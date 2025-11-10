La Capital | Ovación | selección argentina

Cuándo juega la selección argentina: día y horario del amistoso ante Angola

Lionel Scaloni tendrá la oportunidad de probar nuevas variantes en esta fecha FIFA, con la mirada puesta en el año que viene donde habrá dos títulos en juego

10 de noviembre 2025 · 15:22hs
La selección argentina volverá a jugar en África luego de seis años

La selección argentina volverá a jugar en África luego de seis años

La selección argentina comenzó los entrenamientos en España para encarar un amistoso de preparación en Angola durante esta fecha FIFA de noviembre. Con Lionel Messi a la cabeza, los jugadores citados por Lionel Scaloni comenzaron a llegar a la concentración en Alicante para preparar el partido del fin de semana.

Con la mirada puesta en el Mundial 2026, la Albiceleste tendrá la oportunidad de probar nuevas variantes con nombres sorpresivos que se metieron en la nómina por el buen rendimiento que vienen atravesando en sus clubes europeos, entre los que se destacan Gianluca Prestianni, Kevin Mac Allister y Joaquín Panichelli.

El encuentro en territorio africano servirá para darle rodaje a la base que se coronó campeona del mundo y bicampeona de América junto a las nuevas caras que renuevan la ilusión de defender el título el próximo año.

Para ello, Scaloni citó a 24 futbolistas para esta ventana, aunque Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone fueron desafectados por diferentes situaciones que los marginarán de esta gira.

>> Leer más: Tres jugadores de la selección argentina fueron desafectados para el amistoso con Angola

Cuándo juega la selección argentina

Luego de conseguir dos victorias en los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico por la fecha FIFA de octubre, el combinado nacional enfrentará a Angola este viernes 13 de noviembre a las 13 (hora en Argentina) en el Estadio 11 de Novembro de Luanda, capital del país africano.

AFA

El equipo local viene de quedar eliminado en las fase de clasificación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) para la próxima Copa del Mundo en Estados unidos, México y Canadá. Angola quedó cuarto en el grupo D, detrás de Cabo Verde, Camerún y Libia.

La lista de convocados por Lionel Scaloni

Arqueros: Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Walter Benítez (Crystal Palace).

Defensores: Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolás Otamendi (Benfica), Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo), Lisandro Martínez (Manchester United) y Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).

Mediocampistas: Alexis Mac Allister (Liverpool), Máximo Perrone (Como 1907), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Thiago Almada (Atlético Madrid), Giovani Lo Celso (Real Betis) y Nicolás Paz (Como 1907).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Gianluca Prestianni (Benfica), Nicolás González (Atlético Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milán), José Manuel López (Palmeiras) y Joaquín Panichelli (Racing Club de Estrasburgo).

Noticias relacionadas
Quiero: la ilusión de Argentina detrás de una palabra de Messi.

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026

El atacante juega en el Racing Club de Estrasburgo, del fútbol francés, y tiene su primera oportunidad en la mayor.

Selección argentina: Lionel Scaloni vuelve a sorprender con la citación de un delantero

Facundo Jainikoski marcó el único gol del encuentro de la selección argentina sub-17.

Mundial sub-17: la selección argentina le ganó a Túnez y clasificó a los 16avos de final

Jerónimo Gómez Mattar, el pibe de Newells, es una opción en la selección argentina.

Con un pibe de Newell's como relevo, Argentina choca con Túnez en el Mundial sub-17

Ver comentarios

Las más leídas

Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newells: seguirá en primera

Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newell's: seguirá en primera

Aldosivi ganó y Newells ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Aldosivi ganó y Newell's ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Lo último

Brindis TV sigue transmitiendo la Fiesta de Colectividades

Brindis TV sigue transmitiendo la Fiesta de Colectividades

La inflación de los trabajadores llegó a 2,1% en octubre

La inflación de los trabajadores llegó a 2,1% en octubre

Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades

Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades

Taxistas y remiseros advierten una situación "caótica" del sector y exigen subir las tarifas un 25%

Cámaras y gremios del sector apuntaron contra las aplicaciones ilegales como Uber y Didi por sus tarifas “irrisorias y fuera de lo que es un servicio público”. Además, advierten falta de choferes en el turno noche

Taxistas y remiseros advierten una situación caótica del sector y exigen subir las tarifas un 25%
Sin celular ni carreras de autos:  sancionaron a un padre por no cumplir con la cuota alimentaria
La Ciudad

Sin celular ni carreras de autos:  sancionaron a un padre por no cumplir con la cuota alimentaria

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias
La Ciudad

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol
Ovación

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Matías Bottoni espera por su silla de ruedas, diseñada especialmente para él

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Matías Bottoni espera por su silla de ruedas, diseñada especialmente para él

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses
La Ciudad

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newells: seguirá en primera

Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newell's: seguirá en primera

Aldosivi ganó y Newells ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Aldosivi ganó y Newell's ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Los bares del parque España se preparan para cortar cintas este verano

Los bares del parque España se preparan para cortar cintas este verano

Ovación
Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes les iba a costar muchísimo y hoy la rompen en Central y Boca
Ovación

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes "les iba a costar muchísimo" y hoy la rompen en Central y Boca

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes les iba a costar muchísimo y hoy la rompen en Central y Boca

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes "les iba a costar muchísimo" y hoy la rompen en Central y Boca

Con Newells ya salvado, la apasionante definición de los descensos en primera división

Con Newell's ya salvado, la apasionante definición de los descensos en primera división

Central anunció la venta de entradas anticipadas a los playoffs del Torneo Clausura 

Central anunció la venta de entradas anticipadas a los playoffs del Torneo Clausura 

Policiales
El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario
Policiales

El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario

Se le cayó la pelota en otra casa y la fue a buscar: denunció que su vecino amenazó con disparar

Se le cayó la pelota en otra casa y la fue a buscar: denunció que su vecino amenazó con disparar

Reabren la causa por un femicidio de hace 20 años y ofrecen recompensa millonaria

Reabren la causa por un femicidio de hace 20 años y ofrecen recompensa millonaria

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

La Ciudad
Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades
La Ciudad

Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades

Taxistas y remiseros advierten una situación caótica del sector y exigen subir las tarifas un 25%

Taxistas y remiseros advierten una situación "caótica" del sector y exigen subir las tarifas un 25%

Sin celular ni carreras de autos:  sancionaron a un padre por no cumplir con la cuota alimentaria

Sin celular ni carreras de autos:  sancionaron a un padre por no cumplir con la cuota alimentaria

Homenaje a Virginia Ferreyra en Colectividades: presentaron un libro sobre la bailarina

Homenaje a Virginia Ferreyra en Colectividades: presentaron un libro sobre la bailarina

La sociedad terminó de quemar las naves de la política tradicional

Por Mariano D'Arrigo
Politica

"La sociedad terminó de quemar las naves de la política tradicional"

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario que se pone en juego esta semana
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario que se pone en juego esta semana

Dicen que la prohibición de exportar pescado  garantiza el futuro de la actividad
La Ciudad

Dicen que la prohibición de exportar pescado  garantiza el futuro de la actividad

El tiempo en Rosario: lunes caluroso y martes con alerta amarillo por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes caluroso y martes con alerta amarillo por tormentas

Quini 6 vacante: el pozo acumulado por primera vez supera los $10.000 millones
Información General

Quini 6 vacante: el pozo acumulado por primera vez supera los $10.000 millones

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el edificio de Sarmiento 778
La Ciudad

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el edificio de Sarmiento 778

Pichetto contra Mercado Libre: Shein y Temu te van a pasar por arriba
Economía

Pichetto contra Mercado Libre: "Shein y Temu te van a pasar por arriba"

Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa
Información General

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa

Central puntero: ¿qué tiene que pasar para que gane su grupo en la penúltima fecha?

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central puntero: ¿qué tiene que pasar para que gane su grupo en la penúltima fecha?

Contra las retenciones: Pullaro afirma que ayudan a barones del conurbano
Política

Contra las retenciones: Pullaro afirma que ayudan a "barones del conurbano"

Argentina llenó la canasta en el Mundial sub-17 y le metió siete goles a Fiyi
Ovación

Argentina llenó la canasta en el Mundial sub-17 y le metió siete goles a Fiyi

Femicidio en Villa G. Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario
Policiales

Femicidio en Villa G. Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario

Un regalo superclásico: Dua Lipa se llevó la camiseta de River del Monumental
Zoom

Un regalo superclásico: Dua Lipa se llevó la camiseta de River del Monumental

La Nochebuena está a un paso: el Rockefeller Center ya tiene su árbol de Navidad
Información General

La Nochebuena está a un paso: el Rockefeller Center ya tiene su árbol de Navidad

No era un detective del robo del Louvre, apenas un adolescente elegante
Información General

No era un detective del robo del Louvre, apenas un adolescente "elegante"

Brasil reconstruye una ciudad totalmente en ruinas tras el paso de un tornado
Información General

Brasil reconstruye una ciudad totalmente en ruinas tras el paso de un tornado

Cierre del gobierno de EEUU: hay más de 2.000 vuelos cancelados por día
Información General

Cierre del gobierno de EEUU: hay más de 2.000 vuelos cancelados por día

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

Por Pablo Mihal
Ovación

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios
La Ciudad

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios