 a 0. Entonces la Lepra tuvo que esperar hasta la noche el resultado del Tomba para conocer su destino. Y salió todo bien.

Atlético Tucumán lo superó por 2 a 1 y la Lepra respiró tranquilo, con la certeza de que finalmente se mantendrá en primera.

No podrán alcanzar a Newell's

En la tabla anual, Newell’s le sacó 5 puntos de diferencia a Godoy Cruz y San Martín de San Juan. Una diferencia indescontable, con solo 3 puntos en juego, que trajo el tan ansiado alivio.

Para el conjunto rojinegro fue una temporada de sufrimiento. Tanta que ni siquiera pudo relajarse durante los partidos jugados el domingo en los que estuvieron involucrados conjuntos aún más complicados que la Lepra con el descenso.

Aldosivi venció en el tiempo adicional

Es que en primer turno, Aldosivi estaba empatando sin goles con Banfield en el conurbano bonaerense. Con este marcador, Newell’s se olvidaba definitivamente del descenso. Hasta que en el tiempo adicional, previa revisión del VAR, sancionaron un penal a favor del Tiburón. Federico Gino no falló desde los doce pasos y le dio el triunfo agónico al equipo marplatense.

Con esta victoria, Aldosivi se ubicó a 3 puntos por debajo de la Lepra, con chance de alcanzarlo en la última fecha.

Por lo tanto, no le quedó otra opción a Newell’s que aguardar lo que sucedía con Godoy Cruz en su presentación en Tucumán. Al menos, ya se había garantizado que no lo alcanzara San Martín de San Juan.

El mismo sábado que el conjunto de Bernardi superó a Huracán, el conjunto sanjuanino empató de local con Lanús 1 a 1. Quedó a una distancia indescontable del equipo del Parque en la tabla anual: 5 puntos. La Lepra tenía a esa altura un rival menos en la lucha por la permanencia.

Necesitaba otro resultado que lo favoreciera. No fue el de Aldosivi. Sí el de Godoy Cruz. Y una vez que el partido en Tucumán finalizó, se terminaron las cuentas y las especulaciones, porque ya no habrá riesgos de que Newell’s descienda en la última fecha.

De antemano, se sabía que si Newell’s obtenía 4 puntos en los dos últimos partidos de la temporada, se salvaba sin depender de nadie. Por eso la victoria en el estadio Tomás Adolfo Ducó, la tercera en el torneo Clausura y la segunda en condición de visitante, fue determinante para quedar más cerca de la permanencia. Lo consiguió con lo sucedido ayer.

Ahora, la despedida contra Racing

El último compromiso del conjunto conducido de manera interina por Lucas Bernardi será en el Coloso Marcelo Bielsa contra Racing, necesitado de lograr puntos para asegurase la clasificación a la fase final.

Para la Lepra, el encuentro no tendrá el nivel de angustia que se presumía previo a la visita a Huracán. La victoria frente al Globo, con los goles de Carlos González y Luciano Herrera, y otros resultados favorables, diluyeron el estado de ansiedad y nerviosismo que se sufría.

Luciano Herrera grita con todo el gol de la apertura de Newell's contra Huracán.

Luciano Herrera grita con todo el gol de la apertura de Newell's contra Huracán.

Para Bernardi, tal cual reiteró en la zona mixta del estadio de Huracán tras el triunfo, será su último encuentro al frente de la primera rojinegra. Cumplió la misión para la que se lo convocó de urgencia, que fue conducir un conjunto que acumulaba seis partidos sin triunfos en el torneo (4 derrotas y 2 empates), a lo que se le agrega la eliminación en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Un derrumbe del equipo que no fue casualidad y que se remonta a un buen tiempo antes. Y con particularidades de toda clase durante este año.

Cambios de entrenador, de Mariano Soso a Cristian Fabbiani y ahora a Lucas Bernardi de interino. La partida imprevista de Keylor Navas y las transferencias de Mateo Silvetti, Tomás Pérez y Tomás Jacob, todas en medio de la temporada. Refuerzos que no mejoraron el plantel. Un cúmulo de decisiones que lo pusieron en un riesgo extremo.

Ahora llegó el momento del desahogo, luego de una temporada que puso a Newell’s al borde del descenso. Como pocas veces en su historia.

El descenso

En la última fecha, Aldosivi (30 puntos en la tabla anual), San Martín de San Juan (28) y Godoy Cruz (28) lucharán por no descender. Los dos primeros jugarán entre sí en Mar del Plata. El Tomba recibirá a Deportivo Riestra.

Hay que tener en cuenta que entre Aldosivi y San Martín de San Juan se definirá, en primer orden, el que desciende por la tabla del promedio.

En la tabla anual descenderá el penúltimo si es que el último es el mismo que finaliza en el fondo de la tabla del promedio.

