Cuándo juega la selección argentina: día y horario del amistoso ante Angola
Lionel Scaloni tendrá la oportunidad de probar nuevas variantes en esta fecha FIFA, con la mirada puesta en el año que viene donde habrá dos títulos en juego
10 de noviembre 2025·15:22hs
La selección argentina comenzó los entrenamientos en España para encarar un amistoso de preparación en Angola durante esta fecha FIFA de noviembre. Con Lionel Messi a la cabeza, los jugadores citados por Lionel Scaloni comenzaron a llegar a la concentración en Alicante para preparar el partido del fin de semana.
Con la mirada puesta en el Mundial 2026, la Albiceleste tendrá la oportunidad de probar nuevas variantes con nombres sorpresivos que se metieron en la nómina por el buen rendimiento que vienen atravesando en sus clubes europeos, entre los que se destacan Gianluca Prestianni, Kevin Mac Allister y Joaquín Panichelli.
El encuentro en territorio africano servirá para darle rodaje a la base que se coronó campeona del mundo y bicampeona de América junto a las nuevas caras que renuevan la ilusión de defender el título el próximo año.
Para ello, Scaloni citó a 24 futbolistas para esta ventana, aunque Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone fueron desafectados por diferentes situaciones que los marginarán de esta gira.
Luego de conseguir dos victorias en los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico por la fecha FIFA de octubre, el combinado nacional enfrentará a Angola este viernes 13 de noviembre a las 13 (hora en Argentina) en el Estadio 11 de Novembro de Luanda, capital del país africano.
El equipo local viene de quedar eliminado en las fase de clasificación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) para la próxima Copa del Mundo en Estados unidos, México y Canadá. Angola quedó cuarto en el grupo D, detrás de Cabo Verde, Camerún y Libia.
La lista de convocados por Lionel Scaloni
Arqueros: Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Walter Benítez (Crystal Palace).
Defensores: Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolás Otamendi (Benfica), Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo), Lisandro Martínez (Manchester United) y Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).
Mediocampistas: Alexis Mac Allister (Liverpool), Máximo Perrone (Como 1907), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Thiago Almada (Atlético Madrid), Giovani Lo Celso (Real Betis) y Nicolás Paz (Como 1907).
Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Gianluca Prestianni (Benfica), Nicolás González (Atlético Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milán), José Manuel López (Palmeiras) y Joaquín Panichelli (Racing Club de Estrasburgo).
