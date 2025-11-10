Algunas escenas de la serie documental sobre la rosarina ya salieron a la luz y ya se dio a conocer quien será la encargada de interpretar a la modelo

Se concoieron las primeras imágenes del rodaje de la serie sobre SIlvina Luna

Hace un tiempo, trascendió que tanto el hermano de Silvina Luna como su abogado, Fernando Burlando, decidieron cumplir con su último deseo y comenzaron a trabajar en la creación de una serie documental sobre su enfermedad, tratamiento y posterior fallecimiento . Es así como, en los últimos días, se dieron a conocer las primeras imágenes del rodaje y también trascendió el nombre de la actriz encargada de interpretar a la modelo.

Cabe recordar que el 31 de agosto de 2023, Silvina Luna falleció tras atravesar un delicado cuadro de salud derivado de una mala praxis cometida por el doctor Aníbal Lotocki. En este sentido, el proyecto busca reflejar la vida de la mediática desde sus inicios en Rosario, pasando por su participación en "Gran Hermano", hasta su muerte. Esto será posible gracias al valioso material registrado durante sus últimos meses, en los que enfrentó distintos tratamientos médicos y las posteriores complicaciones.

Fue el periodista Fede Flowers quien compartió en sus redes sociales imágenes inéditas del rodaje de la producción y reveló quién dará vida a Silvina Luna. Se trata de Sandy Campal, una modelo que representó a Uruguay en el certamen Miss Universo.

Las imágenes inéditas del rodaje de la serie de Silvina Luna

El periodista y panelista de espectáculos, Fede Flowers reveló en su cuenta de instagram un video del rodaje de la serie de Silvina Luna.

“Primicia: primeras imágenes del rodaje de la serie de Silvina Luna”, escribió y detalló: “Las grabaciones arrancaron en agosto, una de las actrices que agarra de la modelo se llama Sunday Papel, le oscurecieron el pelo para el papel”.

La producción estaría siendo financiada por la familia de la modelo y su estreno se espera para mediados de 2026.

Quién es Sandy Campal

La encargada de interpretar a Silvina Luna en la producción que actualmente se encuentra en rodaje es Sandy Campal, una joven multifacética de 33 años que este año se consagró como Miss Universo CABA.

Según detalla en su perfil de Instagram, Campal es estudiante de la Licenciatura en Diseño de Indumentaria.

En el ámbito artístico, participó en la película Focus en 2015 y, en 2023, formó parte del programa Bailando por un Sueño como bailarina.