La Capital | Información General | Navidad

La Nochebuena está a un paso: el Rockefeller Center ya tiene su árbol de Navidad

El centro comercial de Manhattan repitió la tradición y ya instaló un abeto noruego de 23 metros de altura para decorarlo con motivos navideños

9 de noviembre 2025 · 20:08hs
La Nochebuena está a un paso: el Rockefeller Center ya tiene su árbol de Navidad

"No todavía", dice Mariah Carey en un video donde anticipa el lanzamiento de su habitual canción navideña, que este año seguramente se escuchará (otra vez) en cada rincón del planeta. Pero lo cierto es que solamente faltan poco más de seis semanas para la Nochebuena y de a poco empieza a aparecer algún comercio ofreciendo adornos rojos y blancos, una góndola del supermercado con pan dulce y turrones, y otros símbolos que no dejan lugar a dudas de que la Navidad está a la vuelta de la esquina. Es el caso del Rockefeller Center, el centro comercial neoyorquino que cada año repite la tradición y exhibe un gigantesco árbol navideño, y que ya está instalado a la espera de guirnaldas y luces de colores.

El árbol de este año es un abeto noruego de 23 metros de altura, proveniente de la localidad de East Greenbush, un suburbio de Albany. Después de ser talado esta semana, realizó el viaje de aproximadamente 240 kilómetros hacia el sur en un camión de plataforma, atrayendo a curiosos en el camino.

>> Leer más: No era un detective del robo del Louvre, apenas un adolescente "elegante"

En el número 30 de la Plaza Rockefeller, los trabajadores utilizaron grúas para colocar el árbol de 11 toneladas, con vista a la icónica pista de patinaje. La gente se reunió con tazas de café y fotografió con sus teléfonos a los operarios que sujetaban el abeto y comenzaban el cuidadoso proceso de estabilizarlo.

El árbol pronto será decorado con más de 50.000 luces LED multicolores y eficientes en energía, y coronado con una estrella de Swarovski que pesa 408 kilos.

Será iluminado el 3 de diciembre durante una transmisión en vivo presentada por la estrella de la música country Reba McEntire y permanecerá en exhibición hasta mediados de enero, después de lo cual será convertido en madera que será utilizada por Habitat for Humanity, una organización sin fines de lucro de viviendas de bajo costo.

El primer árbol de Navidad del Centro Rockefeller fue colocado por los trabajadores en 1931 para levantar el ánimo durante la Gran Depresión. El modesto abeto balsámico de 6 metros fue adornado con guirnaldas hechas a mano por las familias de los trabajadores.

La tradición se mantuvo cuando se celebró la primera ceremonia de iluminación del árbol en 1933.

Noticias relacionadas
no era un detective del robo del louvre, apenas un adolescente elegante

No era un detective del robo del Louvre, apenas un adolescente "elegante"

cuales son los 10 autos usados mas vendidos en octubre: la lista completa

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa

Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en noviembre

Niñeras y empleadas domésticas: cuánto cobran en noviembre y quiénes pueden recibir montos extra

El estudio fue llevado a cabo por científicos de Conicet del Instituto de Antropología de Córdoba 

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años

Ver comentarios

Las más leídas

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del crimen que conmovió a la ciudad

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del crimen que conmovió a la ciudad

Matías Bottoni, a seis meses del accidente: Tengo la esperanza de recuperarme

Matías Bottoni, a seis meses del accidente: "Tengo la esperanza de recuperarme"

Newells se despertó, quedó muy cerca de la permanencia y parece que será el fin de la pesadilla

Newell's se despertó, quedó muy cerca de la permanencia y parece que será el fin de la pesadilla

Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

Lo último

La Nochebuena está a un paso: el Rockefeller Center ya tiene su árbol de Navidad

La Nochebuena está a un paso: el Rockefeller Center ya tiene su árbol de Navidad

Newells y un domingo de definición: dos resultados lo podrían salvar

Newell's y un domingo de definición: dos resultados lo podrían salvar

Cierre del gobierno de EEUU: hay más de 2.000 vuelos cancelados por día

Cierre del gobierno de EEUU: hay más de 2.000 vuelos cancelados por día

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el emblemático edificio de Sarmiento 778

El histórico inmueble donde funcionó uno de los espacios culturales más trascendentes de Rosario. se ofrece nuevamente en alquiler. El intento de reconvertirlo en la galería Paseo Star duró apenas seis meses
Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el emblemático edificio de Sarmiento 778
Qué papel juega Losada en la polémica reforma laboral que impulsa Milei
Política

Qué papel juega Losada en la polémica reforma laboral que impulsa Milei

La historia del fan irlandés que viajó a Rosario para correr la maratón Bielsa

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La historia del fan irlandés que viajó a Rosario para correr la maratón Bielsa

Matías Bottoni, a seis meses del accidente: Tengo la esperanza de recuperarme

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Matías Bottoni, a seis meses del accidente: "Tengo la esperanza de recuperarme"

Pichetto contra Mercado Libre: Shein y Temu te van a pasar por arriba
Economía

Pichetto contra Mercado Libre: "Shein y Temu te van a pasar por arriba"

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa
Información General

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del crimen que conmovió a la ciudad

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del crimen que conmovió a la ciudad

Matías Bottoni, a seis meses del accidente: Tengo la esperanza de recuperarme

Matías Bottoni, a seis meses del accidente: "Tengo la esperanza de recuperarme"

Newells se despertó, quedó muy cerca de la permanencia y parece que será el fin de la pesadilla

Newell's se despertó, quedó muy cerca de la permanencia y parece que será el fin de la pesadilla

Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

Femicidio en Villa G. Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario

Femicidio en Villa G. Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario

Ovación
Emoción xeneize: la imponente bandera con la que Boca homenajeó a Russo
Ovación

Emoción xeneize: la imponente bandera con la que Boca homenajeó a Russo

Emoción xeneize: la imponente bandera con la que Boca homenajeó a Russo

Emoción xeneize: la imponente bandera con la que Boca homenajeó a Russo

Súper Boca: ganó el clásico ante River y se metió en la Libertadores junto a Central

Súper Boca: ganó el clásico ante River y se metió en la Libertadores junto a Central

Franco Colapinto peleó para terminar 15º y Lando Norris empieza a relamerse

Franco Colapinto peleó para terminar 15º y Lando Norris empieza a relamerse

Policiales
Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años
Policiales

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

Femicidio en Villa G. Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario

Femicidio en Villa G. Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del crimen que conmovió a la ciudad

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del crimen que conmovió a la ciudad

El duelo de los Cicarelli: A Lucas no lo devuelven, pero que esto no vuelva a ocurrir

El duelo de los Cicarelli: "A Lucas no lo devuelven, pero que esto no vuelva a ocurrir"

La Ciudad
Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el emblemático edificio de Sarmiento 778

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el emblemático edificio de Sarmiento 778

Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios

El duelo de los Cicarelli: A Lucas no lo devuelven, pero que esto no vuelva a ocurrir

Por María Laura Cicerchia

Policiales

El duelo de los Cicarelli: "A Lucas no lo devuelven, pero que esto no vuelva a ocurrir"

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios
La Ciudad

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios

Dengue: los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dengue: los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

El uno x uno de Newells: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su expareja
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su expareja

La provincia extendió la inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario
Policiales

La provincia extendió la inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140 % más de mamografías en Santa Fe
La Ciudad

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140 % más de mamografías en Santa Fe

Newells derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división
Ovación

Newell's derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

A Newells lo vamos a sacar adelante: el contundente mensaje de Luciano Herrera
Ovación

"A Newell's lo vamos a sacar adelante": el contundente mensaje de Luciano Herrera

Se vienen los Martín Fierro de salud y la Fundación Víctor J. Vilela dirá presente

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Se vienen los Martín Fierro de salud y la Fundación Víctor J. Vilela dirá presente

Un impactante choque en la ruta entre un colectivo y un camión cerca de Piñero
La Región

Un impactante choque en la ruta entre un colectivo y un camión cerca de Piñero

Un hombre fue detenido acusado de golpear a su pareja en la zona sudoeste
Policiales

Un hombre fue detenido acusado de golpear a su pareja en la zona sudoeste

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal
La Ciudad

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

Al estilo Tío Sam, Bullrich promocionó la nueva carrera para ser detective en el país
politica

Al estilo Tío Sam, Bullrich promocionó la nueva carrera para ser detective en el país

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025
Economía

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia
POLICIALES

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días la semana que viene
La Ciudad

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días la semana que viene

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto
La Ciudad

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

La construcción saltó a contramano de la caída de la actividad económica en Rosario
Economía

La construcción saltó a contramano de la caída de la actividad económica en Rosario