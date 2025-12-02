La Capital | La Ciudad | temperatura

Llegan las altas temperaturas a Rosario: qué día de la semana será el más caluroso

El Servicio Meteorlógico Nacional anticipa cómo serán las jornadas que se vienene, con cielo parcialmente nublado y máximas que irán en ascenso

2 de diciembre 2025 · 10:01hs
 Según lo anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

 Según lo anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la semana la temperatura podría llegar a los 31º.

Después de varias semanas de tiempo inestable en la ciudad, diciembre comenzó con altas temperaturas y -aunque en el calendario faltan aún varios días para la estación- marca lo que parece ser la llegada definitiva del verano en Rosario. En medio de la expectativa por un posible alivio y por la llegada de lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que las altas temperaturas se mantendrán durante los próximos días.

El martes comenzó con vientos leves del sur cambiando al sureste, un registro de 17º y cielo parcialmente nublado que se mantendría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 21º. Para la tarde se espera que continúe parcialmente nublado, con una máxima de 29º bajando a 21º en la noche.

A lo largo de la semana, el pronóstico indica jornadas con cielo parcialmente nublado y máximas que irán en ascenso. Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante la semana la temperatura podría llegar a los 31º.

La buena noticia es que a pesar del agobio, por ahora no puede hablarse de ola de calor ya que para eso se necesitan tres días consecutivos de mínimas por arriba de 22,5º y máximas encima de 32,5º.

>> Leer más: El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y temperatura en aumento

El día más caluroso de la semana

Según el pronóstico actual del SMN, el sábado será el día más caluroso de la semana, con una mínima de 24 °C y una máxima estimada de 31 °C.

El pronóstico día por día

La semana del martes 2 de diciembre al domingo 7 presentará las siguientes temperaturas:

  • Miércoles: máxima de 30º y una mínima de 17º.
  • Jueves: máxima de 30º y mínima de 19º.
  • Viernes: máxima de 31º y mínima de 20º.
  • Sábado: máxima de 31º y mínima de 24º.
  • Domingo: máxima de 31º y mínima de 22º.

Cuándo se habla de "ola de calor"

Se habla de ola de calor cuando se registran temperaturas anormalmente altas en una región durante un período sostenido, generalmente de al menos tres días consecutivos. Estas temperaturas deben superar un umbral definido para cada área, que varía según las características climáticas locales.

Criterios para determinar una ola de calor

- Duración: Al menos tres días consecutivos de temperaturas elevadas.

- Temperaturas extremas: Los valores deben superar ciertos umbrales específicos, que dependen del promedio histórico de cada región. En zonas cálidas, las temperaturas deben estar muy por encima del promedio estacional. En lugares con climas más templados, incluso un leve aumento puede considerarse extremo.

- Índice de calor: Además de la temperatura, se considera la sensación térmica, que incluye factores como la humedad. En el país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) monitorea las olas de calor y emite alertas según las temperaturas mínimas y máximas históricas de cada región. En Rosario, una ola de calor se considera cuando las temperaturas mínimas y máximas superan los 22,5 °C y 32,5 °C, respectivamente, durante tres días consecutivos o más.

Las olas de calor son eventos cada vez más comunes y severos, lo que pone en evidencia la necesidad de tomar medidas de prevención y adaptación ante el cambio climático.

Noticias relacionadas
Luego de ganar un Latin Grammy, Fito Páez será nuevamente distinguido

La Universidad Nacional de Rosario le entregará a Fito Páez el título de Doctor Honoris Causa

Old Resian enfrenta una crisis institucional.

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta

tos convulsa: 7 ninos murieron en el pais, uno de ellos en santa fe, y los contagios no paran

Tos convulsa: 7 niños murieron en el país, uno de ellos en Santa Fe, y los contagios no paran

Pablo Pino, uno de los invitados para el ciclo Entre cuerdas y letras.

"Entre cuerdas y letras" cierra esta noche el año con una gala solidaria en La Comedia

Ver comentarios

Las más leídas

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Lo último

El insólito récord de Alpine esta temporada y el trabajo enfocado en 2026

El insólito récord de Alpine esta temporada y el trabajo enfocado en 2026

Arca modifica el régimen de IVA para operaciones en plataformas digitales

Arca modifica el régimen de IVA para operaciones en plataformas digitales

Envidiosa: qué se sabe sobre la cuarta temporada del éxito de Netflix

"Envidiosa": qué se sabe sobre la cuarta temporada del éxito de Netflix

Tos convulsa: 7 niños murieron en el país, uno de ellos en Santa Fe, y los contagios no paran

"El hecho de que no se vacunen las embarazadas, ni vacunen a sus hijos es la única razón por la que vuelve esta enfermedad", dijo el pediatra Aníbal Krivoy

Tos convulsa: 7 niños murieron en el país, uno de ellos en Santa Fe, y los contagios no paran

Por Florencia O’Keeffe

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?
La Ciudad

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

El gobernador Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura
Política

El gobernador Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso
La Ciudad

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta
La Ciudad

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta

Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los cuasi competidores
Economía

Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los "cuasi competidores"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario

Ovación
Central: los primeros tres años de Belloso superan en títulos y clásicos a los de Vesco

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: los primeros tres años de Belloso superan en títulos y clásicos a los de Vesco

Central: los primeros tres años de Belloso superan en títulos y clásicos a los de Vesco

Central: los primeros tres años de Belloso superan en títulos y clásicos a los de Vesco

Kimi Antonelli, la AFA y la maraña de las impiadosas redes sociales

Kimi Antonelli, la AFA y la maraña de las impiadosas redes sociales

Thiago Bartalini: Fue un golpe artero, solo quería separar y terminé en el hospital

Thiago Bartalini: "Fue un golpe artero, solo quería separar y terminé en el hospital"

Policiales
Tres hombres imputados por violenta agresión a inspectores municipales
LA CIUDAD

Tres hombres imputados por violenta agresión a inspectores municipales

Dos heridos en una balacera en zona norte llegaron en moto hasta el Hospital Alberdi

Dos heridos en una balacera en zona norte llegaron en moto hasta el Hospital Alberdi

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años

La Ciudad
La Universidad Nacional de Rosario le entregará a Fito Páez el título de Doctor Honoris Causa
La Ciudad

La Universidad Nacional de Rosario le entregará a Fito Páez el título de Doctor Honoris Causa

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta

Tos convulsa: 7 niños murieron en el país, uno de ellos en Santa Fe, y los contagios no paran

Tos convulsa: 7 niños murieron en el país, uno de ellos en Santa Fe, y los contagios no paran

Entre cuerdas y letras cierra esta noche el año con una gala solidaria en La Comedia

"Entre cuerdas y letras" cierra esta noche el año con una gala solidaria en La Comedia

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante
La Ciudad

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros
La Región

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario
La Región

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario

En Central, Di María y Malcorra fueron máximos goleadores en 2025

Por Carlos Durhand
Ovación

En Central, Di María y Malcorra fueron máximos goleadores en 2025

Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros
La Ciudad

Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco
POLICIALES

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco

Un repartidor de delivery debe realizar 500 pedidos al mes para ganar $1.200.000
Información General

Un repartidor de delivery debe realizar 500 pedidos al mes para ganar $1.200.000

Lanzan un medicamento inyectable contra la obesidad producido en Argentina
Salud

Lanzan un medicamento inyectable contra la obesidad producido en Argentina

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes
La Ciudad

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa
Policiales

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Femicidio: pedirán perpetua a acusado de matar a su expareja y un hombre
POLICIALES

Femicidio: pedirán perpetua a acusado de matar a su expareja y un hombre

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años
Policiales

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años

Vignoli, Riestra, Brillos y Díaz en un valorado ciclo de lectura
Cultura

Vignoli, Riestra, Brillos y Díaz en un valorado ciclo de lectura

Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi
Ovación

Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi

Según Oxford, la palabra del año enoja a mucha gente: rage bait
Información General

Según Oxford, la palabra del año enoja a mucha gente: rage bait

Por el calentamiento global, proponen un impuesto a la emisión de gases de vacas 
Información General

Por el calentamiento global, proponen un impuesto a la emisión de gases de vacas 

Se fue Patricia Bullrich de Seguridad: ¿qué pasa con el Plan Bandera en la ciudad?

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Se fue Patricia Bullrich de Seguridad: ¿qué pasa con el Plan Bandera en la ciudad?

El gobierno definió la redacción del proyecto de reforma laboral
Economía

El gobierno definió la redacción del proyecto de reforma laboral

Consultoras estiman que la inflación de noviembre estará cerca del 2,5 %
Economía

Consultoras estiman que la inflación de noviembre estará cerca del 2,5 %

El Banco Central pagó Bopreal y canceló deuda con importadores
Economía

El Banco Central pagó Bopreal y canceló deuda con importadores