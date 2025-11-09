La Nochebuena está a un paso: el Rockefeller Center ya tiene su árbol de Navidad

El centro comercial de Manhattan repitió la tradición y ya instaló un abeto noruego de 23 metros de altura para decorarlo con motivos navideños

"No todavía", dice Mariah Carey en un video donde anticipa el lanzamiento de su habitual canción navideña, que este año seguramente se escuchará (otra vez) en cada rincón del planeta. Pero lo cierto es que solamente faltan poco más de seis semanas para la Nochebuena y de a poco empieza a aparecer algún comercio ofreciendo adornos rojos y blancos, una góndola del supermercado con pan dulce y turrones, y otros símbolos que no dejan lugar a dudas de que la Navidad está a la vuelta de la esquina. Es el caso del Rockefeller Center, el centro comercial neoyorquino que cada año repite la tradición y exhibe un gigantesco árbol navideño, y que ya está instalado a la espera de guirnaldas y luces de colores.

El árbol de este año es un abeto noruego de 23 metros de altura, proveniente de la localidad de East Greenbush, un suburbio de Albany. Después de ser talado esta semana, realizó el viaje de aproximadamente 240 kilómetros hacia el sur en un camión de plataforma, atrayendo a curiosos en el camino.

En el número 30 de la Plaza Rockefeller, los trabajadores utilizaron grúas para colocar el árbol de 11 toneladas, con vista a la icónica pista de patinaje. La gente se reunió con tazas de café y fotografió con sus teléfonos a los operarios que sujetaban el abeto y comenzaban el cuidadoso proceso de estabilizarlo.

El árbol pronto será decorado con más de 50.000 luces LED multicolores y eficientes en energía, y coronado con una estrella de Swarovski que pesa 408 kilos.

Será iluminado el 3 de diciembre durante una transmisión en vivo presentada por la estrella de la música country Reba McEntire y permanecerá en exhibición hasta mediados de enero, después de lo cual será convertido en madera que será utilizada por Habitat for Humanity, una organización sin fines de lucro de viviendas de bajo costo.

El primer árbol de Navidad del Centro Rockefeller fue colocado por los trabajadores en 1931 para levantar el ánimo durante la Gran Depresión. El modesto abeto balsámico de 6 metros fue adornado con guirnaldas hechas a mano por las familias de los trabajadores.

La tradición se mantuvo cuando se celebró la primera ceremonia de iluminación del árbol en 1933.