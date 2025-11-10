La Capital | La Ciudad | taxistas

Taxistas y remiseros advierten una situación "caótica" del sector y exigen subir las tarifas un 25%

Cámaras y gremios del sector apuntaron contra las aplicaciones ilegales como Uber y Didi por sus tarifas “irrisorias y fuera de lo que es un servicio público”. Además, advierten falta de choferes en el turno noche

10 de noviembre 2025 · 16:36hs
El servicio de taxis de Rosario tiene la tarifa unificada desde agosto de 2025

Foto: La Capital/Héctor Rio.

El servicio de taxis de Rosario tiene la tarifa unificada desde agosto de 2025

Los referentes de taxis y remises de Rosario se presentaron este lunes ante el Concejo Municipal para solicitar una actualización del 25% de la tarifa única, que según advierten está congelada desde enero de 2025. Además, plantean la crítica situación que atraviesa el turno noche por la falta de conductores.

Tanto titulares como peones de taxis se reunieron con concejales de la Comisión de Servicios Públicos del Concejo para solicitar un incremento del 25%. “Hay que tener en cuenta que desde enero no se actualiza”, reclamó Horacio Yanotti, secretario general del sindicato de Peones de Taxis y dijo que al tener una bajada de bandera y ficha estancada el salario asegurado de los conductores no supera los 700 mil pesos.

Yanotti planteó en LT8 que la situación del sector es “caótica” y apuntó contra las aplicaciones ilegales como Uber y Didi por sus tarifas “irrisorias y fuera de lo que es un servicio público”. En este sentido, el gremialista señaló: “Si el municipio quiere sostener el servicio de taxis no van a tener problema de actualizarla porque debemos tener en cuenta los costos de la actividad: sueldo, combustible y mantenimiento del vehículo”.

En este contexto, la actividad taxista se mantiene a regañadientes y “ya no es tan rentable” lo que genera deserción al volante o traspaso a la clandestinidad.

Sin choferes en el turno noche

A la par de Yanotti, se presentó José Luis Oliva, responsable de la Seccional Santa Fe de la Federación Argentina de Remises (Farem), para poner en discusión el decreto 67.773 de la Municipalidad de Rosario firmado el 22 de agosto que unificaba las tarifas de los servicios de taxis y remises.

En la norma se establece "la unificación del esquema tarifario vigente para el servicio público de taxis, quedando establecida la tarifa para las 24 horas los 7 días de la semana" con el siguiente esquema de precios: la bajada de bandera se fijó en 2.117 pesos, mientras que la ficha cada cien metros recorridos se estableció en 89 pesos, al igual que el minuto de espera”.

“El decreto que unifica la tarifa diurna con la nocturna genera una deserción en el turno noche por el cual se cobraba una diferencia salarial tal cual está establecido en la ley de Contrato de Trabajo”, dijo Oliva a LT8.

El referente de los remiseros preguntó por los criterios a la hora de tomar esta decisión que “perjudicó a los trabajadores y a las empresas que no consiguen un chofer para el fin de semana o turno noche por no tener una diferencia en el salario”.

Oliva afirmó que uno de cada tres choferes se bajaron del taxi o remis y los que se quedaron porque “necesitan trabajar y aceptaron las condiciones”, pero la decisión de unificar la tarifa “generaron un perjuicio terrible en el salario de los trabajadores”.

Yanotti en diálogo con La Capital reconoció esta caída de trabajadores y aseguró que “en tiempos de crisis no se piensan mucho las acciones” para recordar que el Sindicato de Peones que representa adelantó que una reducción de conductores iba a suceder: “El trabajador con el diferencial por el fin de semana o la noche se perdió”.

Al recordar normas internacionales de trabajo que apuntan a mejorar el salario en horarios o días especiales, Yanotti reconoció que además de perderse “muchos taxistas se volcaron a la clandestinidad o muchos titulares de taxis pasaron de tener dos turnos a tener uno solo”.

El tesorero de la Cámara de Titulares de Taxis Rosario (Catiltar), José Iantosca, reconoció la falta de personal, pero lo explicó por “la poca plata que se gana” y la cantidad de viajes que se perdieron “sobre todo el turno noche que es todo por aplicaciones ilegales”.

Iantosca descartó que la unificación de la tarifa sea el motivo de la deserción de choferes en el turno noche o fin de semana, sino que "los viajes que quedan” se dan por plataformas como Didi y Uber al tener una tarifa 30% menor a la del servicio público.

Frente a esto, el integrante de Catiltar señaló que los precios que ofrecen las aplicaciones hacen que “ni teniendo tener la mejor tarifa” se pueda competir y puso de ejemplo los precios promocionales que ofrecen a raíz del decreto Nº 67.773, que todavía “no cambió nada porque no llegó a la gente por falta de difusión”.

Noticias relacionadas
El abrazo de los dos nuevos embajadores al ser elegidos este domingo por la noche. 

Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades

La Justicia de San Lorenzo condenó a un padre por la falta de pago de la manutención a su hija menor de edad

Sin celular ni carreras de autos:  sancionaron a un padre por no cumplir con la cuota alimentaria

Virginia Ferreyra fue baleada en 2022 y falleció dos meses después.

Homenaje a Virginia Ferreyra en Colectividades: presentaron un libro sobre la bailarina

Esta semana el tiempo en Rosario estará marcado por el calor 

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Ver comentarios

Las más leídas

Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newells: seguirá en primera

Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newell's: seguirá en primera

Aldosivi ganó y Newells ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Aldosivi ganó y Newell's ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Lo último

Brindis TV sigue transmitiendo la Fiesta de Colectividades

Brindis TV sigue transmitiendo la Fiesta de Colectividades

La inflación de los trabajadores llegó a 2,1% en octubre

La inflación de los trabajadores llegó a 2,1% en octubre

Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades

Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades

Taxistas y remiseros advierten una situación "caótica" del sector y exigen subir las tarifas un 25%

Cámaras y gremios del sector apuntaron contra las aplicaciones ilegales como Uber y Didi por sus tarifas “irrisorias y fuera de lo que es un servicio público”. Además, advierten falta de choferes en el turno noche

Taxistas y remiseros advierten una situación caótica del sector y exigen subir las tarifas un 25%
Sin celular ni carreras de autos:  sancionaron a un padre por no cumplir con la cuota alimentaria
La Ciudad

Sin celular ni carreras de autos:  sancionaron a un padre por no cumplir con la cuota alimentaria

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias
La Ciudad

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol
Ovación

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Matías Bottoni espera por su silla de ruedas, diseñada especialmente para él

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Matías Bottoni espera por su silla de ruedas, diseñada especialmente para él

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses
La Ciudad

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newells: seguirá en primera

Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newell's: seguirá en primera

Aldosivi ganó y Newells ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Aldosivi ganó y Newell's ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Los bares del parque España se preparan para cortar cintas este verano

Los bares del parque España se preparan para cortar cintas este verano

Ovación
Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes les iba a costar muchísimo y hoy la rompen en Central y Boca
Ovación

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes "les iba a costar muchísimo" y hoy la rompen en Central y Boca

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes les iba a costar muchísimo y hoy la rompen en Central y Boca

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes "les iba a costar muchísimo" y hoy la rompen en Central y Boca

Con Newells ya salvado, la apasionante definición de los descensos en primera división

Con Newell's ya salvado, la apasionante definición de los descensos en primera división

Central anunció la venta de entradas anticipadas a los playoffs del Torneo Clausura 

Central anunció la venta de entradas anticipadas a los playoffs del Torneo Clausura 

Policiales
El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario
Policiales

El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario

Se le cayó la pelota en otra casa y la fue a buscar: denunció que su vecino amenazó con disparar

Se le cayó la pelota en otra casa y la fue a buscar: denunció que su vecino amenazó con disparar

Reabren la causa por un femicidio de hace 20 años y ofrecen recompensa millonaria

Reabren la causa por un femicidio de hace 20 años y ofrecen recompensa millonaria

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

La Ciudad
Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades
La Ciudad

Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades

Taxistas y remiseros advierten una situación caótica del sector y exigen subir las tarifas un 25%

Taxistas y remiseros advierten una situación "caótica" del sector y exigen subir las tarifas un 25%

Sin celular ni carreras de autos:  sancionaron a un padre por no cumplir con la cuota alimentaria

Sin celular ni carreras de autos:  sancionaron a un padre por no cumplir con la cuota alimentaria

Homenaje a Virginia Ferreyra en Colectividades: presentaron un libro sobre la bailarina

Homenaje a Virginia Ferreyra en Colectividades: presentaron un libro sobre la bailarina

La sociedad terminó de quemar las naves de la política tradicional

Por Mariano D'Arrigo
Politica

"La sociedad terminó de quemar las naves de la política tradicional"

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario que se pone en juego esta semana
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario que se pone en juego esta semana

Dicen que la prohibición de exportar pescado  garantiza el futuro de la actividad
La Ciudad

Dicen que la prohibición de exportar pescado  garantiza el futuro de la actividad

El tiempo en Rosario: lunes caluroso y martes con alerta amarillo por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes caluroso y martes con alerta amarillo por tormentas

Quini 6 vacante: el pozo acumulado por primera vez supera los $10.000 millones
Información General

Quini 6 vacante: el pozo acumulado por primera vez supera los $10.000 millones

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el edificio de Sarmiento 778
La Ciudad

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el edificio de Sarmiento 778

Pichetto contra Mercado Libre: Shein y Temu te van a pasar por arriba
Economía

Pichetto contra Mercado Libre: "Shein y Temu te van a pasar por arriba"

Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa
Información General

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa

Central puntero: ¿qué tiene que pasar para que gane su grupo en la penúltima fecha?

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central puntero: ¿qué tiene que pasar para que gane su grupo en la penúltima fecha?

Contra las retenciones: Pullaro afirma que ayudan a barones del conurbano
Política

Contra las retenciones: Pullaro afirma que ayudan a "barones del conurbano"

Argentina llenó la canasta en el Mundial sub-17 y le metió siete goles a Fiyi
Ovación

Argentina llenó la canasta en el Mundial sub-17 y le metió siete goles a Fiyi

Femicidio en Villa G. Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario
Policiales

Femicidio en Villa G. Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario

Un regalo superclásico: Dua Lipa se llevó la camiseta de River del Monumental
Zoom

Un regalo superclásico: Dua Lipa se llevó la camiseta de River del Monumental

La Nochebuena está a un paso: el Rockefeller Center ya tiene su árbol de Navidad
Información General

La Nochebuena está a un paso: el Rockefeller Center ya tiene su árbol de Navidad

No era un detective del robo del Louvre, apenas un adolescente elegante
Información General

No era un detective del robo del Louvre, apenas un adolescente "elegante"

Brasil reconstruye una ciudad totalmente en ruinas tras el paso de un tornado
Información General

Brasil reconstruye una ciudad totalmente en ruinas tras el paso de un tornado

Cierre del gobierno de EEUU: hay más de 2.000 vuelos cancelados por día
Información General

Cierre del gobierno de EEUU: hay más de 2.000 vuelos cancelados por día

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

Por Pablo Mihal
Ovación

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios
La Ciudad

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios