La Capital | Zoom | Jorge Rial

La confesión de Lía Salgado: "Jorge Rial me jodió la vida y Cristina Kirchner me prohibió"

Tras veinte años alejada de los medios, la conductora habló sobre su lucha contra la depresión y apuntó contra la expresidenta y el conductor de "Intrusos"

10 de noviembre 2025 · 12:35hs
Lía Salgado habló sobre su retiro de los medios y apuntó contra Jorge Rial y Cristina Kirchner.

Lía Salgado habló sobre su retiro de los medios y apuntó contra Jorge Rial y Cristina Kirchner.

Lía Salgado, la periodista y conductora por excelencia de los talk shows en Argentina durante la década de los 90, habló recientemente sobre salud mental, depresión y su regreso a la televisión. En este contexto, Salgado se refirió aJorge Rial y a Cristina Kirchner como dos de los factores que la llevaron a alejarse de los medios.

Pionera del formato talk show en la Argentina, Lía Salgado fue conductora de noticieros y reconocida por programas emblemáticos como “Hablemos con Lia”, "Hablemos Claro" y "Sin Vueltas",. También fue figura destacada de las tardes de América y Canal 9. Ahora bien, hace ya dos décadas, la periodista decidió retirarse de la televisión a raíz de problemas de salud mental. Sin embargo, en julio de este año marcó su regreso con "Un lugar seguro", emitido por Somos AMBA en el canal 7 de Personal Flow.

La reina de los talk shows en Argentina atravesó numerosos desafíos a lo largo de su vida, entre ellos una larga batalla contra la depresión que la mantuvo alejada de los medios por más de veinte años. Ahora bien, en una reciente entrevista con Clarín, la conductora atribuyó su alejamiento no sólo a su estado de salud mental, sino también a dos figuras clave de la vida pública: Jorge Rial y Cristina Kirchner.

>> Leer más: Por qué Lía Salgado está en silla de ruedas

Lía Salgado sobre Jorge Rial: "Me jodió la vida"

Cabe recordar que, durante la década del 90, Salgado conducía "Hablemos con Lía", mientras Rial estaba al frente de "Intrusos" en la misma franja horaria, lo que los convirtió en competencia directa. En aquel entonces, el conductor de América había afirmado que los invitados del programa de Salgado estaban “guionados”.

Hoy, con el paso del tiempo, Lía recuerda aquellos momentos y señala a Rial como uno de los principales factores que llavearon alejarse de los medios. “Me jodió la vida. No soporté que dijera que las historias que contábamos en mis programas eran todas guionadas. Me enojé mucho, y se sumó a que, como ya te conté, yo estaba muy agotada”, expresó.

Y añadió sin filtros: “Rial es un soberano h… de p…. En todos los sentidos. Esto lo piensa casi todo el mundo. Se ensañó mucho tiempo conmigo. Por mi éxito, por supuesto. Se ensañaba con el éxito de cualquiera. Hizo pelota a mucha gente.”

>> Leer más: Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para las próximas elecciones

Lía Salgado sobre Cristina Kirchner: "Cristina me prohibió"

Ahora bien, el conflicto con Jorge Rial no fue el único que marcó su carrera. Salgado también apuntó contra Cristina Kirchner, a quien responsabilizó de haberla dejado fuera de los medios. Según contó, cuando la exmandataria asumió la presidencia, la hizo despedir de Radio Nacional. “Cristina me prohibió. Yo trabajaba en Radio Nacional cuando ella asumió como presidenta, y me hizo echar. Nunca fui amiga de Cristina.”, aseguró.

La periodista recordó además un episodio anterior, cuando coincidieron en Miami, en los años en que Néstor Kirchner era gobernador. “Me los encontré a los dos con sus chicos”, comentó.

Con ironía, relató también una curiosa anécdota vinculada al estilo de la expresidenta. Explicó que una amiga en común le pidió consejo porque Cristina buscaba una peluquera de confianza. Lía le sugirió un cambio de look: le hizo un dibujo, le recomendó peinarse de costado en lugar del clásico flequillo y la envió a una peluquería amiga, donde la entonces presidenta se colocó extensiones, se tiñó y eligió el peinado que ella le había recomendado. “Hasta antes de quedar detenida, seguía yendo a esa peluquería”, agregó.

Noticias relacionadas
Wanda Nara sorprendió en el Movistar Arena del youtuber Martín Cirio

Wanda Nara en el show de Martín Cirio: cantó "Bad Bitch" y reveló que un ex le escribió

Se concoieron las primeras imágenes del rodaje de la serie sobre SIlvina Luna

Primeras imágenes del rodaje de la serie sobre Silvina Luna

Ricardo Montaner se presentará en Rosario en 2026, en el marco de su gira mundial de regreso a los escenarios

Ricardo Montaner vuelve a Rosario en el marco de su gira mundial "El último regreso"

Miranda! compartió su desconcierto en redes ante el cover que la británica Dua Lipa hizo de su canción Tu misterioso alguien

La reacción de Miranda! ante el cover de Dua Lipa en River: "Shock total"

Ver comentarios

Las más leídas

Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newells: seguirá en primera

Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newell's: seguirá en primera

Aldosivi ganó y Newells ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Aldosivi ganó y Newell's ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

La carrera de los autos locos en Interlagos la ganaron Franco Colapinto y Pierre Gasly

La carrera de los autos locos en Interlagos la ganaron Franco Colapinto y Pierre Gasly

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Lo último

El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario

El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario

Renault Kardian: tecnología, diseño y financiación directa sin intermediarios

Renault Kardian: tecnología, diseño y financiación directa sin intermediarios

Homenaje a Virginia Ferreyra en Colectividades: presentaron un libro sobre la bailarina

Homenaje a Virginia Ferreyra en Colectividades: presentaron un libro sobre la bailarina

El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario

Su último cargo fue como jefe de la UR III del departamento Belgrano. Lo designaron tras las detenciones de jefes en la causa de fraude con combustibles

El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario
Alcoholemia positiva: chocó a un taxis, huyó e intentó coimear a policía
LA CIUDAD

Alcoholemia positiva: chocó a un taxis, huyó e intentó coimear a policía

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias
La Ciudad

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol
Ovación

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Matías Bottoni espera por su silla de ruedas, diseñada especialmente para él

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Matías Bottoni espera por su silla de ruedas, diseñada especialmente para él

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses
La Ciudad

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newells: seguirá en primera

Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newell's: seguirá en primera

Aldosivi ganó y Newells ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Aldosivi ganó y Newell's ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

La carrera de los autos locos en Interlagos la ganaron Franco Colapinto y Pierre Gasly

La carrera de los autos locos en Interlagos la ganaron Franco Colapinto y Pierre Gasly

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Ovación
Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Las Vegas de la Fórmula 1
Ovación

Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Las Vegas de la Fórmula 1

Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Las Vegas de la Fórmula 1

Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Las Vegas de la Fórmula 1

Luca Regiardo tras la salvación de Newells: Fue un año donde aprendí muchísimo

Luca Regiardo tras la salvación de Newell's: "Fue un año donde aprendí muchísimo"

El guiño de Colapinto a Dua Lipa y su festejo tras la victoria de Boca en el Superclásico

El guiño de Colapinto a Dua Lipa y su festejo tras la victoria de Boca en el Superclásico

Policiales
El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario
Policiales

El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario

Se le cayó la pelota en otra casa y la fue a buscar: denunció que su vecino amenazó con disparar

Se le cayó la pelota en otra casa y la fue a buscar: denunció que su vecino amenazó con disparar

Reabren la causa por un femicidio de hace 20 años y ofrecen recompensa millonaria

Reabren la causa por un femicidio de hace 20 años y ofrecen recompensa millonaria

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

La Ciudad
Homenaje a Virginia Ferreyra en Colectividades: presentaron un libro sobre la bailarina
La Ciudad

Homenaje a Virginia Ferreyra en Colectividades: presentaron un libro sobre la bailarina

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Alcoholemia positiva: chocó a un taxis, huyó e intentó coimear a policía

Alcoholemia positiva: chocó a un taxis, huyó e intentó coimear a policía

Purga de cañerías de agua:  qué deben tener en cuenta los usuarios

Purga de cañerías de agua:  qué deben tener en cuenta los usuarios

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el edificio de Sarmiento 778
La Ciudad

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el edificio de Sarmiento 778

Qué papel juega Losada en la polémica reforma laboral que impulsa Milei
Política

Qué papel juega Losada en la polémica reforma laboral que impulsa Milei

Pichetto contra Mercado Libre: Shein y Temu te van a pasar por arriba
Economía

Pichetto contra Mercado Libre: "Shein y Temu te van a pasar por arriba"

Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa
Información General

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa

Central puntero: ¿qué tiene que pasar para que gane su grupo en la penúltima fecha?

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central puntero: ¿qué tiene que pasar para que gane su grupo en la penúltima fecha?

Contra las retenciones: Pullaro afirma que ayudan a barones del conurbano
Política

Contra las retenciones: Pullaro afirma que ayudan a "barones del conurbano"

Argentina llenó la canasta en el Mundial sub-17 y le metió siete goles a Fiyi
Ovación

Argentina llenó la canasta en el Mundial sub-17 y le metió siete goles a Fiyi

Femicidio en Villa G. Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario
Policiales

Femicidio en Villa G. Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario

Un regalo superclásico: Dua Lipa se llevó la camiseta de River del Monumental
Zoom

Un regalo superclásico: Dua Lipa se llevó la camiseta de River del Monumental

La Nochebuena está a un paso: el Rockefeller Center ya tiene su árbol de Navidad
Información General

La Nochebuena está a un paso: el Rockefeller Center ya tiene su árbol de Navidad

No era un detective del robo del Louvre, apenas un adolescente elegante
Información General

No era un detective del robo del Louvre, apenas un adolescente "elegante"

Brasil reconstruye una ciudad totalmente en ruinas tras el paso de un tornado
Información General

Brasil reconstruye una ciudad totalmente en ruinas tras el paso de un tornado

Cierre del gobierno de EEUU: hay más de 2.000 vuelos cancelados por día
Información General

Cierre del gobierno de EEUU: hay más de 2.000 vuelos cancelados por día

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

Por Pablo Mihal
Ovación

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios
La Ciudad

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios

Dengue: los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dengue: los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

El uno x uno de Newells: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su expareja
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su expareja

La provincia extendió la inscripción para entrar al Servicio Penitenciario
Policiales

La provincia extendió la inscripción para entrar al Servicio Penitenciario