Central puntero: ¿qué tiene que pasar para que gane su grupo en la penúltima fecha?

Rosario Central podría quedarse con el primer lugar del grupo antes de jugar la última fecha. Es que sólo hay dos equipos que cuentan con chances matemáticas de superar en la tabla a los auriazules: Deportivo Riestra y Vélez . Ambos completan este lunes su partido de la penúltima fecha de la fase de clasificación del Torneo Clausura de primera división.

Para mantener sus posibilidades de ganar el grupo, el Malevo tendrá que sumar al menos un punto en su cancha ante Independiente. Mientras tanto, el Fortín está obligado a vencer como visitante a Gimnasia en La Plata si pretende dar pelea por quedarse con el liderazgo de la zona, que hoy es propiedad del equipo que dirige Ariel Holan .

Después del empate del último viernes ante San Lorenzo en el Gigante, Central alcanzó los 31 puntos. Con esa cantidad, y tras la igualdad de Lanús como visitante de San Martín de San Juan , los de Arroyito se aseguraron mantenerse en la cima de la tabla hasta la fecha que viene, la última. Y, según la combinación de resultados que pueda darse, en el peor de los casos, los auriazules podrían cerrar su participación en esta etapa como terceros del grupo.

Pero existe la chance de que, según cómo les vaya este lunes a Deportivo Riestra y a Vélez en sus respectivos compromisos, Central ya sea el mejor de la zona antes de jugar la última fecha ante Independiente en Avellaneda, partido que podría disputarse el próximo viernes. En ese caso, y pensando ya en la llave de octavos de final de los playoffs, los auriazules podrían preservar ante el Rojo a jugadores que habitualmente son titulares .

¿Que debe ocurrir para que el equipo de Holan se quede con la zona una fecha antes del final? Se deben combinar dos situaciones. La primera, que Vélez, que está a 6 puntos de distancia de Central, no le gane a Gimnasia en La Plata (juegan este lunes desde las 17). Y luego, que Riestra, que está a 4 unidades de los auriazules, pierda en su cancha, donde ostenta un invicto de 27 partidos consecutivos, ante Independiente (juegan este lunes desde las 19).

En caso de que se dé uno solo de esos resultados, Central ya será al menos segundo en el grupo B. Eso le permitirá asegurar la localía en octavos de final de la competencia y, siempre que avance, también en cuartos de final de los playoffs. Mientras que en semifinales sólo sería visitante si le toca enfrentar al que se quede con el grupo A.

A favor de que Central pueda quedarse con el grupo aunque Deportivo Riestra y Vélez ganen sus partidos de esta fecha, vale apuntar que a los dos les quedan compromisos complicados en la última fecha, donde también estarán obligados a sumar para quitarle el primer lugar a los auriazules. En el caso de Vélez, será local de River, que necesita puntos en la pelea por meterse en la próxima Libertadores. Mientras que Riestra será visitante de Godoy Cruz, complicado en la batalla por la permanencia en primera.

Con Lanús ya fuera de la discusión por ser el mejor del grupo, sumado a que tanto Vélez como Deportivo Riestra están obligados a sumar esta fecha y la que viene para mantenerse en la pelea hasta el final, todo indica que, como sucedió en el Apertura, Central tiene el camino allanado para quedarse también con el primer lugar de la zona en este Clausura. Algo que hace unas fechas atrás parecía bastante complicado.