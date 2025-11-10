Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades
La noche del domingo coronó a Alejo Prituluk y a Erika Belén Aguayo como nuevos representantes del Encuentro y Fiesta Nacional
10 de noviembre 2025·16:38hs
Miles de personas se acercaron al Parque Nacional a la Bandera a disfrutar el primer fin de semana de este nueva edición de la Fiesta de las Colectividades. Este domingo cerró con uno de los eventos más esperados: la consagración de los dos nuevos embajadores culturales de esta edición.
Cerca de la medianoche, quedaron consagrados los nuevos embajadores culturales del Encuentro y Fiesta Nacional de las Colectividades de Rosario. Las 22 parejas participantes llevaron adelante un gran show denominado "Vuelo….'", que hizo viajar al público por diferentes culturas.
Luego de deliberar, el jurado dictaminó que Alejo Prituluk de la Biblioteca Cultural Rusa Alejandro S. Pushkin y Erika Belén Aguayo de la Casa Paraguaya sean los nuevos representantes de la fiesta más convocante de la ciudad.
Alejo Prituluk es representante de la Biblioteca Cultural Rusa Alejandro S. Pushkin. Tiene 24 años, es descendiente de ucranianos y es socio desde hace 2 años de la asociación. Integra actualmente el grupo de bailes de mayores Zariá y anteriormente participó desde los 11 años en el grupo de menores. Es visitador médico de profesión y realiza un postgrado en marketing farmacéutico.
“Es felicidad plena, tantos años acá adentro y este reconocimiento es único y hermoso. Esta es la tercera vez que me postulo, así que como dice el dicho, la tercera es la vencida”, expresó Prituluk. Y agregó: “Me llevo un grupo hermoso, todos se lo merecían, la pasamos muy bien”.
"Muchas emociones juntas. Estoy desde muy chiquito, arranqué a bailar cuando tenía 10 años. Nosotros empezamos en las colectividades como turistas, a turistear, y un día pasando por el stand de Rusia nos empieza a seguir una señora y nos dice: ustedes son de la colectividad, son rusos. Y ahí arrancó toda la historia", recordó Prituluk en diálogo con radio LT8.
"Al principio me querían poner a bailar en el ballet de menores y yo no quería saber nada, hasta que un día me animé. El escenario te da unas mariposas en el estómago, pero una vez que pisas las tablas es hermoso", sostuvo y remarcó: "Estas son las diez noches más lindas del año. Me encanta vivirlo desde muy temprano hasta muy tarde. Soy de los primeros en llegar y el último en irse"
En relación a su elección como embajador subrayó que "era imposible tenerse fe, porque el grupo humano era excelente". "Me hubiese gustado que ganen todos. Nos hacemos llamar los embajamorsas porque cuando ensayábamos era una parte de ensayo, tres partes de comida. Aprovechamos para hacer intercambio cultural", contó, entre risas.
Por su parte, Erika Belén Aguayo, forma parte de la Casa Paraguaya. Tiene 19 años y baila danzas paraguayas desde los 10 años. Siente desde muy pequeña un profundo amor por la danza y el arte del Paraguay. Forma parte del elenco juvenil Ñasaindy, donde ha crecido como bailarina y persona, y actualmente coordina el elenco infantil. Su pasión, disciplina y esfuerzo le han permitido elevar la calidad de cada proyecto y su objetivo es continuar compartiendo la danza paraguaya con orgullo durante muchos años más.
Aguayo comentó al finalizar la elección: “Ser elegida siente algo super hermoso y la verdad que representar a todas las colectividades es un sueño”. Y añadió: “Vengo bailando desde los 10 años, es algo muy lindo esto“.
La elección de embajadores
La elección de embajadores permite que tanto hombres como mujeres se postulen, sin distinción de edad (solo deben ser mayores de 18). El jurado puntúa a los candidatos individualmente a partir de sus conocimientos sobre su colectividad en particular, como también sobre el Encuentro y Fiesta de Colectividades, la ciudad sede del mismo y la performance realizada en el escenario mayor el día de la presentación. Esto permite que pueda conformarse una pareja con representantes de distintas Colectividades.
Para esta edición el jurado estuvo conformado por Pecky Land, artista, bailarina, coreógrafa y productora rosarina, reconocida por su amplia trayectoria, y declarada Artista Distinguida de la ciudad por el Concejo; Ramiro Sorrequieta, vestuarista y caracterizador, que desempeñó su trabajo de forma continua desde el ano 1999 en distintos países, en más de 260 puestas teatrales y ha obtenido diversos premios y Nicolás Charles, subsecretario de Innovación Cultural de la Municipalidad de Rosario.
La fiesta continúa
Hasta el 17 de noviembre se puede seguir disfrutando de este gran encuentro donde conviven culturas de todo el mundo. El escenario principal continuará con las danzas de los ballets de las colectividades y el día lunes tendrá una noche especial por el Día de la Tradición con un show del grupo Garupá. El stand de Argentina tendrá una gran programación con música para todos los gustos hasta finalizar la fiesta.
Noticias relacionadas
Homenaje a Virginia Ferreyra en Colectividades: presentaron un libro sobre la bailarina
Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias
Alcoholemia positiva: chocó a un taxi, huyó e intentó coimear a policía
Purga de cañerías de agua: qué deben tener en cuenta los usuarios
Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newell's: seguirá en primera
Aldosivi ganó y Newell's ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia
Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol
La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses
Lo último
Brindis TV sigue transmitiendo la Fiesta de Colectividades
La inflación de los trabajadores llegó a 2,1% en octubre
Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades
Taxistas y remiseros advierten una situación "caótica" del sector y exigen subir las tarifas un 25%
Cámaras y gremios del sector apuntaron contra las aplicaciones ilegales como Uber y Didi por sus tarifas “irrisorias y fuera de lo que es un servicio público”. Además, advierten falta de choferes en el turno noche
La Ciudad
Sin celular ni carreras de autos: sancionaron a un padre por no cumplir con la cuota alimentaria
La Ciudad
Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias
Ovación
Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol
La Ciudad
Matías Bottoni espera por su silla de ruedas, diseñada especialmente para él
La Ciudad
La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses
Dejanos tu comentario
Las más leídas
Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newell's: seguirá en primera
Aldosivi ganó y Newell's ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia
Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol
La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses
Los bares del parque España se preparan para cortar cintas este verano
Ovación
Ovación
Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes "les iba a costar muchísimo" y hoy la rompen en Central y Boca
Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes "les iba a costar muchísimo" y hoy la rompen en Central y Boca
Con Newell's ya salvado, la apasionante definición de los descensos en primera división
Central anunció la venta de entradas anticipadas a los playoffs del Torneo Clausura
Policiales
Policiales
El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario
Se le cayó la pelota en otra casa y la fue a buscar: denunció que su vecino amenazó con disparar
Reabren la causa por un femicidio de hace 20 años y ofrecen recompensa millonaria
Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años
La Ciudad
La Ciudad
Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades
Taxistas y remiseros advierten una situación "caótica" del sector y exigen subir las tarifas un 25%
Sin celular ni carreras de autos: sancionaron a un padre por no cumplir con la cuota alimentaria
Homenaje a Virginia Ferreyra en Colectividades: presentaron un libro sobre la bailarina
Politica
"La sociedad terminó de quemar las naves de la política tradicional"
Información General
Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario que se pone en juego esta semana
La Ciudad
Dicen que la prohibición de exportar pescado garantiza el futuro de la actividad
La Ciudad
El tiempo en Rosario: lunes caluroso y martes con alerta amarillo por tormentas
Información General
Quini 6 vacante: el pozo acumulado por primera vez supera los $10.000 millones
La Ciudad
Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el edificio de Sarmiento 778
Economía
Pichetto contra Mercado Libre: "Shein y Temu te van a pasar por arriba"
La Ciudad
Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo
Información General
Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa
Ovación
Central puntero: ¿qué tiene que pasar para que gane su grupo en la penúltima fecha?
Política
Contra las retenciones: Pullaro afirma que ayudan a "barones del conurbano"
Ovación
Argentina llenó la canasta en el Mundial sub-17 y le metió siete goles a Fiyi
Policiales
Femicidio en Villa G. Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario
Zoom
Un regalo superclásico: Dua Lipa se llevó la camiseta de River del Monumental
Información General
La Nochebuena está a un paso: el Rockefeller Center ya tiene su árbol de Navidad
Información General
No era un detective del robo del Louvre, apenas un adolescente "elegante"
Información General
Brasil reconstruye una ciudad totalmente en ruinas tras el paso de un tornado
Información General
Cierre del gobierno de EEUU: hay más de 2.000 vuelos cancelados por día
Ovación
Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro
La Ciudad
La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios