Una agente de la Policía Federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína

El procedimiento fue sobre la ruta nacional 14, la agente reviste en Caba y el cargamento está valuado en 315 millones de pesos.

Una agente de la Policía Federal fue detenida en Concordia el 28 de noviembre pasado con más de 14 kilos de clorhidrato de cocaína que fue secuestrada durante un control en el puesto caminero Paso Cerrito, sobre la Ruta Nacional Nº 14.

La agente reviste en la ciudad de Buenos Aires. La droga estaba oculta en los zócalos de un Ford Fiesta Kinetic y según las primeras estimaciones el valor de la droga incautada sería de unos 315 millones de pesos .

Alrededor de las las 3:15 del viernes efectivos del Control Vial policial detuvieron el vehículo que circulaba en sentido norte–sur. Durante la revisión de rutina, los policías observaron anomalías estructurales en una de las partes inferiores del automóvil. Ante la sospecha, se utilizó un can narcodetector, que marcó positivamente la posible presencia de sustancias prohibidas.

Los efectivos extrajeron del auto tres envoltorios rectangulares con material compatible con estupefacientes. Este indicio inicial derivó en la convocatoria de personal especializado de la División Drogas Peligrosas Federación , que continuó con la requisa del vehículo. Como resultado, se hallaron seis paquetes adicionales ocultos en la estructura interna del automóvil.

Además del estupefaciente, se incautó el rodado y otros elementos vinculados a la causa, mientras que la conductora, quien es oficial de la fuerza nacional, fue aprehendida. El hallazgo derivó en el análisis de los elementos colectados y en nuevas medidas judiciales a lo largo del día, que concluyeron en tres allanamientos simultáneos: dos en Posadas (Misiones) y uno en La Matanza (Buenos Aires). Las diligencias estuvieron coordinadas por el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de Analía G. Ramponi, con intervención del Iñaki Bosch y el trabajo conjunto de la Dirección General de Drogas Peligrosas, divisiones policiales y Gendarmería Nacional.

El domingo, la imputada fue indagada ante la titular del Juzgado Federal, con la presencia de la Defensora Oficial y del Fiscal Federal, Francisco Bernhardt. En los próximos días, el Juzgado Federal resolverá la situación procesal de la acusada.

Según fuentes oficiales de acuerdo a la última valuación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y a la Dirección General de Aduana, el cargamento está valuado en más de 315 millones de pesos.∏