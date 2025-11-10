La confesión de Lía Salgado: "Jorge Rial me jodió la vida y Cristina Kirchner me prohibió"

Tras veinte años alejada de los medios, la conductora habló sobre su lucha contra la depresión y apuntó contra la expresidenta y el conductor de "Intrusos"

Lía Salgado, la periodista y conductora por excelencia de los talk shows en Argentina durante la década de los 90, habló recientemente sobre salud mental, depresión y su regreso a la televisión. En este contexto, Salgado se refirió a Jorge Rial y a Cristina Kirchner como dos de los factores que la llevaron a alejarse de los medios.

Pionera del formato talk show en la Argentina, Lía Salgado fue conductora de noticieros y reconocida por programas emblemáticos como “Hablemos con Lia”, "Hablemos Claro" y "Sin Vueltas",. También fue figura destacada de las tardes de América y Canal 9. Ahora bien, hace ya dos décadas , la periodista decidió retirarse de la televisión a raíz de problemas de salud mental . Sin embargo, en julio de este año marcó su regreso con "Un lugar seguro", emitido por Somos AMBA en el canal 7 de Personal Flow.

La reina de los talk shows en Argentina atravesó numerosos desafíos a lo largo de su vida, entre ellos una larga batalla contra la depresión que la mantuvo alejada de los medios por más de veinte años. Ahora bien, en una reciente entrevista con Clarín, la conductora atribuyó su alejamiento no sólo a su estado de salud mental, sino también a dos figuras clave de la vida pública: Jorge Rial y Cristina Kirchner.

Lía Salgado sobre Jorge Rial: "Me jodió la vida"

Cabe recordar que, durante la década del 90, Salgado conducía "Hablemos con Lía", mientras Rial estaba al frente de "Intrusos" en la misma franja horaria, lo que los convirtió en competencia directa. En aquel entonces, el conductor de América había afirmado que los invitados del programa de Salgado estaban “guionados”.

Hoy, con el paso del tiempo, Lía recuerda aquellos momentos y señala a Rial como uno de los principales factores que llavearon alejarse de los medios. “Me jodió la vida. No soporté que dijera que las historias que contábamos en mis programas eran todas guionadas. Me enojé mucho, y se sumó a que, como ya te conté, yo estaba muy agotada”, expresó.

Y añadió sin filtros: “Rial es un soberano h… de p…. En todos los sentidos. Esto lo piensa casi todo el mundo. Se ensañó mucho tiempo conmigo. Por mi éxito, por supuesto. Se ensañaba con el éxito de cualquiera. Hizo pelota a mucha gente.”

Lía Salgado sobre Cristina Kirchner: "Cristina me prohibió"

Ahora bien, el conflicto con Jorge Rial no fue el único que marcó su carrera. Salgado también apuntó contra Cristina Kirchner, a quien responsabilizó de haberla dejado fuera de los medios. Según contó, cuando la exmandataria asumió la presidencia, la hizo despedir de Radio Nacional. “Cristina me prohibió. Yo trabajaba en Radio Nacional cuando ella asumió como presidenta, y me hizo echar. Nunca fui amiga de Cristina.”, aseguró.

La periodista recordó además un episodio anterior, cuando coincidieron en Miami, en los años en que Néstor Kirchner era gobernador. “Me los encontré a los dos con sus chicos”, comentó.

Con ironía, relató también una curiosa anécdota vinculada al estilo de la expresidenta. Explicó que una amiga en común le pidió consejo porque Cristina buscaba una peluquera de confianza. Lía le sugirió un cambio de look: le hizo un dibujo, le recomendó peinarse de costado en lugar del clásico flequillo y la envió a una peluquería amiga, donde la entonces presidenta se colocó extensiones, se tiñó y eligió el peinado que ella le había recomendado. “Hasta antes de quedar detenida, seguía yendo a esa peluquería”, agregó.