Policías reanimaron a un bebé recién nacido que se había ahogado con leche Efectivos de la Policía de Acción Táctica intervinieron el domingo a la noche en una situación de urgencia médica en la zona noroeste de Rosario 10 de noviembre 2025

Foto: Policía de Santa Fe. Final feliz. Agentes de la Policía de Acción Táctica junto a Felipe y su mamá tras el complejo trance que afrontaron todos.

Efectivos de la Policía de Acción Táctica brindaron asistencia en una situación de salud de urgencia con un bebé de menos de un mes de vida que se había ahogado cuando tomaba leche. Mediante maniobras de reanimación en espalda y pecho, los agentes lograron estabilizar al chico mientras lo trasladaban junto con su mamá al Hospital de Niños Zona Norte.

El episodio se registró poco antes de las 21 del domingo en Schweitzer 7800, en la zona noroeste de Rosario. De acuerdo con fuentes oficiales, en ese momento se recibió una llamada a la central de emergencias 911, dando cuenta de bebé que se había ahogado con leche.

Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con Madelene G., de 18 años, quien tenía a su bebé de solo 3 de semanas de vida en brazos y contó a los gritos que el chico se había atragantado mientras tomaba leche. Ante ese trance tan complejo, la oficial Jésica Murillo tomó al chico, lo colocó sobre sus brazos y comenzó a realizarle masajes y trabajos de reanimación en el pecho y la espalda.

En forma simultánea, el niño junto con su mamá fueron trasladados en el móvil policial hacia el Hospital de Niños Zona Norte. Una vez en el centro médico, los médicos establecieron que el chico había sufrido una bronco aspiración, que fue controlada debido a la labor de la oficial Murillo. El chico, que llama Felipe, estaba estable y quedó en el hospital bajo control médico.