Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo

Se sortearán otros 300 créditos, que se sumarán a los 4.958 ya otorgados. Habrá dos instancias: este lunes 10 será el turno de Rosario y Santa Fe

9 de noviembre 2025 · 18:54hs
Con 42.957 inscriptos

Foto: Gobierno de Santa Fe.

Con 42.957 inscriptos, se desarrolla el decimosexto sorteo.

Cerca de 43 mil santafesinos participan del decimosexto sorteo mensual de Nido, los créditos hipotecarios que tienen la tasa de interés más baja del país y que impulsados por el gobierno de la provincia y el Banco Municipal (BM).

En esta oportunidad se realizará en dos jornadas: el lunes 10 se sortearán los créditos destinados a La Capital y Rosario; el martes 11 será el turno de los 17 departamentos restantes. En total, se sortearán 300 créditos que se sumarán a los 4.958 ya otorgados.

Las jornadas se realizarán en Lotería de Santa Fe y se transmitirán por el canal de Youtube del gobierno de la Provincia con soporte de RTS. En ambos casos, a las 8 autoridades provinciales brindarán detalles a los medios de comunicación.

Inscripción abierta

Las inscripciones para acceder a los créditos Nido continúan abiertas en www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios. Quienes se hayan anotado y no resulten beneficiados en el sorteo, no precisan inscribirse nuevamente para las siguientes instancias de sorteo.

Cabe señalar que pueden acceder a los Nido quienes residan en la provincia de Santa Fe antes del 30 de junio de 2024; grupos familiares o personas solas que posean ingresos demostrables por el equivalente a dos salarios Mínimo, Vital y Móvil para los Créditos de Vivienda y un salario Mínimo, Vital y Móvil para la terminación. También podrán acceder aquellas personas en relación de dependencia o trabajadores autónomos y personas que no posean otras propiedades.

La evaluación de la situación crediticia personal de cada inscripto se realiza de acuerdo a los requisitos establecidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En función de estos criterios, se determina si el interesado califica o no para el sorteo. En este sentido, vale destacar que quienes no superan el filtro pueden revisar y resolver su situación, para luego inscribirse nuevamente a Nido.

La tasa más baja del país

El sistema de créditos Nido cuenta con cuatro líneas de préstamos por un total de $ 60.000 millones, que serán destinados a la construcción y adquisición de viviendas; la terminación de viviendas; créditos individuales de gestión colectiva; y para la adquisición o construcción de viviendas por cesión de derechos.

Tienen un plazo de repago para la adquisición y construcción de viviendas de 20 años, y de 5 años para terminación; en tanto que el monto máximo al cuál puede aplicar cada persona es de $ 100 millones, para adquisición y construcción de vivienda y de $ 25 millones, para finalización.La cuota será en valor UVA más 4,2 % para la demanda general, y UVA más 3 % para aquellos beneficiarios que perciban sus haberes en el Banco Municipal, siendo actualmente la cuota más baja del sistema financiero de la Argentina.

El ministro de la Corte Suprema santafesina, Daniel Erbetta, fue uno de los oradores.

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios

Matías Bottoni, en exclusiva con La Capital.

Matías Bottoni, a seis meses del accidente: "Tengo la esperanza de recuperarme"

La portada de la publicación de La Capital.

La Capital regalará una revista libro que cuenta la historia de Rosario

El gobierno provincial ya aplicó 145 mil dosis de la vacuna contra el dengue.

Dengue: los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

El histórico inmueble donde funcionó uno de los espacios culturales más trascendentes de Rosario. se ofrece nuevamente en alquiler. El intento de reconvertirlo en la galería Paseo Star duró apenas seis meses
