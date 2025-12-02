El gobernador Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura

El llamado incluye una docena de temas, entre los que se destacan el presupuesto 2026, la ley tributaria y la emergencia en seguridad

El gobernador Maximiliano Pullaro, en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura.

El gobernador Maximiliano Pullaro habilitó el tratamiento de temas para las sesiones extraordinarias de la Legislatura de Santa Fe durante diciembre .

La decisión se formalizó mediante el decreto N° 3084/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial de la provincia.

Por lo pronto, ambas Cámaras legislativas acordaron sesionar el 11 y 18 de diciembre , con el objetivo de consagrar dos normas clave para la Casa Gris de cara al año próximo: el presupuesto 2026 y la ley tributaria .

En función de la nueva Constitución de Santa Fe, el período ordinario de la Legislatura irá del 15 de febrero al 30 de noviembre . Por ese motivo, las sesiones extraordinarias deberán realizarse en diciembre (en enero habitualmente hay receso parlamentario).

El decreto incluye doce mensajes que el Ejecutivo envió a las Cámaras para su tratamiento, entre los que también se destaca el pedido de autorización para tomar un empréstito de hasta 50 millones de euros con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

Emergencia en seguridad

La convocatoria contempla también el pedido de aval a los pliegos para que Lotería pueda convocar a licitación para licencias para la instrumentación, implementación, operación y explotación de apuestas deportivas en línea en la provincia.

Lo propio ocurre con la prórroga de una parte de la emergencia en seguridad. Y respecto de la futura ley orgánica de municipios, el tema será habilitado aunque el mensaje respectivo llegará en los próximos días a la Legislatura.

Otro proyecto clave busca adaptar el funcionamiento del fuero Penal Juvenil a la ley 13.018 y al nuevo Código Procesal Penal Juvenil.