Se viene el Cosquín Rock con la "grilla más importante" de su historia

Para su próxima edición, desde la organización apuestan a un line up diverso y contundente, que incluye a artistas como Babasónicos, Slash (ex Guns N' Roses), Divididos, Las Pelotas, Las Pastillas del Abuelo, Skay, La Vela Puerca, Lali, Duki, Dillom, Miranda!, Ciro y Los Persas, Conociendo Rusia, Ke Personajes, Damas Gratis, y Usted Señalemelo, entre muchos otros.

Hace varios años que el festival viene expandiendo su programación más allá del estricto “rock” que sigue coronando su nombre y marcando su pulso vital. “Yo creo que el Cosquín tiene una esencia rockera. Siempre el escenario principal es el escenario en el que están las figuras del rock”, aseguró Palazzo sobre este punto. Sin embargo, el crecimiento exponencial del evento y la aparición de audiencias más polifacéticas, menos atadas a un género musical, animó a los organizadores a sumar shows de distintos estilos.

“Hoy un adolescente no tiene problemas con una playlist en la que convivan Los Redondos, No Te Va Gustar, AC/DC, Milo J, María Becerra y Nicki Nicole. No hay ningún prejuicio y escuchar una cosa no te limita a escuchar otra. Lamentablemente a mí me costó mucho entender eso. Pero por suerte todos los que trabajan con nosotros entendieron perfectamente cuáles eran los cambios que necesitaba el festival”, reconoció Palazzo, que se presenta como un “fanático del blues”.

“El Cosquín siempre tuvo elementos disruptivos. Nunca fuimos un festival de la cómoda. Hoy estoy orgulloso de lo que logró este equipo”, agregó el productor, quien destacó por ejemplo la incorporación de artistas internacionales y consagrados de la música electrónica como Steve Aoki o el dúo alemán Claptone.

José Palazzo José Palazzo, creador del Cosquín Rock, en acción durante una de las recientes ediciones del festival.

Un festival a prueba de todo

Desde sus comienzos en febrero de 2001 en la plaza Próspero Molina (histórica sede del festival de Cosquín), el Cosquín Rock se forjó como un evento resiliente. Ni las crisis económicas, ni las inclemencias climáticas, ni una pandemia mundial pudieron detenerlo. El Covid sólo obligó el paso a la virtualidad de la edición 2021, que marcó su vigésimo aniversario. “Nuestro festival ha atravesado tormentas perfectas, no sólo en lo económico y lo político. En la edición número dos, que fue en enero de 2002, tuvimos que pedir un permiso especial a Nación para hacer el festival porque había dictado estado de sitio. Hemos sobrevivido situaciones muy particulares”, rememoró Palazzo, quien también subrayó las dificultades de la edición post Cromañón, en el verano del 2005.

Este espíritu también delineó parte de la identidad del Cosquín, que a lo largo de los años no sólo resistió sino que creció y expandió: en la última década ha tenido o tiene ediciones en Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú, Bolivia y España, entre otras. Su versión local cambió de sede varias veces, como parte de los desafíos: de la plaza Próspero Molina,se mudó a la Comuna de San Roque en 2005, y desde el 2011 se desarrolla en el Aeródromo de Santa María de Punilla.

La capacidad de “reconstruir y salir adelante” ante cada crisis no es casual. Tiene que ver con una dinámica de trabajo de constante revisión y búsqueda de mejoría. “Cuando termina al festival, al día siguiente comemos con nuestros socios de Uruguay, Paraguay, Chile, México, Colombia, España, charlamos con ellos y escuchamos lo que les pareció. El jueves siguiente nos juntamos con el equipo de trabajo para que nos digan en cada área qué cosas no resultaron cómo estaban previstas o cuáles nos sorprendieron para bien. Tomamos nota en caliente de las cosas que creemos que hay que modificar para mejorar la experiencia”, compartió Palazzo, que además del Cosquín Rock (en sus múltiples formas), es productor de bandas de alto perfil en la escena nacional como Don Osvaldo y La Renga.

Una edición prometedora

El Cosquín Rock 2024 se perfila como un evento imperdible, incluso dentro de su propia historia. En dos jornadas consecutivas, ofrecerá música ininterrumpida, en múltiples escenarios y para todos los gustos. El público promete llegar de a decenas de miles y desde todo el país, como es propio del festival.

“Otra de las cuestiones claves de la idiosincrasia del Cosquín es que requiere cierta peregrinación. No es un festival urbano, no está tratado con esa ideología sino que tiene características de un festival de montaña, y esa es su esencia sin dudas. Si nosotros lo trasladáramos a Capital Federal perdería eso”, caracterizó Palazzo, agregando que lo considera “el festival federal por excelencia”.

Además, de cara a la próxima edición, el productor hizo hincapié en la ampliación de los patios de comida y la incorporación de un sistema “cashless” para las compras dentro del predio (se carga dinero a una suerte de billetera virtual especial, que funciona como medio de pago), con el objetivo de “optimizar los tiempos”. A su vez, subrayó la profundización de un sistema de cuidado del ambiente, que sostienen hace siete años. “El año pasado logramos huella de carbono cero, y este año vamos a potenciar eso”, apuntó en este sentido.

“Hemos trabajado también en que estilos o artistas similares no se pisen. Vamos a publicar un mes antes la grilla con los horarios para que la gente pueda organizar con tiempo su día. Y además va a haber mucha variedad musical. Tango, reggae, heavy, cumbia, folklore, rock and roll. Mi recomendación es que abran la cabeza y vayan a ver todo lo que puedan”, cerró Palazzo.