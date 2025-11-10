La Capital | Policiales | Ataque

Condenados por un ataque a tiros en la canchita de Vía Honda, donde ya hubo dos asesinatos

Dos hombres recibieron penas de 5 a 9 años de prisión por balear a tres personas en septiembre de 2022 en la canchita de Cerrito al 3900, un escenario atravesado por una seguidilla de hechos violentos

10 de noviembre 2025 · 17:50hs
La cancha de Cerrillos al 3900

La cancha de Cerrillos al 3900, en el barrio Vía Honda, donde se sucedieron ataques con armas en 2022. 

En la segunda mitad de 2022, el año de la tasa de homicidios más alta en Rosario, una canchita de fútbol de Cerrillos al 3900 fue escenario de disputas violentas ligadas al narcotráfico en el barrio Vía Honda. Entre ellas estuvo el ataque a tiros que sufrieron un hombre y su pareja tras discutir con dos vecinos que, luego de balearlos, intentaron matarlos con disparos de remate que no salieron y más balazos en una corrida que no dieron en el blanco. Los detenidos por el ataque —en el que además hubo una familiar de las víctimas herida en un brazo— fueron condenados a penas de 5 a 9 años de prisión en un juicio abreviado.

Se trata de Eduardo Rodríguez y Luciano Aguilar, quienes aceptaron condenas en una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal. En un acuerdo entre el fiscal Lisandro Artacho y la defensa de ambos fueron considerados autores de los delitos de homicidio agravado en tentativa además de la portación ilegal de armas. El convenio fue homologado por la jueza Silvana Lamas González.

Rodríguez, el primero en abrir fuego aquella tarde en la canchita de calle Cerrillos, recibió una pena de 7 años y 4 meses de prisión por atacar a dos personas con intención homicida. Como contaba con una condena previa a 3 años y medio por tenencia de estupefacientes, las dos se unificaron en 9 años. Aguilar, sin sentencias previas y ligado sólo a uno de los ataques, sumó el delito de amenazas y fue condenado a 5 años y 4 meses.

>>Leer más: Un hombre de 57 años fue asesinado a tiros cerca de la cancha de fútbol de barrio Vía Honda

El medio de un clima caldeado en el barrio de la zona sudoeste, el ataque fue precedido por dos asesinatos ocurridos un mes antes en la misma canchita de Cerrillos al 3900. Lo que trascendió aquel 4 de septiembre fue que hubo “una discusión que comenzó en un partido y terminó a los balazos” entre los arcos modestos montados sobre el piso de tierra. El incidente finalizó con un hombre y una mujer heridos de bala que fueron trasladados al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez.

Ataque a tiros en un partido

Los vecinos llamaron al 911 y al llegar los policías se encontraron con un escenario caótico. Había gente desesperada y un tumulto frente a una chatarrería de Felipe Moré y Cerrillos. Allí, en el interior de un pasillo, una mujer les explicó a los policías que un momento antes dos familiares habían sido heridos tras discutir con un hombre llamado Luciano y otro al que conocían como “Lalo”, que habían empezado a los tiros en la canchita del barrio. En el lugar se encontraron vainas y manchas de sangre.

Dos meses más tarde, el 9 de noviembre de ese año, la investigación del ataque derivó en ocho allanamientos realizados en el barrio Vía Honda. En esa ocasión se incautaron 600 envoltorios con marihuana listos para comercializar en un domicilio de Espinoza al 5400, hubo dos detenidos y se secuestraron autos, motos, armas y municiones.

>> Leer más: Dos heridos en otra balacera en Vía Honda, en el mismo lugar donde hace una semana mataron a un joven de 20 años

La investigación fiscal reconstruyó que aquella tarde de septiembre, a las 17.30, una pareja llegó a la cancha de Cerrillos al 3900 en busca de Aguilar. El hombre le reclamó a Aguilar que hubiera golpeado a un familiar y comenzaron a discutir. En ese momento se acercó Rodríguez, sacó un revólver de la cintura y empezó a dispararle a la víctima. Herido con dos disparos en el brazo derecho y otro en el abdomen, el hombre cayó al suelo y el atacante siguió disparándole, en este caso sin lograr herirlo.

La mujer salió corriendo a su casa para preservarse del ataque y fue entonces, según reconstruye el fallo, que Aguilar sacó un revólver negro y comenzó a dispararle. La hirió en las piernas. Hubo una secuencia posterior de disparos unos minutos más tarde, frente a su casa de Felipe Moré al 3800, cuando la mujer intentaba subir a un vehículo para dirigirse a un hospital. En ese momento llegó Aguilar en una moto Honda Wave negra y abrió fuego, sin llegar a herirla, y escapó por calle Rivero.

>>Leer más: Vía Honda, un barrio donde los niños están expuestos a los balazos

Luego se registró un último incidente a tiros cuando una familiar de las víctimas llegaba a su casa en en el pasaje Casal y se acercó Aguilar gritando amenazas. Rodríguez iba entonces como acompañante en una moto, de la cual bajó para acercarse a la mujer y efectuó varios disparos. Resultó herida en el brazo derecho.

Saga violenta

El ataque con tres víctimas fue parte de una serie de agresiones con armas de fuego en la canchita, con adultos y niños heridos. Dos de esos hechos terminaron con víctimas fatales. El 9 de agosto de ese año Jorge Bustos, de 20 años, fue asesinado a tiros a metros de la canchita. En el ataque resultaron heridos una mujer de 40 años y un chico de 13. A la semana, en el mismo lugar fueron baleados dos hombres de 23 y 29 años con heridas en el abdomen, un omóplato y las piernas.

El 21 de agosto ultimaron con múltiples balazos a Miguel Eduardo Leiva, de 57 años, en Cerrillos al 3900. Los atacantes fueron varios hombres que bajaron de un auto blanco. En el lugar del crimen arrojaron un cartel que decía “Peruano plantate la mafia no perdona gil”.

El incidente por el que ahora se dictaron condenas no fue el último. A fines de octubre de ese año fue herida una nena de 8 años cuando quedó en medio de un ataque dirigido a personas que custodiaban un puesto de venta de drogas. Los vecinos indicaron que por entonces vivían en una situación de permanente peligro impuesta por vendedores de drogas del barrio.

El Tribunal Oral Federal de Rosario, integrado por los jueces Osvaldo Facciano y Mario Gambacorta (ambos en la sala) y la jueza Elena Dilario (vía Zoom). 

Villas Cañás: cultivaba marihuana en su casa para vender y la Justicia lo sentenció a cinco años

El gobierno provincial puso a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Unidad Regional II de la Policía.

El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario

Luciano V. fue trasladado a la comisaría por agredir a un vecino menor de edad.

Fue a buscar la pelota a otra casa y denunció que su vecino amenazó con disparar

Fiscalía General informó la apertura de la causa por el asesinato de María Florencia Morello, ocurrido en 2005 en Santa Fe. 

Reabren la causa por un femicidio de hace 20 años y ofrecen recompensa

