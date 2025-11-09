Un regalo superclásico: Dua Lipa se llevó la camiseta de River del Monumental

La cantante británica posó con la casaca horas antes del duelo del Millonario y Boca en la Bombonera

El segundo y último concierto de la gira de Dua Lipa en Argentina tuvo un toque futbolero fuera del escenario. River Plate le regaló la camiseta oficial este sábado a la noche, apenas horas antes del superclásico del fútbol argentino en la cancha de Boca .

El club millonario confirmó el regalo al día siguiente del recital de despedida en el Monumental. El vicepresidente Ignacio Villarroel se hizo cargo de la entrega y el anuncio en redes sociales no tardó en ganar repercusión por el inminente duelo con los xeneizes por el Torneo Clausura 2025.

El obsequio generó mucho interés en torno a la posibilidad de que la cantante vaya a ver el partido de este domingo a la Bombonera. Cabe recordar que el próximo martes tiene que continuar con sus shows en Chile y tiene otra tanda de dos conciertos en noches consecutivas.

Uno de los detalles que llamó la atención de los hinchas de la banda fue el número 22 en la parte trasera de la casaca oficial . Más de un simpatizante planteó a modo de broma que podía haber un vínculo entre la artista de 30 años y el futbolista Kevin Castaño , que utiliza ese dorsal.

Los fanáticos de la estrella musical no tardaron en aclarar la situación y desechar la teoría de la conexión con el mediocampista colombiano. La cifra coincide con la fecha del día de nacimiento de la intérprete y compositora.

Dua Lipa considera que el 22 es su número de la suerte. No sólo se debe al registro del 22 de agosto de 1995, sino también a ciertos momentos en los que se cruzó con los dos patitos y los tomó como una señal de que iba por el camino correcto.

Atentos a este dato, los directivos de River no dudaron a la hora de preparar el regalo. En vez del apellido de Castaño, imprimieron el nombre de la cantante tras un debut auspicioso en el Monumental.

Luego de los shows de este viernes y sábado, la artista expresó su entusiasmo a través de Instagram. A la hora del repaso de las imágenes, destacó la carrera que hizo hacia el escenario mientras tocaba las manos del público en el campo. Además, comentó en español: "Amo cada momento".