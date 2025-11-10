La Capital | La Ciudad | obras

Avanzaron un 70% las obras para la duplicación de carriles en avenida Rouillón

La ampliación de 11 cuadras con dos vías de hormigón, dos ciclovías y un cantero en el centro se lleva adelante desde Pellegrini hasta 27 de Febrero

10 de noviembre 2025 · 17:53hs
Las dos nuevas calzadas tienen un ancho de 7 metros cada una y 5 metros el cantero central. 

El gobierno Provincial y la Municipalidad de Rosario llevan adelante los trabajos para la transformación de avenida Rouillón. El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, supervisó los avances. La remodelación de esta arteria forma parte de las 35 obras del Acuerdo Rosario y cuenta con una inversión provincial que supera los $7.400 millones.

Durante la recorrida, el ministro Enrico destacó que “estamos recuperando a Rosario con obras y mucho trabajo provincial. La transformación de avenida Rouillón es otra de las obras que el gobernador Maximiliano Pullaro puso en agenda junto al intendente Pablo Javkin. Hoy ya tenemos un 68 % de avance y esperamos terminar esta ampliación para febrero o marzo de 2026”.

“Rouillón, entre Pellegrini y 27 de Febrero, era una calle simple de asfalto, con mucha vereda. Ahora estamos ampliando estas 11 cuadras con dos vías de hormigón, con dos ciclovías y un cantero en el centro. Además, incluye obras complementarias como la nueva iluminación con luces LED en toda su extensión”, describió Enrico.

Las dos nuevas calzadas tienen un ancho de 7 metros cada una y 5 metros el cantero central, contemplando también la pavimentación de dos cuadras de calle Cochabamba, entre Rouillón y Magallanes, y calle Solís entre Cochabamba y Pellegrini.

Además, esta remodelación integral de Rouillón contempla la construcción de desagües pluviales entubados, eliminando los zanjones a cielo abierto; veredas, cordón cuneta y señalización.

Beneficios de la obra

El proyecto beneficia de forma directa a 2.600 familias y de manera indirecta a más de 50.000 vecinos, mejorando las condiciones de saneamiento, el tránsito vehicular, peatonal y ciclista, y la seguridad en todo el corredor.

Por su parte, el intendente Pablo Javkin señaló que “esta obra cambia la realidad del oeste. No se trata solo de pavimento: es saneamiento, iluminación, veredas y accesibilidad para los vecinos. Es una intervención que hace muchos años esperábamos y que hoy se concreta gracias al trabajo conjunto entre Provincia y Municipio”.

En la misma línea, el senador departamental Ciro Seisas valoró el impacto del proyecto: “Rouillón es una avenida emblemática del oeste. Con esta remodelación integral, no solo se mejora la circulación, sino que se dignifica un sector de la ciudad que necesitaba esta respuesta del Estado”.

