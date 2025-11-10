Villas Cañás: cultivaba marihuana en su casa para vender y la Justicia lo sentenció a cinco años

Leandro Montoto, de 41 años, fue sentenciado en juicio oral por un tribunal federal de Rosario. Tenía una importante plantación en el patio de su casa

El Tribunal Oral Federal de Rosario, integrado por los jueces Osvaldo Facciano y Mario Gambacorta (ambos en la sala) y la jueza Elena Dilario (vía Zoom).

Un hombre fue condenado en un juicio oral a cinco años de cárcel por haber producido en el patio de su casa de Villa Cañás marihuana para vender . Se trata de Leandro Montoto, de 41 años, quien fue sentenciado luego de cuatro jornadas de debate por los jueces federales Osvaldo Facciano, Mario Gambacorta y Elena Dilario.

El acusado fue condenado como autor de los delitos de “siembra y cultivo de plantas para producir estupefacientes, guarda de semillas para producir estupefacientes, tenencia con fines de comercialización y tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización” .

Según refiere el sitio web del Ministerio Público Federal (MPF), fiscales.gob.ar, la investigación comenzó en febrero a partir de dos denuncias anónimas en el denominado “Buzón de la Vida” de la ciudad de Villa Cañás —179 kilómetros al sur de Rosario— que se sumaron a otra presentación de una persona con identidad reservada vinculada con los mismos hechos. Las denuncias indicaban que Montoto tenía plantas de marihuana en el patio de su casa de calle 44 bis, donde también vendía esa droga .

Efectivos de Gendarmería corroboraron la existencia de las plantas, así como maniobras de pasamanos que son típicas de la venta de drogas. También establecieron que el imputado tenía un trámite pendiente de evaluación en el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) pero no tenía la autorización de ese órgano para realizar un cultivo controlado de la planta con fines de tratamiento medicinal o terapéutico.

Durante el juicio los fiscales Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada recordaron que el pasado 26 de marzo se allanó la vivienda de Montoto y se hallaron plantas de marihuana que medían entre 2,64 y 3,35 metros, con un peso total de 31 kilos. Además se secuestraron casi dos kilos y medio de marihuana en proceso de secado, 177 semillas de cannabis sativa, una balanza de precisión, 460 mil pesos, una carabina modificada a escopeta calibre 32 y municiones, entre otros elementos de interés para la investigación.

Durante el alegato de apertura los fiscales rechazaron el argumento de que el acusado consumía marihuana de forma medicinal por dolores musculares y tramitaba un nuevo permiso ante Reprocann. “No crean esta falsa apariencia de legalidad porque aún si hubiera tenido permiso para el cultivo de plantas, nada permite que se vendan estupefacientes”, indicaron.

Para sostener su hipótesis de la comercialización de marihuana los fiscales expusieron chats y testimonios de los policías que investigaron a Montoto, quienes “describieron cómo se concretaban las maniobras de pasamanos”.

En ese marco los fiscales del Ministerio Público Federal (MPF) solicitaron ocho años de cárcel, pero el tribunal condenó a Montoto a cinco años.