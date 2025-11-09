Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa con modelos

Entre enero y octubre de 2025 se vendieron 1.602.941 autos usados, lo que equivale a un incremento del 11,81% en relación al mismo período del año anterior (1.433.622).

Las ventas de autos usados mostraron una leve retracción en octubre, influenciadas por el clima de incertidumbre generado por las elecciones legislativas y la volatilidad del dólar .

Según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), durante el mes se transfirieron 166.285 vehículos, lo que representa una baja del 3,1% respecto a octubre de 2024, cuando se habían comercializado 171.606 unidades. En comparación con septiembre (171.364 unidades), la caída fue del 2,96%.

Pese a este freno puntual, el balance anual sigue siendo positivo: entre enero y octubre de 2025 se vendieron 1.602.941 autos usados , lo que equivale a un incremento del 11,81% en relación al mismo período del año anterior (1.433.622).

El Volkswagen Gol y Trend volvió a liderar el ranking de los modelos más vendidos, confirmando su histórico dominio en el segmento de los usados, con 9.037 unidades transferidas .

Volkswagen Gol y Gol Trend : 9.037 unidades

Toyota Hilux : 6.694

Chevrolet Corsa y Classic : 4.616

Volkswagen Amarok : 4.577

Ford Ranger : 4.424

Toyota Corolla : 3.437

Ford EcoSport : 3.389

Peugeot 208 : 3.232

Fiat Palio : 3.099

Toyota Etios: 2.700

Expectativas para fin de año

“El cierre de octubre muestra una leve baja respecto a septiembre, pero el impacto fue menor”, destacó Alejandro Lamas, secretario de la CCA. “Con las elecciones ya superadas y un panorama económico más estable, esperamos que noviembre retome el ritmo de consultas y operaciones”, agregó.

Lamas subrayó que “los primeros diez meses del año evidencian un crecimiento cercano al 12%, y todo indica que 2025 cerrará superando las 1.750.000 unidades transferidas del año pasado”.

El directivo también resaltó que “las operaciones se están realizando en su mayoría con entrega de un vehículo usado más efectivo”, y que las provincias del interior continúan impulsando la actividad, con Formosa (34,77%), Neuquén (29,93%) y Santiago del Estero (27,21%) al frente del crecimiento regional.