Prohiben una avena instantánea que se vende "sin gluten" pero no está en regla

El producto fue proscripto por Assal en todo el territorio santafesino tras no presentar los análisis correspondientes a alimentos sin gluten ni el rotulado de registro

10 de noviembre 2025 · 10:33hs
La Assal prohibió una avena instantánea por falso rotulado y falta de registros

La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) emitió un alerta a los consumidores de la provincia por una avena instantánea fuera de las reglas exigidas por los organismos de control.

Según comunicó el organismo, se prohíbe la tenencia, el transporte, la comercialización y exposición en toda la provincia de Santa Fe de la avena instantánea “Dicomeré” Sin Gluten. El motivo detrás de la medida responde a que la marca productora no presentó los análisis correspondientes a alimentos sin gluten, mientras que los productos, por su parte, no se encontraban debidamente rotulados.

Tal como expuso la Assal, el rótulo de RNPA (Registro Nacional de Productos Alimenticios) que presentaba el producto era inexistente, cuestión que lo convierte en un producto falso. Por otro lado, en su paquete declara la condición de “sin gluten” mientras que no presenta ningún análisis que dé cuenta de su adecuación a la categoría. Esta situación es aún más alarmante ya que puede poner en riesgo la salud de personas con celiaquía.

Por todo lo anterior, la agencia decidió retirarlo de circulación en la provincia y recomienda a la población abstenerse de consumirlo.

Los detalles de la avena instantánea prohibida por la Assal

A fin de dar a conocer la situación a la población con la información precisa, la Assal compartió los detalles del producto:

  • Denominación del producto: Avena instantánea
  • Marca: Dicomeré
  • RNE: 02-034707
  • EX: 2024-44614582
  • Domicilio: Cnel. Santiago 1464 - Lanús O. - Provincia de Bs As.
image
Frente del producto prohibido por la Assal

