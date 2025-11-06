La Capital | La Ciudad | histórico

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante todo noviembre

Presentará una obra épica cristiana con una puesta en escena impactante y con entrada libre y gratuita. "Es nuestro regalo para la ciudad", aseguraron

6 de noviembre 2025 · 19:15hs
“Hechos: una historia diferente” narra la transformación de un perseguidor de cristianos. Se presentará en el ex-Capito.

“Hechos: una historia diferente” narra la transformación de un perseguidor de cristianos. Se presentará en el ex-Capito.

Tras un éxito sin precedentes el año pasado, con más de 20.000 espectadores, el musical “Hechos: una historia diferente” regresa al Centro de Convenciones Cristiano (excine teatro Capitol, San Martín 940) para una nueva temporada. De esta manera, la antigua sala retomará su mística durante noviembre.

La obra, que obtuvo tres nominaciones a los Premios Hugo (el máximo reconocimiento del teatro musical argentino), se presentará todos los viernes de noviembre, a las 20, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

Inspirada en la vida del apóstol Pablo, “Hechos: una historia diferente” narra la transformación de un perseguidor de cristianos en uno de los mayores referentes del mensaje de Jesús. A través de una puesta en escena impactante, música original y un gran elenco local, la producción combina arte, historia y un poderoso mensaje de fe.

“La respuesta de Rosario fue abrumadora; fue un verdadero fenómeno cultural y social. Nuestro objetivo al volver es simple, que nadie se quede sin verla. Por eso, el acceso será totalmente libre y gratuito. Es nuestro regalo a la ciudad”, aseguró el pastor Pablo Silvestre.

Novedad 2025: versión extendida con escena inédita

Esta nueva temporada incorpora una versión extendida que incluye una escena inédita, ovacionada durante su única presentación experimental en 2024. Una oportunidad imperdible tanto para quienes aún no la vieron como para quienes desean revivir la historia con una mirada renovada.

image

Ya el año pasado, las instalaciones del inmueble, patrimonio arquitectónico de Rosario, se remodelaron para adecuarse a esta producción. Se refaccionó el escenario en su totalidad para adaptarlo a la obra y se restauraron los pisos y la infraestructura sanitaria. Además, se invirtió en sonido, se adquirieron pantallas de ultima generación y se incorporó tecnología de avanzada.

Incluso, se hicieron trabajos de pintura e impermeabilización, y se renovaron los camarines, además de la entrada a la sala.

Este edificio fue inaugurado el 6 de Julio de 1927 con el nombre de cine teatro Capitol. Era, por entonces, el salón más moderno y confortable de Rosario y se convirtió en el primero en dar cine continuado, y en el segundo que brindó un espectáculo sonoro en la ciudad. Así, con una capacidad de 800 butacas, desarrolló esta actividad hasta el inicio de los años 90.

Luego, en 1994, el lugar adquirió nuevamente relevancia cuando la Iglesia Evangélica Misionera Argentina (Iema) lo alquiló renombrándolo Centro de Convenciones Cristiano, para celebrar eventos evangelísticos, congresos y recitales, "en función de atender las necesidades de miles de personas", dijeron desde la Iema.

Finalmente, en 1996, la institución, liderada por los pastores José María Silvestri y su esposa Mabel, adquirió el inmueble en su totalidad, con la ayuda de la congregación.

Un legado

"Desde esa fecha hasta la actualidad, el Centro de Convenciones Cristiano mantiene su objetivo de ser una puerta abierta para la predicación del Evangelio", sumaron en la Iema.

