La Capital | Zoom | Rosarina

La rosarina Jazmín Varela presenta su nueva novela gráfica protagonizada por perros

La dibujante y tatuadora acaba de publicar “Campeón” (Editorial Sigilo) y lo presenta este jueves 4 en El Diablito.

Morena Pardo

Por Morena Pardo

3 de diciembre 2025 · 06:30hs
La dibujante rosarina Jazmín Varela presenta este jueves su nueva novela gráfica Campeón

Foto: Virginia Molinari

La dibujante rosarina Jazmín Varela presenta este jueves su nueva novela gráfica "Campeón", protagonizada por los perros de dos generaciones

Jazmín Varela no sólo es una de las dibujantes más destacadas de la ciudad, sino también de su generación. Eso demuestra con “Campeón”, su reciente novela gráfica, publicada en noviembre por Editorial Sigilo. A lo largo de 352 páginas, narra con crudeza y con ternura la vida de los perros de una familia a lo largo de dos generaciones. El próximo jueves 4 de diciembre, lo presenta con entrada libre y gratuita en El Diablito (Maipú 622), junto a la también autora y dibujante Julia Barata.

“Campeón” es el cuarto libro de Jazmín, que antes publicó “Guerra de soda”, “Tengo unas flores con tu nombre” y “Cotillón” (todos en la editorial Maten al mensajero). Además, la dibujante fue parte de varias antologías y es la autora del arte de tapa de “Cometierra”, la reconocida novela de Dolores Reyes.

En esta nueva obra, Varela “despliega una madurez estilística y narrativa poderosísima, sensible a lo más duro y a lo más tierno de sus personajes”, según definen los editores.

>> Leer más: Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas del ranking

"Terror, ternura y perros"

Es que, a diferencia de la mayor parte del contenido que actualmente tiene a los perros como protagonistas, “Campeón” es una exploración brutalmente honesta que aborda todo lo que los animales representan en la vida de los humanos: son compañía fiel, son amigos, familia, siestas dóciles en el sillón, pero también caos, ferocidad, complejidades y dolor.

La novela gráfica es una obra atravesada por terror doméstico, donde el eje narrativo es una maldición familiar: un destino trágico parece alcanzar a todos los perros que llegan a la vida de un hombre, de su pareja, y más adelante de su hija. De esta manera, “Campeón” se articular a partir de una serie de “relatos que conforman una memoria sentimental”.

“Tenía varias anécdotas familiares dando vueltas en la cabeza, que me parecía que podía servir para una novela gráfica. Eran anécdotas que se repetían muchísimo. Cada vez que me juntaba con mi mamá o mi papá nos poníamos a hablar de perros que ellos tuvieron y volvían estas historias, que siempre tenían una especie de final trágico. Me parecía bueno tener un mapa familiar de esas historias y pensar cómo mis papás iban construyendo su vínculo a partir de esas cosas que les pasaban”, contó Jazmín en diálogo con La Capital.

“A partir de esa idea, me junté con ellos por separado, les pedí que me vuelvan a contar las anécdotas y las grabé. Les fui haciendo preguntas sobre detalles, sobre cosas que no tenía muy claras y fui juntando estas historias que por supuesto después deformé. La historia de mis papás o esta cosa más autobiográfica es sólo un punto de partida, después todo fue mutando”, agregó la autora.

>> Leer más: Ciencia, dibujo y ficción: tres podcasts rosarinos para descubrir

Cuando los primeros bocetos se convirtieron en las primeras páginas, Varela empezó a reunirse con el editor José Sainz, quien a partir de “Campeón” se oficializó como “editor de cómic y libro álbum contemporáneos” de Sigilo. “Vengo trabajando con él hace un montón y le mostré lo que tenía, porque él es siempre mi primer lector. Empezamos a trabajar juntos en la historia, y se empezó a desarrollar”, compartió Varela.

La potencia artística de “Campeón” se condice con la audacia de Jazmín, en tanto se mete de lleno y sin ingenuidad en una temática sensible y poco abordada. Pero sobre todo, la obra se destaca por su ejecución: blanco y negro, líneas sueltas, muy poco texto, y un trazo que se muestra sucio, enmarañado, como el universo que ilustra.

“Empezó medio por azar porque empecé a bocetar así, en blanco y negro y lineal. Varias veces me pregunté o puse en duda si hacerlo a color, o con otra técnica, o pulir más los dibujos. Pero a medida que iba siendo claro que era una novela gráfica y de una extensión bastante larga, me pareció que requería un estilo simple, sintético, que el dibujo no esté muy terminado, que hasta sea medio deforme o medio trash, y eso iba en sintonía con lo que iba contando”, detalló Jazmín sobre este punto.

Maitena, que comenta en libro en la contratapa, dice al respecto: “En cada nueva novela gráfica de Jazmín Varela la expresividad se eleva al siguiente nivel. Acá el blanco y negro y la línea suelta dan cuerpo a la tragedia y a la belleza de esta época espantosa”. Efectivamente, en los perros de “Campeón” parece condensarse la convivencia tirante y vital entre luminosidad y oscuridad, una que cobra particular relevancia en este momento histórico.

>> Leer más: La fotógrafa Adriana Lestido presenta una película y dos libros sobre su viaje al Ártico

Sobre todo, y en un plano más literal, la novela se mete con todas las facetas de la convivencia con los perros, incluyendo las partes más duras y menos representadas, como tener que hacerse cargo del cuerpo del animal después de su muerte. En esa escena que se repite, Jazmín da cuenta de una instancia de intimidad total, cuerpo a cuerpo, que los humanos tienen con los perros y no con los humanos. “Me gustaba contar también ese proceso y el impacto que tiene en la vida de uno, en la salud mental”, apuntó la autora.

“Los vínculos con los animales son súper intensos. Para mí están al mismo nivel de intensidad que un vínculo con humanos. Pero la gran diferencia es que son vínculos que sabemos que duran poco porque los perros viven menos que nosotros, así que ese vínculo va a estar inevitablemente atravesado por el dolor o la pérdida. Y esas son emociones súper intensas también. Quería explorar esos duelos porque siento que es algo de lo que no se habla mucho y que no se tiene tan en cuenta”, contó Varela.

Si bien la mayor parte de la obra transita “entre el realismo y el terror”, tiene un inesperado y por lo mismo increíble giro fantástico. “Este libro lo empecé en 2023, y en ese tiempo tuve una tragedia con mi perra en la que alguien se le cayó encima y la lastimaron mucho. Yo justo estaba trabajando en esto y me pareció que era un buen final que no termine con las historias de mi familia, sino con una más propia. Y ahí me di la licencia de irme completamente hacia la ciencia ficción o la fantasía”, detalló la autora al respecto.

Por supuesto, Jazmín le dedicó el libro a sus dos perras: “Pezón está acá conmigo y es un poco la perrita que aparece al final del libro. Y Panceta se murió el año pasado”, cerró.

Noticias relacionadas
Festejo verde. Sportsmen Unidos se consagró en el U17 masculino en el Nivel A y demostró ser el mejor de su categoría.

Básquet: Las formativas de la Asociación Rosarina ya tienen sus primeros campeones

Tiro Suizo y Oriental protagonizaron un cotejo definitorio para ver quien se quedaba en primera en la Rosarina.

Rosarina: el picante clásico entre Tiro Suizo y Oriental terrminó con un equipo descendido

Spotify está a punto de lanzar el ranking de los artistas y las canciones más escuchadas del año

Cuándo llega Spotify Wrapped 2025, el resumen musical del año

antes de llegar al streaming, una batalla tras otra gano en los premios gotham

Antes de llegar al streaming, "Una batalla tras otra" ganó en los Premios Gotham

Ver comentarios

Las más leídas

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Vuelve a Newell's un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Lo último

Arca: cuáles son los nuevos topes de facturación del monotributo para diciembre

Arca: cuáles son los nuevos topes de facturación del monotributo para diciembre

Cuándo llega Spotify Wrapped 2025, el resumen musical del año

Cuándo llega Spotify Wrapped 2025, el resumen musical del año

Cómo afecta el calor al auto y qué controles reforzar para evitar fallas

Cómo afecta el calor al auto y qué controles reforzar para evitar fallas

Apuran los últimos trabajos para inaugurar la Plaza 25 de Mayo

El acto será el domingo, a las 19. Con la apertura del espacio público se completan las obras de puesta en valor de la manzana fundacional de Rosario

Apuran los últimos trabajos para inaugurar la Plaza 25 de Mayo

Por Carina Bazzoni

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave
Politica

Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero
La Ciudad

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero

Bancos contra las billeteras virtuales: Pagar salarios ahí es un peligro
Economía

Bancos contra las billeteras virtuales: "Pagar salarios ahí es un peligro"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Vuelve a Newell's un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas

Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas

Ovación
Ariel Holan es el primer pasajero canalla que quiere asegurarse la continuidad

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ariel Holan es el primer pasajero canalla que quiere asegurarse la continuidad

Ariel Holan es el primer pasajero canalla que quiere asegurarse la continuidad

Ariel Holan es el primer pasajero canalla que quiere asegurarse la continuidad

Los Pumas deben madrugar: este miércoles se sortea el Mundial de Rugby con Argentina cabeza de serie

Los Pumas deben madrugar: este miércoles se sortea el Mundial de Rugby con Argentina cabeza de serie

Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Vuelve a Newell's un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Policiales
Balacera en Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda
Policiales

Balacera en Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel

La Ciudad
Apuran los últimos trabajos para inaugurar la Plaza 25 de Mayo

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Apuran los últimos trabajos para inaugurar la Plaza 25 de Mayo

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero

Fentanilo contaminado: presentaron el informe final de Diputados
Información general

Fentanilo contaminado: presentaron el informe final de Diputados

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso
La Ciudad

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura
Política

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura

La UNR le entrega a Fito Páez el título de doctor honoris causa
La Ciudad

La UNR le entrega a Fito Páez el título de doctor honoris causa

Una policía federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína
Policiales

Una policía federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el festival Cine Tiza
La Ciudad

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el festival Cine Tiza

Bullrich pidió que Messi se despegue de Tapia y tensó más la disputa con la AFA
Política

Bullrich pidió que Messi se despegue de Tapia y tensó más la disputa con la AFA

¿El magnesio puede ser beneficioso para las personas con hígado graso?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

¿El magnesio puede ser beneficioso para las personas con hígado graso?

Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los cuasi competidores
Economía

Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los "cuasi competidores"

José Núñez integrará la bancada de Provincias Unidas en Diputados
Política

José Núñez integrará la bancada de Provincias Unidas en Diputados

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros
La Región

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros

Tres hombres imputados por violenta agresión a inspectores municipales
LA CIUDAD

Tres hombres imputados por violenta agresión a inspectores municipales

Frigorífico de Villa G. Gálvez en crisis: trabajadores quieren una cooperativa
LA REGION

Frigorífico de Villa G. Gálvez en crisis: trabajadores quieren una cooperativa

Se viene la 36ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, con participación rosarina

Por Morena Pardo
Zoom

Se viene la 36ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, con participación rosarina

Demoraron a diez personas por pintadas vinculadas a las elecciones en un sindicato
La Ciudad

Demoraron a diez personas por pintadas vinculadas a las elecciones en un sindicato

Monteoliva asume en Seguridad y ratifica la doctrina Bullrich
POLITICA

Monteoliva asume en Seguridad y ratifica la "doctrina Bullrich"

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario
La Región

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario