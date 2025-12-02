La Capital | Economía | Grassi

Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los "cuasi competidores"

La firma rosarina logró las mayorías y desacreditó las objeciones de Dreyfus y Molino Agro al sostener que solo buscan la quiebra de la cerealera defaulteada

2 de diciembre 2025 · 09:11hs
Grassi presentó las mayorías antes que nadie para quedarse con Vicentin

Grassi presentó las mayorías antes que nadie para quedarse con Vicentin

El grupo Grassi, quien fue el primero en lograr la mayoría de acreedores necesarias en el cramdown de la cerealera defaulteada Vicentin, rechazó en las últimas horas las impugnaciones de los competidores en el proceso Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC). Además, le pidió al juez, Fabián Lorenzini, que homologue de una vez por todas el acuerdo concursal así materializa la toma de la cerealera sino quebraría.

Los abogados de la firma desacreditan los argumentos de las compañías, a las que califica de “cuasi consorcio competidor”. Califican a las objeciones presentadas, las cuales alegan un error en el cómputo y la naturaleza abusiva de la propuesta, como extemporáneas e impulsadas por el objetivo de forzar la quiebra de la concursada.

La corredora rosarina defiende la validez de su propuesta, señalando que fue la primera en obtener las mayorías de acreedores necesarias conforme a la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ) (más del 66% de capitas y 84% del capital), lo que le otorga el derecho a la transferencia accionaria. "El resultado de la negociación llevada adelante por Grassi fue contundente y abrumador: REPETIMOS, la propuesta de mi poderdante obtuvo la adhesión de 1141 acreedores sobre 1.708 computables (66% de capitas) que representan $85.362.603.160,46 equivalente al 84,9998% del capital computable que asciende a $100.426.852.066,61".

Grassi contesta

El documento, firmado por Guillermo Casanova, abogado y apoderado de la firma, sostiene que la propuesta “no ha viciado la voluntad de ningún acreedor, no es abusiva”. Asegura que las pretensiones esgrimidas por el “cuasi consorcio intentan generar mayorías ficticias de manera forzada”.

La empresa sostiene que a esta altura debe resolverse la homologación de la propuesta Grassi o la quiebra de la concursada, ya que la pretensión impugnatoria de los “cramdistas perdidosos” tiene como único fin la declaración de quiebra de Vicentin.

“Es así que centraron sus esfuerzos en que los acreedores revoquen las conformidades dadas a la propuesta de Grassi SA, en lugar de convencer de las bondades de la suya”. Por eso considera “extemporáneas” las pretendidas exclusiones de los votos de Commodities SA, Avir South SARL y Vicentin Paraguay SA.

Incluso dicen que los planteos no describen una "discrepancia técnica honesta", sino un intento deliberado de desfigurar la realidad económica del mercado de soja. Es ahí cuando se enfoca en los números y esquemas de la propuesta. "La cuantía de las bonificaciones ofrecidas es el punto donde la transparencia cobra protagonismo. Con más de 136 años de experiencia como gran operador del mercado granario argentino, Grassi optó por un esquema simple y auditable para que cada acreedor pueda evaluar el impacto económico en su propio modelo de negocio", escribió.

marianograssi
Mariano Grassi, vicepresidente y CEO de Grupo Grassi SA.

Mariano Grassi, vicepresidente y CEO de Grupo Grassi SA.

“El "consorcio” competidor ha dejado firme y consentida la providencia que declara la existencia de acuerdo preventivo y mayorías de Grassi por lo que ha perdido la oportunidad de imponer su propuesta y sus mayorías ficticias”.

También señala que los competidores hicieron un planteo "absolutamente tardío y con el único fin de embarrar la cancha”, porque comenzaron tarde a recolectar conformidades. "Parece una conclusión lógica sobre dicho aserto, que las impugnantes, al darse cuenta de que perdían la carrera, comenzaron a utilizar cualquier artilugio a su alcance a fin de evitar el triunfo de mi representada".

Por último Grassi argumenta que su plan ofrece un trato equitativo mediante un menú de opciones comerciales y un compromiso de inversión que garantiza la continuidad de la actividad empresarial de Vicentin.

GRASSI-SA-CONTESTA-IMPUGNACIONES

Noticias relacionadas
El precio de la carne vacuna se aceleró durante octubre, más aún en noviembre.

Consultoras estiman que la inflación de noviembre estará cerca del 2,5 %

Fisfe destacó el trabajo conjunto y sostenido que se viene realizando para lograr el reconocimiento pleno de los servicios industriales como parte integral del entramado productivo.

Industriales santafesinos respaldan las nuevas medidas fiscales para fortalecer al sector fabril

El gurú del dólar Salvador Di Stéfano dijo que el dólar bajará en diciembre.

El gurú rosarino del blue y un diagnóstico contundente: "En diciembre el dólar baja"

Se termina la segmentación de subsidios

Subsidios a la luz y el gas 2026: las respuestas a las dudas más frecuentes

Ver comentarios

Las más leídas

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario

Lo último

Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los cuasi competidores

Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los "cuasi competidores"

Cómo funciona AlertAR, el sistema que envía alarmas a los celulares en caso de riesgo climático

Cómo funciona AlertAR, el sistema que envía alarmas a los celulares en caso de riesgo climático

Quién es Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad que reemplaza a Bullrich

Quién es Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad que reemplaza a Bullrich

Hola, verano: el viernes inicia la temporada de las piletas Alem

La idea del municipio es ofrecer una alternativa de calidad a bajo costo: la entrada general estará $4.500 y el abono para toda la temporada en $70.000

Hola, verano: el viernes inicia la temporada de las piletas Alem

Por Nicolás Maggi

La autonomía municipal se promulga con un acto cargado de simbolismo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La autonomía municipal se promulga con un acto cargado de simbolismo

Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los cuasi competidores
Economía

Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los "cuasi competidores"

Fentanilo: se conoce el informe de la comisión investigadora de Diputados

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Fentanilo: se conoce el informe de la comisión investigadora de Diputados

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora
La Ciudad

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Ovación
Kimi Antonelli, la AFA y la maraña de las impiadosas redes sociales

Por Gustavo Conti
Opinión

Kimi Antonelli, la AFA y la maraña de las impiadosas redes sociales

Kimi Antonelli, la AFA y la maraña de las impiadosas redes sociales

Kimi Antonelli, la AFA y la maraña de las impiadosas redes sociales

Thiago Bartalini: Fue un golpe artero, solo quería separar y terminé en el hospital

Thiago Bartalini: "Fue un golpe artero, solo quería separar y terminé en el hospital"

El candidato Cristian DAmico presentó a Claudio Vivas, su director general para Newells

El candidato Cristian D'Amico presentó a Claudio Vivas, su director general para Newell's

Policiales
Dos heridos en una balacera en zona norte llegaron en moto hasta el Hospital Alberdi
POLICIALES

Dos heridos en una balacera en zona norte llegaron en moto hasta el Hospital Alberdi

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años

Femicidio: pedirán perpetua a acusado de matar a su expareja y un hombre

Femicidio: pedirán perpetua a acusado de matar a su expareja y un hombre

La Ciudad
Demoraron a diez personas por pintadas vinculadas a las elecciones en un sindicato
La Ciudad

Demoraron a diez personas por pintadas vinculadas a las elecciones en un sindicato

Hola, verano: el viernes inicia la temporada de las piletas Alem

Hola, verano: el viernes inicia la temporada de las piletas Alem

Fentanilo: se conoce el informe de la comisión investigadora de Diputados

Fentanilo: se conoce el informe de la comisión investigadora de Diputados

La autonomía municipal se promulga con un acto cargado de simbolismo

La autonomía municipal se promulga con un acto cargado de simbolismo

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes
La Ciudad

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa
Policiales

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Femicidio: pedirán perpetua a acusado de matar a su expareja y un hombre
POLICIALES

Femicidio: pedirán perpetua a acusado de matar a su expareja y un hombre

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años
Policiales

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años

Vignoli, Riestra, Brillos y Díaz en un valorado ciclo de lectura
Cultura

Vignoli, Riestra, Brillos y Díaz en un valorado ciclo de lectura

Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi
Ovación

Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi

Según Oxford, la palabra del año enoja a mucha gente: rage bait
Información General

Según Oxford, la palabra del año enoja a mucha gente: rage bait

Por el calentamiento global, proponen un impuesto a la emisión de gases de vacas 
Información General

Por el calentamiento global, proponen un impuesto a la emisión de gases de vacas 

Se fue Patricia Bullrich de Seguridad: ¿qué pasa con el Plan Bandera en la ciudad?

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Se fue Patricia Bullrich de Seguridad: ¿qué pasa con el Plan Bandera en la ciudad?

El gobierno definió la redacción del proyecto de reforma laboral
Economía

El gobierno definió la redacción del proyecto de reforma laboral

Consultoras estiman que la inflación de noviembre estará cerca del 2,5 %
Economía

Consultoras estiman que la inflación de noviembre estará cerca del 2,5 %

El Banco Central pagó Bopreal y canceló deuda con importadores
Economía

El Banco Central pagó Bopreal y canceló deuda con importadores

Reclamos de consumidores crecieron 29 por ciento: los más frecuentes
La Ciudad

Reclamos de consumidores crecieron 29 por ciento: los más frecuentes

Maximiliano Pullaro hace más cambios: sale la secretaria de Energía
Política

Maximiliano Pullaro hace más cambios: sale la secretaria de Energía

La UNR cumple 57 años: más carreras, más estudiantes y un acto en el Monumento
LA CIUDAD

La UNR cumple 57 años: más carreras, más estudiantes y un acto en el Monumento

Cómo llegar al 2026 renovado: la rutina para las semanas que quedan del año
Tendencias

Cómo llegar al 2026 renovado: la rutina para las semanas que quedan del año

San Lorenzo: 5 años por huir de un control y atropellar y matar un motociclista
LA REGION

San Lorenzo: 5 años por huir de un control y atropellar y matar un motociclista

Empalme Graneros:  sufrió lesiones graves e investigan si lo apuñaló su hermana
Policiales

Empalme Graneros:  sufrió lesiones graves e investigan si lo apuñaló su hermana

Afirman que la reducción de aranceles de importación no levantará ventas de juguetes
INFORMACION GENERAL

Afirman que la reducción de aranceles de importación no levantará ventas de juguetes

Presupuesto y boleto: dos temas del actual Concejo para cerrar el año

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Presupuesto y boleto: dos temas del actual Concejo para cerrar el año