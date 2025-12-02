Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el Festival Internacional Cine Tiza

“9 razones para no entenderse” es una producción del taller de la escuela. Representará a Argentina en festivales el año próximo

El talento cinematográfico de los estudiantes rosarinos fue reconocido a nivel internacional. El cortometraje “9 razones para no entenderse”, una creación colectiva del Taller de Cine y Experimentación Audiovisual de la Escuela Superior de Comercio de la UNR , obtuvo el primer premio en la categoría Ficción del 17° Festival Internacional de Cine y Artes Estudiantiles Cine Tiza.

El certamen, que se realizó del 15 al 17 de octubre de 2025 en Oncativo, Córdoba, contó con una gran convocatoria de más de 260 piezas audiovisuales provenientes de 100 instituciones educativas de Argentina y de distintos puntos del mundo. Gracias a este galardón, la producción del Superior de Comercio no solo se destacó, sino que además fue elegida para representar al país en diversos festivales audiovisuales y de artes educativas durante el próximo año.

El corto ganador se centra en la figura de Hache, una adolescente que, marcada por el apodo que le ponen sus compañeros, se siente ignorada y silenciada. La trama ahonda en los conflictos intersubjetivos y la búsqueda de una salida que llevará a Hache a tomar decisiones inesperadas y a develar los secretos celosamente guardados de esa institución centenaria para proteger su reputación.

“Esto requerirá una exposición aún mayor que el uso de redes sociales, por lo que su venganza constituye un verdadero acto performático”, detallaron desde la producción. Los estudiantes del taller explican que el trabajo aborda “cómo los rumores sobre una persona le afectan y cómo esta responde”. Reconocen que la narrativa toca problemáticas contemporáneas como el “teléfono descompuesto” que se genera en la edad escolar, buscando plasmar estas realidades de una manera “dinámica” y con una imagen de gran calidad.

El proyecto fue, ante todo, una creación colectiva. “Un día nos juntamos en la terraza de la escuela y empezamos a tirar ideas, y así se fue formando”, comenta uno de los estudiantes. El taller fomenta la lluvia de ideas como base para la construcción de la narrativa.

“Lo lindo del trabajo es que nos vamos intercambiando los roles”, explica otro participante. Los alumnos rotan entre sonido, fotografía, dirección de actores y corrección. Esto permite que todos experimenten y prueben lo que más les gusta hacer, pero al fin y al cabo “es la gracia del proyecto colectivo: que todos podamos hacer un poco de todo y lograr un proyecto final”.

El jurado destacó precisamente la capacidad creativa del equipo al usar los recursos disponibles. El equipo del Superior cree que el triunfo se debe a la buena temática y a la habilidad de “hacer temas tan palpables para el día a día de una manera nueva con distintos recursos”.

El taller de cine

El Taller de Cine se dicta de manera gratuita los días sábados de 9 a 12:30 y es una actividad extracurricular abierta a toda la escuela (de primero a quinto año). Para los jóvenes, este espacio es una forma de “salir de la rutina diaria” y de la “monotonía de clase, estudiar, prueba”.

“Te ayuda a dar otro espacio, a generar otra cosa, una emoción más lúdica. Te da otra cara de la escuela”, destacaron los estudiantes, enfatizando la importancia de expresarse artísticamente. El profesor, por su parte, agradeció la seriedad con la que los chicos abordan el proyecto, incluso viniendo un sábado a la mañana.

El equipo

Los alumnos agradecieron a la escuela por el espacio, al profesor y dedicaron una mención especial a sus familiares. El equipo está conformado por la Jefa del Departamento de Arte Carolina Torres, el coordinador de los Talleres artísticos Nahuel Almada, los estudiantes Angela Firpo, Victoria Trecco, Valentina Jait, Lucia Garabello, Stefi Amori, Emilia Kofman, Juan Ignacio Mc Cormack, Mia Giuliani, Olivia Allegue, Sam Muchnik, Felicitas Invaldi, Facundo Sulgati, Yago Leguizamon, Tobías Irurzun Navarro, Pilar Graziadio, Dana Natale y Julia Espinosa.

Además, participaron como colaboradores externos Lorenzo Ficosecco, Lautaro Delmagro, Santiago Massafra, Pilar Sosa, Sicilia Sánchez, Camila Bernardi, Valentina Oliva, Laura Martínez, Alma Palavecino, Ayelen Álvarez, Lucia Martinez, Maite Robles y Juan Lopez.