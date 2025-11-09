La Capital | Economía | Pichetto

Pichetto cruzó al dueño de Mercado Libre: "Las plataformas Shein y Temu te van a pasar por arriba"

Pichetto volvió a cuestionar al empresario Marcos Galperín por el avance de las plataformas chinas y advirtió que ya afectan al negocio local y al empleo.

9 de noviembre 2025 · 15:45hs
El ida y vuelta en redes entre Pichetto y Galperín se desató luego de que el CEO de Mercado Libre pidiera controlar a las plataformas chinas de comercio online.

El ida y vuelta en redes entre Pichetto y Galperín se desató luego de que el CEO de Mercado Libre pidiera controlar a las plataformas chinas de comercio online.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto volvió a apuntar este domingo contra Marcos Galperín por el avance de las plataformas chinas que compiten directamente con el modelo de Mercado Libre. “Mejor empezá a preocuparte porque te van a pasar por arriba”, le advirtió al empresario dueño de Mercado Libre en una publicación en redes sociales.

La tensión entre ambos no es nueva. Días atrás, Pichetto se hizo eco en X de los dichos del CEO de Mercado Libre en Argentina, Juan Martín de la Serna, quien reclamó mayores restricciones a las importaciones de Shein y Temu. Galperin buscó restarle dramatismo al cruce y respondió que la compañía está preparada para competir. “Vamos a hacerlo como lo hicimos, con éxito, en otros países del continente”, escribió.

Pero el legislador redobló la crítica este domingo: “Las plataformas chinas ya están impactando en tu negocio y en la pérdida de empleo en la distribución de envíos”, sostuvo, insistiendo en que el avance de esos gigantes asiáticos amenaza la actividad local.

El viernes, Pichetto había compartido declaraciones de De la Serna para reforzar un argumento que viene planteando desde hace meses en redes y en el Congreso: los riesgos que, a su entender, implica la apertura indiscriminada de importaciones para la producción nacional. “Fui el primero en pedir gravar fuertemente los productos de Shein y Temu. Ahora veo a muchos preocupados, también a Galperin”, afirmó.

El diputado volvió a reclamar un marco normativo más estricto. “El Congreso tiene que regular esta economía de plataformas y proteger la industria y el empleo argentino”, subrayó.

Las declaraciones de De la Serna, realizadas en la conferencia anual de Abeceb, también encendieron el debate. Allí, el ejecutivo remarcó la necesidad de un esquema regulatorio uniforme para todos los jugadores y destacó que las normas son clave tanto en comercio como en servicios financieros. Según Bloomberg, se trató de las críticas más explícitas hasta ahora de Mercado Libre al crecimiento acelerado de Temu, Shein y otros competidores asiáticos en la región.

