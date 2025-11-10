Wanda Nara en el show de Martín Cirio: cantó "Bad Bitch" y reveló que un ex le escribió

En el Movistar Arena, además de la mediática, dieron el presente Yanina Latorre, Carmen Barbieri y varias estrellas del mundo del stream

El influencer, youtuber y streamer Martín Cirio llenó su primer Movistar Arena con “La noche de Martina” , un show que mezcló humor, performances musicales y grandes invitados. En ese marco, Wanda Nara apareció en el escenario del estadio del barrio porteño de Villa Crespo y sorprendió al público. La mediática cantó su hit “Bad Bitch”, dio consejos para superar un ex y reveló detalles de su vida personal.

Además de la presentación de la conductora de MasterChef Celebrity, también dieron el presente Yanina Latorre y Carmen Barbieri, dos mediáticas que tuvieron su propia sección en “La noche de Martina”.

Este domingo, la TV se encontró con el mundo digital con los diferentes youtubers y streamers que participaron del show de Martín Cirio, como El Bananero, los integrantes del programa de Luzu TV “Patria y Familia”, La “Tora” , exparticipante de “Gran Hermano”, el equipo “Mernosketti”, Matías Bottero, Gabino Silva y la bailarina y cantante Flor Vigna.

La performance de Wanda Nara y los consejos para perdonar un ex

En medio del show de Martín Cirio, y como una sorpresa para el público, la icónica Wanda Nara apareció en el escenario del Movistar Arena. Primero, cantó "Bad Bitch" y dio toda una performance con motocicleta incluida, y luego, consultada por Cirio, dio consejos para perdonar a una ex pareja. En ese contexto, Nara reveló que alguien de su pasado amoroso le volvió a mandar un mensaje.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedeebongiorno/status/1987686427484635569?s=48&partner=&hide_thread=false Wanda Nara cantando “BAD BITCH” en el show de Martin Cirio en Movistar Arena #LaNocheDeMartina pic.twitter.com/J9FM6drCoe — fefe (@fedeebongiorno) November 10, 2025

Sin previo aviso y al ritmo de su hit, la mediática ingresó al escenario arriba de una motocicleta y vestida de pies a cabeza de negro. Además del vistoso catsuit de latex, Wanda Nara lució una campera de cuero que contaba con un bordado en la espalda: "Bad Bitch", rezaba.

Tras la performance musical de la influencer, Martín Cirio le pidió consejos. "Quiero que me des un tip de cómo perdonar a un ex”. Wanda Nara respondió filosa, fiel a su estilo: “No sé. Para mí no se perdona. Tenés que mejorar cada vez para que se quiera matar”.

Frente al público del Movistar Arena, la mediática reveló un secreto sobre alguien de sus pasado amoroso, aunque evitó dar nombres propios: “Hoy me escribió un ex muy cercano, y se ve que no lo había bloqueado bien del todo”, detalló la famosa.