El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario

Su último cargo fue como jefe de la UR III del departamento Belgrano. Lo designaron tras las detenciones de jefes en la causa de fraude con combustibles

El gobierno provincial puso a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Unidad Regional II de la Policía.

El gobierno provincial anunció al nuevo jefe de la Unidad Regional II de la Policía. Se trata de Guillermo Solari, que ocupaba el mismo cargo en la jefatura del departamento Belgrano . Su designación, confirmada por el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni, se da luego de qu e culminara el plazo de Claudio Romano como interventor.

Tras la detención de los exjefes de distintas divisiones policiales involucrados en la causa por desvío de fondos destinados a la compra de combustibles, esta semana habrá movimientos en la cúpula policial del departamento Rosario. El primero fue la designación de Solari como jefe de la Unidad Regional II.

Solari es graduado en el Instituto de Seguridad Pública de Rosario y en la ciudad se desempeñó durante 13 años. Su primera experiencia como jefe de unidad regional fue en enero de 2024, cuando lo designaron a cargo de la policía del departamento Belgrano. Antes de ocupar ese cargo Solari había sido jefe de la Dirección General Policía de Acción Táctica.

Detenciones y nueva cúpula

Desde el gobierno de Santa Fe confirmaron que esta semana se conocerá la nueva cúpula de la policía de la Unidad Regional II (URII). La medida se tomó tras la detención el jueves pasado de ocho policías, todos exjefes de distintas divisiones de la fuerza, vinculados a la causa de fraude con los fondos destinados a combustibles.

En los próximos días también serán imputados los agentes detenidos y se sumarán así a los 17 agentes ya acusados. Todos están vinculados a la causa de fraude con los fondos destinados a combustibles, que de acuerdo a lo conocido en la investigación, se estima que alcanzaría los 60 millones de pesos.

Entre los nuevos imputados estará Daniel Acosta, quien estuvo al mando de la URII hasta mayo pasado que fue separado tras las primeras detenciones relacionadas a la causa. Además de Acosta también fueron aprehendidos otros policías que habían tenido cargos de relevancia. Entre ellos están Diego Santamaría, ex jefe del Comando Radioeléctrico, y Héctor Saucedo, ex jefe de la Policía Motorizada.