Ricardo Montaner vuelve a Rosario en el marco de su gira mundial "El último regreso"

El reconocido cantante visitará la ciudad en 2026, en lo que será una de las primeras paradas de su gira de regreso a los escenarios

10 de noviembre 2025 · 11:32hs
Ricardo Montaner se presentará en Rosario en 2026

Ricardo Montaner se presentará en Rosario en 2026, en el marco de su gira mundial de regreso a los escenarios

Luego de varios años lejos de los escenarios, Ricardo Montaner anunció su vuelta al ruedo con una gira mundial muy esperada. “El último regreso World Tour 2026” marcará un esperado reencuentro con los fanáticos de todo el planeta y Rosario será uno de los destinos.

La cita local será el sábado 28 de febrero, a las 21, en el Autódromo (Jorge Newbery y García Del Cossio). Las entradas se pondrán pondrán a la venta próximamente a través de la plataforma TurboEntrada, y de manera presencial en Mitre 7437 o la boletería de Metropolitano.

Con una trayectoria de más de 40 años, 25 álbumes de estudio, recopilatorios y una extensa lista de éxitos que han marcado varias generaciones, Montaner es una de las figuras más influyentes de la música latina.

A lo largo de esas cuatro décadas, el artista nunca bajó el ritmo, hasta el momento en que decidió tomarse un respiro, hacer una pausa introspectiva y recargarse de energías. De esta manera, este tour representa no sólo un regreso, sino una renovación de votos con sus canciones y sus fanáticos.

Una gira mundial muy esperada

La gira dará su puntapié inicial el 21 de febrero en Buenos Aires, recorrerá diferentes ciudades del país y se extenderá a Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y República Dominicana, antes de cruzar al viejo continente. Se anunciaron shows en varias ciudades de España, Francia e Italia, entre otras de Europa.

El show de Buenos Aires agotó localidades en menos de 24 horas por lo que el artista anunció una segunda presentación para el día 22.

Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newells: seguirá en primera

Aldosivi ganó y Newells ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

La carrera de los autos locos en Interlagos la ganaron Franco Colapinto y Pierre Gasly

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario

Renault Kardian: tecnología, diseño y financiación directa sin intermediarios

Homenaje a Virginia Ferreyra en Colectividades: presentaron un libro sobre la bailarina

Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newells: seguirá en primera

Aldosivi ganó y Newells ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

La carrera de los autos locos en Interlagos la ganaron Franco Colapinto y Pierre Gasly

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

