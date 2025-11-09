Argentina llenó la canasta en el Mundial sub-17 y le metió siete goles a Fiyi

La selección dirigida por Diego Placente se floreó tras haber conseguido la clasificación a 16avos de final y se aseguró el primer lugar del grupo D

Uriel Ojeda metió una tripleta con la cinta de capitán de Argentina.

La tercera y última fecha de la primera fase del Mundial sub-17 de Qatar 2025 incluyó este domingo una gran victoria de Argentina para mantenerse como líder de su grupo. El equipo le ganó a Fiyi por 7 a 0 en un encuentro que se definió rápidamente a su favor.

Uriel Joeda fue la figura principal de la victoria en Doha. Aunque le atajaron un penal en el inicio del partido, después metió tres goles y se convirtió en uno de los protagonistas excluyentes del cotejo.

El equipo dirigido por Diego Placente abrió el marcador de la mano del capitán albiceleste, que luego anotó en otras dos oportunidades cuando el cotejo ya estaba liquidado. Mateo Martínez aportó un doblete y también anotaron Santiago Silveira y Simón Escobar .

En apenas nueve minutos de juego, Argentina consiguió la primera chance clara para ponerse en ventaja. Sin embargo, Melvin Prakash adivinó la intención de Ojeda y desvió el remate de penal contra la parte baja del palo izquierdo.

El arquero arrancó el partido en Qatar con el pie derecho, pero la valla invicta le duró poco. Pasado el cuarto de hora, el mediocampista de San Lorenzo tuvo revancha y metió el primer gol del partido.

La seleección juvenil terminó el primer tiempo con el marcador 3 a 0 a su favor. Sin embargo, los futbolistas mantuvieron el acelerador pisado en busca de conseguir la mejor clasificación entre los primeros de cada zona de la fase inicial.

En el décimo minuto del complemento, Jerónimo Gómez Mattar ingresó a la cancha por Santiago Espíndola. El volante de Newell's sumó más de media hora de juego para ampliar la diferencia en el resultado final.

Con este resultado, Argentina se aseguró el primer puesto en el grupo D y debe esperar el resto de los partidos de la tercera fecha para conocer a su próximo rival. Lo único confirmado es que enfrentará a una selección clasificada en tercer lugar.