Llegan las altas temperaturas a Rosario: qué día de la semana será el más caluroso

El Servicio Meteorlógico Nacional anticipa cómo serán las jornadas que se vienene, con cielo parcialmente nublado y máximas que irán en ascenso

Según lo anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la semana la temperatura podría llegar a los 31º.

Después de varias semanas de tiempo inestable en la ciudad, diciembre comenzó con altas temperaturas y -aunque en el calendario faltan aún varios días para la estación- marca lo que parece ser la llegada definitiva del verano en Rosario. En medio de la expectativa por un posible alivio y por la llegada de lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que las altas temperaturas se mantendrán durante los próximos días.

El martes comenzó con vientos leves del sur cambiando al sureste, un registro de 17º y cielo parcialmente nublado que se mantendría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 21º. Para la tarde se espera que continúe parcialmente nublado, con una máxima de 29º bajando a 21º en la noche.

A lo largo de la semana, el pronóstico indica jornadas con cielo parcialmente nublado y máximas que irán en ascenso. Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante la semana la temperatura podría llegar a los 31º.

La buena noticia es que a pesar del agobio, por ahora no puede hablarse de ola de calor ya que para eso se necesitan tres días consecutivos de mínimas por arriba de 22,5º y máximas encima de 32,5º.

>> Leer más: El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y temperatura en aumento

El día más caluroso de la semana

Según el pronóstico actual del SMN, el sábado será el día más caluroso de la semana, con una mínima de 24 °C y una máxima estimada de 31 °C.

El pronóstico día por día

La semana del martes 2 de diciembre al domingo 7 presentará las siguientes temperaturas:

Miércoles: máxima de 30º y una mínima de 17º.

máxima de 30º y una mínima de 17º. Jueves : máxima de 30º y mínima de 19º.

: máxima de 30º y mínima de 19º. Viernes : máxima de 31º y mínima de 20º.

: máxima de 31º y mínima de 20º. Sábado : máxima de 31º y mínima de 24º.

: máxima de 31º y mínima de 24º. Domingo: máxima de 31º y mínima de 22º.

Cuándo se habla de "ola de calor"

Se habla de ola de calor cuando se registran temperaturas anormalmente altas en una región durante un período sostenido, generalmente de al menos tres días consecutivos. Estas temperaturas deben superar un umbral definido para cada área, que varía según las características climáticas locales.

Criterios para determinar una ola de calor

- Duración: Al menos tres días consecutivos de temperaturas elevadas.

- Temperaturas extremas: Los valores deben superar ciertos umbrales específicos, que dependen del promedio histórico de cada región. En zonas cálidas, las temperaturas deben estar muy por encima del promedio estacional. En lugares con climas más templados, incluso un leve aumento puede considerarse extremo.

- Índice de calor: Además de la temperatura, se considera la sensación térmica, que incluye factores como la humedad. En el país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) monitorea las olas de calor y emite alertas según las temperaturas mínimas y máximas históricas de cada región. En Rosario, una ola de calor se considera cuando las temperaturas mínimas y máximas superan los 22,5 °C y 32,5 °C, respectivamente, durante tres días consecutivos o más.

Las olas de calor son eventos cada vez más comunes y severos, lo que pone en evidencia la necesidad de tomar medidas de prevención y adaptación ante el cambio climático.