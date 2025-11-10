La Capital | Información General | Quini 6

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario que se pone en juego esta semana

Mientras que las principales modalidades quedaron vacantes, el Siempre Sale repartió más de 20 millones de pesos. Cuatro ganadores son de Santa Fe

10 de noviembre 2025 · 08:35hs
Por primer avez en la historia

Por primer avez en la historia, el pozo acumulado superó la barrera de los $10.000 millones

Este domingo 9 de noviembre se realizó el sorteo 3.320 del Quini 6, donde los pozos Tradicional, La Segunda y Revancha quedaron vacantes. El Siempre Sale tuvo 15 ganadores que recibirán $22.027.950 cada uno, entre los que se encuentran cuatro santafesinos.

El pozo acumulado sigue creciendo y alcanzó un nuevo récord histórico: $10.100.000.000. La próxima edición de la lotería se realizará este miércoles 12 de noviembre a las 21.15.

Para poder participar, deben realizar las apuestas en agencias oficiales o plataformas digitales habilitadas.

A continuación, los resultados:

Tradicional

Números sorteados: 02 - 05 - 09 - 26 - 28 - 45

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $828.530.010

Con cinco aciertos: 29 ganadores, que recibirán $1.270.107

Con cuatro aciertos: 2.116 ganadores, que recibirán $5.222

La Segunda

Números sorteados: 05 - 17 - 18 - 21 - 22 - 26

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $2.221.354.454

Con cinco aciertos: 91 ganadores, que recibirán $404.759

Con cuatro aciertos: 3.442 ganadores, que recibirán $3.210

Revancha

Números sorteados: 01, 03, 04, 15, 25 y 31

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $5.823.231.021

Siempre Sale

Números sorteados: 17, 30, 33, 37, 40 y 41

Con cinco aciertos: 15 ganadores, que recibirán $22.027.950

Pozo extra

2.494 ganadores, que recibirán $52.125

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>>Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Noticias relacionadas
todo vacante: el quini 6 tendra el domingo el pozo mas grande de su historia

Todo vacante: el Quini 6 tendrá el domingo el pozo más grande de su historia

el quini 6 quedo vacante y el pozo acumulado se acerca al record historico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

¿cuando cobro?: el cronograma de pago de anses en noviembre

¿Cuándo cobro?: El cronograma de pago de Anses en noviembre

Anses dio a conocer el monto de las Becas Progresar en noviembre

Becas Progresar de Ansés: cuánto y cuándo se cobra en noviembre

Ver comentarios

Las más leídas

Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newells: seguirá en primera

Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newell's: seguirá en primera

Aldosivi ganó y Newells ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Aldosivi ganó y Newell's ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

La carrera de los autos locos en Interlagos la ganaron Franco Colapinto y Pierre Gasly

La carrera de los autos locos en Interlagos la ganaron Franco Colapinto y Pierre Gasly

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Lo último

El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario

El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario

Renault Kardian: tecnología, diseño y financiación directa sin intermediarios

Renault Kardian: tecnología, diseño y financiación directa sin intermediarios

Homenaje a Virginia Ferreyra en Colectividades: presentaron un libro sobre la bailarina

Homenaje a Virginia Ferreyra en Colectividades: presentaron un libro sobre la bailarina

El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario

Su último cargo fue como jefe de la UR III del departamento Belgrano. Lo designaron tras las detenciones de jefes en la causa de fraude con combustibles

El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario
Alcoholemia positiva: chocó a un taxis, huyó e intentó coimear a policía
LA CIUDAD

Alcoholemia positiva: chocó a un taxis, huyó e intentó coimear a policía

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias
La Ciudad

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol
Ovación

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Matías Bottoni espera por su silla de ruedas, diseñada especialmente para él

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Matías Bottoni espera por su silla de ruedas, diseñada especialmente para él

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses
La Ciudad

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newells: seguirá en primera

Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newell's: seguirá en primera

Aldosivi ganó y Newells ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Aldosivi ganó y Newell's ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

La carrera de los autos locos en Interlagos la ganaron Franco Colapinto y Pierre Gasly

La carrera de los autos locos en Interlagos la ganaron Franco Colapinto y Pierre Gasly

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Ovación
Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Las Vegas de la Fórmula 1
Ovación

Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Las Vegas de la Fórmula 1

Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Las Vegas de la Fórmula 1

Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Las Vegas de la Fórmula 1

Luca Regiardo tras la salvación de Newells: Fue un año donde aprendí muchísimo

Luca Regiardo tras la salvación de Newell's: "Fue un año donde aprendí muchísimo"

El guiño de Colapinto a Dua Lipa y su festejo tras la victoria de Boca en el Superclásico

El guiño de Colapinto a Dua Lipa y su festejo tras la victoria de Boca en el Superclásico

Policiales
El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario
Policiales

El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario

Se le cayó la pelota en otra casa y la fue a buscar: denunció que su vecino amenazó con disparar

Se le cayó la pelota en otra casa y la fue a buscar: denunció que su vecino amenazó con disparar

Reabren la causa por un femicidio de hace 20 años y ofrecen recompensa millonaria

Reabren la causa por un femicidio de hace 20 años y ofrecen recompensa millonaria

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

La Ciudad
Homenaje a Virginia Ferreyra en Colectividades: presentaron un libro sobre la bailarina
La Ciudad

Homenaje a Virginia Ferreyra en Colectividades: presentaron un libro sobre la bailarina

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Alcoholemia positiva: chocó a un taxis, huyó e intentó coimear a policía

Alcoholemia positiva: chocó a un taxis, huyó e intentó coimear a policía

Purga de cañerías de agua:  qué deben tener en cuenta los usuarios

Purga de cañerías de agua:  qué deben tener en cuenta los usuarios

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el edificio de Sarmiento 778
La Ciudad

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el edificio de Sarmiento 778

Qué papel juega Losada en la polémica reforma laboral que impulsa Milei
Política

Qué papel juega Losada en la polémica reforma laboral que impulsa Milei

Pichetto contra Mercado Libre: Shein y Temu te van a pasar por arriba
Economía

Pichetto contra Mercado Libre: "Shein y Temu te van a pasar por arriba"

Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa
Información General

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa

Central puntero: ¿qué tiene que pasar para que gane su grupo en la penúltima fecha?

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central puntero: ¿qué tiene que pasar para que gane su grupo en la penúltima fecha?

Contra las retenciones: Pullaro afirma que ayudan a barones del conurbano
Política

Contra las retenciones: Pullaro afirma que ayudan a "barones del conurbano"

Argentina llenó la canasta en el Mundial sub-17 y le metió siete goles a Fiyi
Ovación

Argentina llenó la canasta en el Mundial sub-17 y le metió siete goles a Fiyi

Femicidio en Villa G. Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario
Policiales

Femicidio en Villa G. Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario

Un regalo superclásico: Dua Lipa se llevó la camiseta de River del Monumental
Zoom

Un regalo superclásico: Dua Lipa se llevó la camiseta de River del Monumental

La Nochebuena está a un paso: el Rockefeller Center ya tiene su árbol de Navidad
Información General

La Nochebuena está a un paso: el Rockefeller Center ya tiene su árbol de Navidad

No era un detective del robo del Louvre, apenas un adolescente elegante
Información General

No era un detective del robo del Louvre, apenas un adolescente "elegante"

Brasil reconstruye una ciudad totalmente en ruinas tras el paso de un tornado
Información General

Brasil reconstruye una ciudad totalmente en ruinas tras el paso de un tornado

Cierre del gobierno de EEUU: hay más de 2.000 vuelos cancelados por día
Información General

Cierre del gobierno de EEUU: hay más de 2.000 vuelos cancelados por día

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

Por Pablo Mihal
Ovación

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios
La Ciudad

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios

Dengue: los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dengue: los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

El uno x uno de Newells: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su expareja
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su expareja

La provincia extendió la inscripción para entrar al Servicio Penitenciario
Policiales

La provincia extendió la inscripción para entrar al Servicio Penitenciario