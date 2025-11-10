Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

El hijo del recordado exfutbolista de Central Córdoba sufrió un infarto, según precisaron sus allegados a La Capital

Bruno Carlovich junto a la estatua del Trinche, su papá, en una de las tribunas de Central Córdoba.

Bruno Carlovich , hijo del recordado Trinche, falleció en las últimas horas según confirmaron allegados a La Capital. La noticia generó una ola de tristeza en las redes sociales . El hijo del popular exjugador se había postulado como candidato a concejal del partido Igualdad.

Bruno intentó ingresar sin suerte al Concejo municipal con la idea de impulsar normativas de seguridad tras la muerte en 2020 de su padre ocurrida en el marco del robo de una bicicleta.

De acuerdo a lo que trascendió, la causa de la muerte se debió a un infarto y muchas personas que lo conocían lo despidieron con un sentido mensaje en las redes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_charlycardozo/status/1987690488938315803&partner=&hide_thread=false Hoy toca despedir a Bruno Carlovich, un loco lindo que esta actividad nos hizo conocer y querer. Entusiasta de la militancia social y política , una persona positiva que te tiraba 100 ideas por día y que en los últimos tiempos transitamos juntos. Saludos a amigos y familia. pic.twitter.com/tP45Ozmq2O — Charly Cardozo (@_charlycardozo) November 10, 2025

