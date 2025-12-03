Asociación Rosarina de Básquet: las chicas de las formativas ya tienen sus primeros trofeos

La rama femenina de las juveniles de la Asociación Rosarina de Básquet consagraron como campeones a Náutico y a dos categorías de Sportivo Belgrano de Oliveros.

Las divisiones formativas de la rama femenina de la Asociación Rosarina de Básquet ya consagraron a sus primeras campeonas . En el Nivel A, Náutico Sportivo Avellaneda fue el mejor equipo en U15, mientras que el nivel B Sportivo Belgrano de Oliveros brilló en U13 y U15

Según la información del portal basquetrosario.com.ar, la U15 de Náutico que dirige Juan Pablo Stegmayer, formó en el último partido (donde venció 44-40 a Ben Hur) con Macarena Pardini Buncuga, Lucía Salomone, Giuliana Opreni, Luz Cinalli, Lucía Carreras, Pía Correa Carrasco, Julieta Escobar, Umma Marchisio, Emilia Sosa Tamborini, Martina Arcari, Valentina Castillo y Olivia Petrini.

Mientras tanto las oliverenses, que conquistaron los campeonatos en el Nivel B, tanto en U13 como en U15 fueron orientadas por Tiago Scalise.

La U13, que en el último juego del cuadrangular final venció por un ajustado 38-36 a Gimnasia y Esgrima, estuvo compuesta por: Sol Giacone, Juana Ales, Guadalupe Barros López, Emilia Crispín Molinari, Milen Santiago, Camila Cereza, Milena López Pagani, Lara Colazo, Mora Videla D’Alessandro, Abril Argencio, Magalí Loor y Emilia Chaparro.

Por su parte para la U15 de Sportivo Belgrano de Oliveros actuaron Delfina Bianchi, Ema Schleig, María Laura Rossi, Lena Schleig, Regina Gómez Bianchi, Uma Schleig, Camila Cereza, Juana Rodríguez, Lara Colazo, Helena Rodríguez Lucero, Emilia Chaparro y Ana Clara Plaro.

Leer más: Básquet de Rosario: el clásico de la Sexta tuvo un contundente ganador en el cuadrangular final

Las campeonas que faltan

Todavía hay mucha tela para cortar con las chicas del futuro del básquet de la Rosarina. En el Nivel A, en el U13 deben jugar el cuadrangular final Regatas de San Nicolás que terminó con un récord de 16-0, Náutico (13-3), Sportivo Paganini Alumni de Granadero Baigorria (12-4) y Talleres de Villa Gobernador Gálvez (10-6).

En la U17 A del femenino, los equipos que se deben enfrentar todos contra todos para dirimir al campeón de 2025 son Náutico (16-0), Paganini Alumni (14-2), Talleres de Villa Diego (12-4) y Ben Hur (10-6).

En tanto la U21 A de las chicas tendrán a estos protagonistas en el cuadrangular final: Náutico (récord de 15-1 en la fase regular), Talleres de Villa Diego (13-3), Ben Hur (10-6) y Temperley (9-7).

Por otra parte, el Nivel B, tiene que definir solo el U17 ya que no tiene U21. Este cuadrangular final se disputará entre el 12 y 13 de diciembre en la cancha de Residentes Parquefield entre el equipo local, Maciel, Centro Recreativo de Villa Gobernador Gálvez y Calzada.

Las formativas masculinas de la Asociación Rosarina

La rama masculina de las formativas ya tenía 10 de los 16 campeones. En el Nivel A Sportsmen Unidos en U17 y Gimnasia en U21; en el Nivel B Alumni de Casilda en U13, Paganini Alumni en U15 y El Tala en U21, en el C Maciel en U17 y en el D Garibaldi en el U13, Náutico B en el U15, Sportivo Federal en el U17 y Calzada B en el U21.

Esta semana en el Nivel A, Náutico fue campeón en U15 al doblegar 67 a 51 a Atalaya. El elenco de Pablo Diez tuvo estos nombres: Lucas Peralta, Benjamín Carrozzo, Genaro Valvason, Juan Antonio Lofiego, Santiago García, Santino Rossini, Federico Sahud, Jerónimo Ansaldi, Joaquín Rivas, Ciro Arribas Correa, Simón Vorobiof y Augusto Lodolo.

El martes a la noche, en un final para el infarto la U13 A de Club Atlético Olegario Víctor Andrade, superó como visitante 79 a 77 Náutico Sportivo Avellaneda. Para los campeones, que fueron dirigidos por Franco Merlo actuaron Ezequiel Ramírez, Astor Rascón, Jonás Velázquez, Benjamín Juárez, Jorge París, Josué Martínez, Julián Aguirre, Luka Franco, Lucio Soria, Bautista Corbino, Benjamín Torresi, Bautista Perdomo, Facundo Aguiar, Mateo De Souza y Juan Ignacio Malik.

En el U17 B, El Tala, que se impuso 98 a 59 a Alumni de Casilda, fue el mejor con estos jugadores: Valentino Granata, Renzo Di Benedetto, Alessandro Paglialunga, Galo Torres E Souza, Camilo Poggi, Ciro Demidas, Felipe Benítez Gil, Francisco Mosquera Moral, Juan Cruz Aquino, Igal Yelín, Valentín Pérez Morganti y Agustín Marchiori. DT: Agustín Canevari.

image

Mientras que en U15 C, el título fue para Sportivo Belgrano de Oliveros. El elenco de Tomás Torres en el último juego se impuso a Edison 75 a 48. El plantel estuvo integrado por: Matías Argencio, Tobías Castañeda, Jeremías Macagno, Geremías Crispín Molinari, Julián Loor, Laureano Remorini, Mariano Galván, Juan Marín Pazzi, Agustín Gómez, Wenceslao Lechman, Ulises Podio e Ignacio Barale.

Finalmente en el Nivel C están disputando el cuadrangular final en U13 Edison, Maciel, Residentes Parquefield y Newell’s, que finalizará según la página de ARBB el 11 de diciembre. Mientras que en U21 entre Maciel, Central, Edison y Gimnasia y Esgrima definirán el título.

Fotos: www.basquetrosario.com.ar