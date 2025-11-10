La Capital | La Ciudad | embajadores

Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades

La noche del domingo coronó a Alejo Prituluk y a Erika Belén Aguayo como nuevos representantes del Encuentro y Fiesta Nacional

10 de noviembre 2025 · 16:38hs
El abrazo de los dos nuevos embajadores al ser elegidos este domingo por la noche. 

Miles de personas se acercaron al Parque Nacional a la Bandera a disfrutar el primer fin de semana de este nueva edición de la Fiesta de las Colectividades. Este domingo cerró con uno de los eventos más esperados: la consagración de los dos nuevos embajadores culturales de esta edición.

Cerca de la medianoche, quedaron consagrados los nuevos embajadores culturales del Encuentro y Fiesta Nacional de las Colectividades de Rosario. Las 22 parejas participantes llevaron adelante un gran show denominado "Vuelo….'", que hizo viajar al público por diferentes culturas.

Luego de deliberar, el jurado dictaminó que Alejo Prituluk de la Biblioteca Cultural Rusa Alejandro S. Pushkin y Erika Belén Aguayo de la Casa Paraguaya sean los nuevos representantes de la fiesta más convocante de la ciudad.

Sobre los embajadores 2025

Alejo Prituluk es representante de la Biblioteca Cultural Rusa Alejandro S. Pushkin. Tiene 24 años, es descendiente de ucranianos y es socio desde hace 2 años de la asociación. Integra actualmente el grupo de bailes de mayores Zariá y anteriormente participó desde los 11 años en el grupo de menores. Es visitador médico de profesión y realiza un postgrado en marketing farmacéutico.

“Es felicidad plena, tantos años acá adentro y este reconocimiento es único y hermoso. Esta es la tercera vez que me postulo, así que como dice el dicho, la tercera es la vencida”, expresó Prituluk. Y agregó: “Me llevo un grupo hermoso, todos se lo merecían, la pasamos muy bien”.

"Muchas emociones juntas. Estoy desde muy chiquito, arranqué a bailar cuando tenía 10 años. Nosotros empezamos en las colectividades como turistas, a turistear, y un día pasando por el stand de Rusia nos empieza a seguir una señora y nos dice: ustedes son de la colectividad, son rusos. Y ahí arrancó toda la historia", recordó Prituluk en diálogo con radio LT8.

"Al principio me querían poner a bailar en el ballet de menores y yo no quería saber nada, hasta que un día me animé. El escenario te da unas mariposas en el estómago, pero una vez que pisas las tablas es hermoso", sostuvo y remarcó: "Estas son las diez noches más lindas del año. Me encanta vivirlo desde muy temprano hasta muy tarde. Soy de los primeros en llegar y el último en irse"

En relación a su elección como embajador subrayó que "era imposible tenerse fe, porque el grupo humano era excelente". "Me hubiese gustado que ganen todos. Nos hacemos llamar los embajamorsas porque cuando ensayábamos era una parte de ensayo, tres partes de comida. Aprovechamos para hacer intercambio cultural", contó, entre risas.

colect rusa
Alejo Prituluk de la Biblioteca Cultural Rusa Alejandro S. Pushkin, nuevo embajador cultural de las Colectividades.

Por su parte, Erika Belén Aguayo, forma parte de la Casa Paraguaya. Tiene 19 años y baila danzas paraguayas desde los 10 años. Siente desde muy pequeña un profundo amor por la danza y el arte del Paraguay. Forma parte del elenco juvenil Ñasaindy, donde ha crecido como bailarina y persona, y actualmente coordina el elenco infantil. Su pasión, disciplina y esfuerzo le han permitido elevar la calidad de cada proyecto y su objetivo es continuar compartiendo la danza paraguaya con orgullo durante muchos años más.

Aguayo comentó al finalizar la elección: “Ser elegida siente algo super hermoso y la verdad que representar a todas las colectividades es un sueño”. Y añadió: “Vengo bailando desde los 10 años, es algo muy lindo esto“.

image - 2025-11-10T154223.035
La nueva embajadora Erika Belén Aguayo de la Casa Paraguaya.

La elección de embajadores

La elección de embajadores permite que tanto hombres como mujeres se postulen, sin distinción de edad (solo deben ser mayores de 18). El jurado puntúa a los candidatos individualmente a partir de sus conocimientos sobre su colectividad en particular, como también sobre el Encuentro y Fiesta de Colectividades, la ciudad sede del mismo y la performance realizada en el escenario mayor el día de la presentación. Esto permite que pueda conformarse una pareja con representantes de distintas Colectividades.

Para esta edición el jurado estuvo conformado por Pecky Land, artista, bailarina, coreógrafa y productora rosarina, reconocida por su amplia trayectoria, y declarada Artista Distinguida de la ciudad por el Concejo; Ramiro Sorrequieta, vestuarista y caracterizador, que desempeñó su trabajo de forma continua desde el ano 1999 en distintos países, en más de 260 puestas teatrales y ha obtenido diversos premios y Nicolás Charles, subsecretario de Innovación Cultural de la Municipalidad de Rosario.

La fiesta continúa

Hasta el 17 de noviembre se puede seguir disfrutando de este gran encuentro donde conviven culturas de todo el mundo. El escenario principal continuará con las danzas de los ballets de las colectividades y el día lunes tendrá una noche especial por el Día de la Tradición con un show del grupo Garupá. El stand de Argentina tendrá una gran programación con música para todos los gustos hasta finalizar la fiesta.

